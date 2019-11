Torokfájás: Mikor van szükség antibiotikumra?

A vírusos eredetű megfázás tüneteként sokszor jelentkezik torokfájás, gyakran ez a betegség első tünete. A torokfájás lehet bakteriális eredetű is, a gyógyuláshoz ilyenkor antibiotikumra is szükség van. Milyen tünetek alapján különböztethetjük meg a vírusos fertőzést a bakteriálistól, mikor forduljunk orvoshoz?

A betegség kiváltó okai

A torokfájás az orrfolyás mellett a leggyakoribb panasz a téli időszakban, éppen ezért annyira banálisnak tűnhet, hogy a betegek sokszor nem is fordulnak időben orvoshoz; azt gondolják, hogy fájdalomcsillapítókkal, torokfertőtlenítő tablettákkal és mézes teával könnyen átvészelik ezt az időszakot – számolt be tapasztalatairól dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniáter.

Torokfájást akár a hideg, száraz téli levegő is előidézhet, de lehet szezonális allergia vagy meghűlés tünete is. Bizonyos esetben azonban bakteriális fertőzés áll a háttérben, melyet leggyakrabban streptococcus okoz. Pontos diagnózist természetesen csak az orvosi vizsgálat adhat, van azonban néhány jellegzetes különbség a vírusos és a bakteriális fertőzés között.

1. Árulkodó jelek a mandulán, torokban

Ha a tükörben, nagyra nyitott szájjal a torkunkat vizsgáljuk és azt látjuk, hogy a mandulák duzzadtak, vörösek, fehér foltok, genny jelent meg rajtuk vagy a torok hátsó részén, akkor javasolt orvoshoz fordulni. Ezek a tünetek nem jelentenek egyértelműen bakteriális fertőzést, ám azt egyértelműen jelzik, hogy valami nincs rendjén.

2. Köhögés, orrfolyás

A köhögés és a hátsó garatfali csorgás – amikor az eldugult orr miatt az orrváladék hátrafelé, a garat irányába távozik – következtében is jelentkezhet torokfájás. Ezek a tünetek inkább a vírusos eredetű meghűlés, nátha velejárói, ezért ilyen esetben kevésbé valószínű, hogy streptococcus fertőzés áll a háttérben.

3. Hőemelkedés, láz

A diagnózis szempontjából a láz korántsem annyira döntő jelentőségű, mint ahogyan azt sokan gondolják. Még ma is sok betegnél felmerül, hogy ha magas a láza, akkor biztosan antibiotikumra van szüksége. „A láz a szervezet védekező mechanizmusa a fertőzés leküzdésére, nem pedig iránytű annak meghatározására, hogy a fertőzés bakteriális vagy vírusos eredetű-e. Egyéntől függően mindkét esetben lehet enyhe hőemelkedés és magas láz is előfordulhat.”

4. A fájdalom erőssége

Szúr, kapar, éget, minden nyelésnél úgy érezzük, mintha apró kaktusztüskék haladnának végig a torkunkon? A torokfájás a kiváltó októl függetlenül is lehet nagyon erős, ám a vírusos általában pár napon belül fokozatosan csökken. A bakteriális eredetű ezzel szemben általában fájdalmasabb és hosszabb ideig is tart, hányás, étvágytalanság, fejfájás is kísérheti.

5. Duzzadt nyirokcsomók

A nyirokcsomók feladata, hogy jó testőrökként elkapják és végezzenek a szervezetbe jutó kórokozókkal. Betegség esetén mindig a fertőzés helyéhez legközelebb eső nyirokcsomók lépnek működésbe, így a torokfájás kapcsán a nyak két oldalát érdemes finom nyomogatással átvizsgálni. Ha azt érezzük, hogy a nyirokcsomók duzzadtak, kissé fájdalmasak, akkor nagyobb valószínűséggel bakteriális fertőzéssel van dolgunk.

Az elmulasztott és indokolatlan antibiotikum szedés veszélyei

Az antibiotikumoknak ellenálló, rezisztens baktériumok terjedése világméretű probléma napjainkban, ennek kapcsán több figyelemfelhívó kampány is zajlik, ami az indokolatlan antibiotikumszedés veszélyeire figyelmeztet. Azonban nem csak a vírusfertőzésekre hatástalan, feleslegesen szedett antibiotikumok jelentenek veszélyt, az is súlyos szövődményeket okozhat, ha öngyógyítással próbáljuk meg otthon kezelni a bakteriális fertőzést. „A streptococcus okozta torokgyulladást leginkább az A-csoportba tartozó baktériumok, elsősorban a S. pyogenes okozza. Torok- és mandulagyulladás esetében a kórokozó a nyirokutakon keresztül terjedhet, mély nyaki gyulladás és tályog is kialakulhat szövődményként. Erős fájdalommal, duzzadt nyirokcsomókkal, levertséggel járó torokfájás esetén ezért mindenképp javasolt az orvosi vizsgálat.”

(Fül-orr-gége Központ - Dr. Holpert Valéria, fül-orr-gégész, foniáter)