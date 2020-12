Lágyéksérv csecsemő- és gyermekkorban

A 14 év alattiak körében 1-3 százalékos gyakorisággal jelentkezik lágyéksérv, így ebben a korcsoportban a leggyakoribb sebészi kezelést igénylő betegségnek tekinthető.

Minden esetben műtéti megoldásra van szükség, mivel a kórkép spontán gyógulást nem mutat és bármikor bekövetkezhet kizáródás, mely a sérv legveszélyesebb szövődménye.

A beavatkozás kockázata minimális, alig látható heggel gyógyul és csupán egy-két napos kórházi tartózkodás szükséges.

Mit nevezünk lágyéksérvnek?

Lágyéksérv esetében a hasfal nyílásán (a lágyékcsatornán) keresztül hasüregi szerv (leggyakrabban bél, illetve petefészek) esik elő a lágyéki régióba, illetve fiúknál a herezacskóba, lányoknál a nagyajkakba.

A sérvek többsége jobboldali, a kétoldali forma inkább újszülött korban gyakori. Fiúknál 8-9-szer gyakoribb, mint lányoknál, ami a herék leszállásának folyamatával van szoros összefüggésben. A magzati életben magasan a hasüregben fejlődő here áthalad a lágyékcsatornán, és a hashártyát maga előtt tolva süllyed a herezacskóba.

A here mögött ilyen módon kialakult járat ideális esetben elzáródik, ennek elmaradásával sérv alakul ki.

Gyakoribb koraszülötteknél, cysticus fibrosis, idült obstruktiv légúti betegségek, ascites, ventriculo-peritonealis shunt mellett, bizonyos kötőszöveti rendellenességek (Ehlers-Danlos-syndroma, Hunter-Hurler-syndroma, mucopolysaccharidosis) esetén.

A betegség tünetei

A sérv legfőbb tünete a lágyéki régióban, a herezacskóban, vagy a nagyajkaknál megjelenő, általában fájdalmatlan elődomborodás. Nyugalomban spontán eltűnhet, majd újra megjelenik, melyet hasprés, köhögés vagy sírás provokálhat. Tartalma többnyire könnyen visszahelyezhető a hasüregbe.

A lágyéksérv legveszélyesebb szövődménye a kizáródás, mely során a sérvtömlőben lévő szerv vagy annak vérellátását biztosító erek körül a hasfali nyílás leszorító gyűrűt képez, annak elhalását okozva. Ezen kívül a sérv összenyomhatja a heréhez húzódó ereket is, ami annak sorvadásához vezet.

Ezáltal károsodik a hímivarsejtek termelése. A kizáródás korai jelei csecsemőkben a nyugtalanság, hányás, a has puffadása, míg nagyobb gyermekek inkább lágyéktáji vagy alhasi fájdalmat jeleznek. Amennyiben ez az állapot 6-8 órán át fennáll, a bélelhalás tünetei jelentkeznek: ismétlődő hányások, véres széklet, hasi izomvédekezés. A petefészek kizáródása ritka, tünetszegény.

A lágyéksérv kezeléséről

Minden lágyéksérv sebészi kezelést igényel. Amennyiben könnyen visszahelyezhető a hasüregbe, a műtétet rövid időn belül, tervezett időpontban kell elvégezni. Sérvkizáródás esetén a beteget azonnal intézetbe kell utalni.

Ha a visszahelyezés sikeres, és sem bélelzáródásra, sem bélkárosodásra utaló jelek nincsenek, a műtét 24- 48 órán belül végzendő. Ellenkező esetben sürgős műtét indokolt. Bármely életkorban operálható, azonban ha lehetőség van rá, érdemes fél éves korig várni. Ilyenkor az altatás és a műtét kockázata már minimális.

A műtét előtt általános fizikális vizsgálat, vérvétel, aneszteziológiai konzílium történik, 4 órával a beavatkozás előtt szájon át már nem fogyasztható étel, ital. Sürgős esetben gyors műtéti előkészítés történik.

A műtét lágyéki bőrredőben vezetett 2-3 cm-es metszésből történik, mely kozmetikailag szép eredményt nyújt. A sérvtömlő lekötését, eltávolítását, szükség esetén a sérvkapu szűkítését követően a sebet felszívódó varrattal zárják, így varratszedésre a későbbiekben nincs szükség.

A felnőttkorban oly gyakran végzett laparoscopos sérvműtéteket gyermekkorban általában nem végzik, hiszen a hagyományos műtétekhez minimális feltárás szükséges, és a hasfal megerősítésére szolgáló háló behelyezésére sincs szükség.

A műtét utáni időszak

Tervezett műtétet követően fájdalomcsillapításra lehet szükség. A beteg1-2 óra múlva óvatosan teázhat, majd legkorábban 4-6 óra múlva ételt is fogyaszthat.

Ha a beavatkozás kizáródás miatt sürgősséggel történt, a beteg állapota és az esetleges szövődmények súlyossága alapján egyéni ápolási elvek érvényesülnek.

Amennyiben zavartalanul telik a műtét utáni időszak, egy-két napos kórházi tartózkodást követően a beteg otthonába bocsátható. Szövődménymentes esetben a beteg 7–10 nap múlva gyógyultnak tekinthető. 3–4 héttel a műtét után a sportolás is megengedett.

Kockázatok és szövődmények

Mint minden sebészeti beavatkozásnak, a sérvműtétnek is vannak lehetséges szövődményei.

Előfordulhat vérzés, elhúzódó sebgyógyulás, sebgyógyulási zavar. A herét ellátó erek sérülése esetén sorvadhat a here, az ondóvezeték esetleges hegesedése folytán a here felszáll, kiemelkedik a herezacskóból. A sérv kiújulása < 1% -ban következik be, ekkor újabb műtétre van szükség.

