A kezdő szülők 10 leggyakoribb hibája

Minden szülő követ el hibákat. Bizonyára mindenkinek egy egész listája van arról, amit szerinte a szülei rosszul csináltak. Senki sem tökéletes, különösen nem az újdonsült szülők!

Ha tisztában van a leggyakrabban elkövetett hibákkal, illetve azzal, hogyan kerülheti el őket, talán könnyebb lesz a szülő szerepbe beleszokni.

1. Pánik minden „apróság” miatt

Sok újdonsült szülő hajlamos túlreagálni minden egyes tejvisszabukást, hányást vagy egyéb dolgot, s sajnos a gyermekre átragad az ő szorongásuk. Sok szülő szinte elvesztegeti mindazt az örömet, melyet gyermeke életének első éve tartogat, azzal, hogy örökösen aggódik: Túl sokat kakil vagy túl keveset? Túl sokat büfizik vagy normális mennyiséget? Túl sokat eszik vagy keveset? Túl sokat sír vagy csak eleget?

Tipp Babanapló mobilapp, töltse le Ön is!

Szakértők szerint az efféle túlzott aggódás megakadályozza a spontaneitást és a gyermeknevelés élvezetétől foszt meg. A csecsemők különben is sokkal rugalmasabbak, mint amennyire azt általában a szülők hiszik vagy hagyják nekik.

Hirdetés

2. Nem hagyják a gyereket sírni

Nagyon sok szülő úgy gondolja, hogy legfőbb feladatainak egyike, hogy elérje, a gyermeke sose sírjon. Ennek oka, hogy a sírást azzal társítjuk, hogy valamit rosszul csináltunk, elrontottunk, és mindenképpen helyre akarjuk azt hozni. Ilyenkor megfeledkezünk arról, hogy a csecsemők a sírással kommunikálnak. A sírás egyszerűen része a csecsemőkornak. Attól még, hogy tiszta a pelenkájuk vagy éppen teli a pocakjuk, még képesek úgy sírni, mintha a karjukat tépnék.

Azonban akkor, ha a sírás tovább tart, mint egy óra, lázzal és/vagy hányással jár, azonnal hívjon orvost!

3. Ébresztés etetés céljából

Hiba vagy csak hibás feltevés? Szakértők szerint a szoptatott csecsemők is képesek átaludni az éjszakát. Egyszerűen csak hibás feltevés, hogy az anyatej nem elég kalóriadús, ezért sok szülő ébreszti fel (éjszaka is) gyermekét csak azért, hogy megetesse. Elfelejtik, hogy a csecsemő, ha éhes, magától is enni kér. Sokkal gyümölcsözőbb az egész család számára, ha hagyjuk a gyereket aludni.

Ezt olvasta már? Minden, amit a baba alvásáról tudni érdemes

4. Bukás és hányás összetévesztése

A bukás és hányás közötti legnagyobb különbség azok gyakoriságában, nem pedig erősségében van. A tejvisszabukás is képes az egész szobát beteríteni. A hányás viszont gyakoriságában mutatkozik meg. Ha erről van szó, 30-45 percenként jelentkezik, etetéstől függetlenül.

5. Láz nem megfelelő módon kezelése

A gyermek életének első három hónapjában minden 38 °C feletti láz életveszélyes lehet. Ez alól csak az kivétel, ami 24 órával a védőoltás beadása után jelentkezik. A szülők nagy többsége elintézi azzal, hogy a gyereknek talán melege van, vagy egy kis lázcsillapítóval. Elfelejtik - talán sajnálatból -, hogy a csecsemőt hűteni kell. Egy újszülött immunrendszere még nem elég fejlett ahhoz, hogy egy fertőzést magától legyűrjön. Bővebben a gyermekkori lázcsillapításról

6. Autós biztonsági gyermekülés nem megfelelő beállítása

Bárki, aki próbálta, tudja, hogy a gyermekülés beállítása külön tudomány. Ha nem biztos a dolgában, kérjen segítséget, a bababolt eladói minden bizonnyal készségesen állnak a rendelkezésére. Ne feledje, gyermeke életéről van szó!

7. Szájhigiénia elhanyagolása

Sok szülő nem is gondol gyermeke fogaira vagy szájhigiéniás nevelésére egészen addig, amíg már szinte késő. Nem lehet elég korán elkezdeni a megfelelő fogápolásra tanítást:

Soha ne hagyja, hogy gyermeke az ágyban cumisüveget szopogatva nyugtassa magát! Ez növeli a későbbi fogszuvasodás kockázatát, hiszen a fogcsírák már embriókorban kialakulnak.

Nedves gézzel törölje át a baba ínyét, és az első fogak megjelenésétől használjanak külön erre kifejlesztett gumisörtéjű babafogkefét.

Biztosítsa, hogy a gyermek megfelelő mennyiségű fluoridhoz jusson! Természetes módon megtalálható a vízben, és segít a fogszuvasodás kialakulásának megelőzésében.

8. A házasság elhanyagolása

Ne feledjük, hogy a párkapcsolaton belül adódó problémák egy gyermek születésével megsokszorozódnak. A baba rengeteg időt és energiát követel, így nehéz a régi meghittséget fenntartani, esetleges problémákat elsimítani.

Mindenképpen próbáljanak időt szakítani egymásra, hogy továbbra is valódi pár maradhassanak, hiszen csak így válhatnak igazi családdá!

9. Túl sok vagy túl kevés veszekedés a gyermek jelenlétében

Már egy három hónapos baba is érzi környezetében a feszültséget. Amennyiben vitája támad partnerével, tegye fel magának a kérdést: Ez mennyire lehet a gyermekem számára riasztó?

Mindenképpen vizsgálja meg magában vitáik gyakoriságát és intenzitását. Az apróbb nézeteltérések egy párkapcsolat természetes velejárói, ám ha a felek elfojtják érzelmeiket, az pontosan olyan feszültséget teremt és olyan káros, mint az állandó veszekedések.

10. Megbízhatatlan forrásból származó tanácsokra hallgatás

Az egyik leggyakoribb hiba, melyet az újdonsült szülők elkövetnek, hogy minden tanácsot ki akarnak próbálni, mindenkinek meg szeretnének felelni. Legyen óvatos abban, kihez vagy milyen forráshoz fordul tanácsért! Kérdezze gyermekorvosát, vagy böngésszen orvosi-egészségügyi tanácsadással foglalkozó weblapokat.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; WebMD

Lektorálta: Dr. Jóna Angelika, gyermekorvos