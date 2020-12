A csontritkulás rizikófaktorai

Csontritkulásnak (osteoporosis) nevezzük a csontok anyagának kóros mértékű megkevesbedését, miközben a maradék csontállomány szerkezete és eloszlása a testben szabályos marad.

A meggyengült oszteoporotikus csontok a korábban még könnyen elviselt terhelések hatására is eltörhetnek. Csonttörés kisebb baleset miatt is bekövetkezhet, leggyakrabban a gerinc, a combnyak, a medence és a csukló csontjait érintve. Előrehaladott formájában csonttöréshez vezethet egy lehajolás, kisebb tárgy felemelése, sőt akár a köhögés is. Súlyos esetben a csigolyák összeroppanhatnak a test súlyától, ami testmagasság-csökkenéshez és görnyedéshez vezet.

Kétszer gyakoribbak nőkben az osteoporosis-eredetű törések, mint férfiakban. De fontos tudni, hogy a csontritkulás jelentős számú férfit is utolér!

A kor előrehaladtával nő a csontritkulás kialakulásának valószínűsége.

A vékony testalkatú vagy alacsony emberek csontritkulás-kockázata nagyobb, mert kisebb a kiindulási csonttömegük.

Milyen tényezők növelik a csontritkulás kockázatát?

Helytelen táplálkozás, D-vitamin-hiány és alacsony kalciumbevitel: Ha a szervezet nem jut elegendő D-vitaminhoz és kalciumhoz, akkor nő a csontritkulás kockázata. Az egészséges csontképzéshez ugyanis elegendő mennyiségű D-vitaminra és kalciumra van szükség. A kalcium a csont alkotórésze, serkenti a csontképzést. A kalcium bélből való felszívásához pedig a D-vitamin elengedhetetlen.

Az osteoporosis gyakran kísér bizonyos hormonális betegségeket (pl. Cushing-kór), állapotokat (pl. menopauza).

Dohányzás.

A nemi hormonok mennyisége: Nőknél kisebb a kockázat, ha szabályosak a női ciklusok és késői a menopauza. Azoknál a férfiaknál, akiknek a tesztoszteronszintje alacsonyabb az átlagosnál, fokozott a kockázat.

Táplálkozási, emésztési és felszívódási zavarok: pl. anorexia nervosa, bulimia, gyulladásos bélbetegségek (pl. Crohn-betegség)

Szteroidok közepes vagy nagy dózisban való hosszú időn keresztüli szedésének mellékhatása is lehet a csontritkulás. Amennyiben Önnek hosszú ideig tartó szteroidkezelésre van szüksége, akkor orvosának folyamatosan ellenőrizni kell a csontsűrűségét, és csontvesztés esetén idejében tenni kell a csontritkulás ellen.

Pajzsmirigy- és mellékpajzsmirigy-túlműködés.

Vízhajtók gyakori használata.

Egyéb gyógyszerek: A heparin, a methotrexate és egyes epilepszia elleni gyógyszerek, valamint az alumíniumtartalmú gyomorsavlekötők is csonttömegvesztéshez vezethetnek.

Emlőrák: Az emlőrákban szenvedő nőknél fokozott a csontritkulás-kockázat, különösen, ha kemoterápiában részesülnek, ha aromatázgátló kezelést kapnak (pl.: anastrozole, letrozole, exemestane, melyek gátolják az ösztrogénképződést), vagy ha menopauza után vannak. A tamoxifen kezelésben részesülő betegek esetében nem áll fenn fokozott kockázat, ez csökkenti a törések kockázatát.

Mozgásszegény életmód.

Nagy mennyiségű üdítőital-fogyasztása.

Krónikus alkoholizmus.

Depresszió.

Forrás: WEBBeteg