Energiaszeletek, fehérjeporok, táplálékkiegészítők – Egészségesek?

A modern táplálkozástudomány és a sporttáplálkozás rohamos fejlődése számos új terméket hozott létre, amelyek kényelmes megoldást ígérnek a felgyorsult életvitel melletti tápanyagigényre. Az energiaszeletek, fehérjeturmixok és különféle porok (kreatin, BCAA, kollagén, vitaminok) könnyen elérhetőek az üzletek polcain. Beleillenek az egészséges étrendbe ezek a termékek?

Miért népszerű a „protein”?

A fehérje szervezetünk egyik alapvető építőköve: izmokat, hormonokat, enzimeket építünk belőle, és a jóllakottság érzését is segíti fenntartani. Egy átlagos, vegyes étrendet követő személy általában elegendő fehérjéhez jut a húsokból, halakból, tojásból, tejtermékekből, hüvelyesekből és az olajos magvakból. A fehérjeporok és szeletek abban az esetben indokoltak, ha intenzíven sportolunk (izomtömeg-növelés vagy állóképességi edzés esetén), ha nehezen tudjuk bevinni a szükséges mennyiséget az élelmiszerekből (időhiány, étvágytalanság) vagy speciális étrendet követünk (pl. vegetáriánus vagy vegán sportoló). Akik ülő munkát végeznek és intenzív sportot nem űznek rendszeresen, azok számára fölösleges a mindennapi fehérjeturmix vagy energiaszelet fogyasztása.

Energiaszelet, proteinszelet, müzliszelet

Az energiaszelet egy hangzatos termék, de az elnevezés a legtöbb esetben inkább marketingfogás, mint értékes táplálék. A legtöbb energiaszelet 20-30 gramm szénhidrátot tartalmaz, aminek jelentős része cukor vagy glükózszirup, emellett többféle adalékanyagot, mesterséges édesítőt, különféle aromákat tartalmaznak, és gyakran nagyon magas a kalóriatartalmuk.

Természetesen vannak jó minőségű energiaszeletek is, amelyek nem tartalmaznak hozzáadott cukrot, magas a fehérjetartalmuk, alacsony a zsírtartalmuk, és a szénhidrát rostban gazdag forrásból származik (pl. zabból, datolyából, olajos magvakból). Ezek az energiát adó, magas összetettszénhidrát-tartalmú szeletek kifejezetten hosszú távú állóképességi sportok (maraton, kerékpározás) során nagyon hasznosak, amikor a szervezetnek azonnali, könnyen emészthető glükózra van szüksége azért, hogy elkerüljük a glikogénraktárak kimerülését.

A müzliszeletek évtizedek óta megtalálhatóak a boltok polcain, de többségük inkább csak túlcukrozott édesség, semmint egészséges nassolnivaló rostokkal. Általában magas a cukortartalmuk, gyakran tartalmaznak pálmaolajat, mesterséges aromákat, és egy kis adag (1 db=30-40 gramm) akár 150-200 kalóriát is rejthet magában. Ha mégis szeretnénk magas rosttartalmú, valódi és értékes energiaforrásként müzliszeletet enni, akkor olyat válasszunk, amelyek csomagolásán nem túl hosszú az összetevők listája, vagy magunk is elkészíthetjük otthon zabpehelyből, darált dióból vagy mandulából, aszalt cukrozatlan gyümölcsökből, kókuszreszelékből, kevés mézzel, csipet fahéjjal vagy vaníliával összegyúrva.

A fehérjeporok és a táplálékkiegészítők

A fehérjeporok (pl. tejsavó, kazein, szója, borsófehérje) az egyik leggyakrabban használt táplálékkiegészítők. Ezek a termékek koncentrált makrotápanyag-források, gyorsan elkészíthetők, könnyen emészthetőek. Ha nehezen oldható meg a szükséges napi fehérjebevitel (pl. vegetáriánusoknál, időseknél vagy intenzív sportolóknál), akkor beilleszthető az étrendbe. Általában zsírszegények és alacsony szénhidráttartalmúak, így diéta esetén segíthetnek elkerülni a fölösleges kalóriabevitelt, miközben fenntartják a teltségérzetet és védik az izomtömeget. Intenzív sportolás, fizikai aktivitás után segítségükkel hatékonyan és gyorsan jut a szervezet magas biológiai értékű fehérjéhez az izomregeneráció és -építés támogatására. Csak az a termék ideális, amely minimális hozzáadott adalékanyagot és édesítőt tartalmaz. A „tömegnövelő” porok gyakran tele vannak felesleges cukrokkal és kevésbé minőségi zsírokkal, így ezek nem alkalmasak fogyókúrázók számára. A fehérjeturmixokat soha nem szabad a teljes értékű étkezés helyett fogyasztani. A túlzott bevitel, elegendő folyadék nélkül megterhelheti a veséket. A teljes értékű, magas fehérjetartalmú élelmiszereink (hús, hal, tojás, tejtermékek, hüvelyesek) egyéb fontos mikrotápanyagokat is tartalmaznak (vitaminokat, ásványi anyagokat), amelyek nincsenek benne a porokban, azonban ezek nélkülözhetetlenek a hosszú távú egészséghez, ezért kihagyhatatlanok a mindennapi étkezésekből.

A táplálékkiegészítők piaca számos más terméket is magába foglal, mint a kreatin, az aminosavak (pl. BCAA), a vitaminok és ásványi anyagok (pl. D-vitamin, magnézium). A kreatin segíti az izomerő növelését és a rövid ideig tartó, nagy intenzitású edzések teljesítményét. Intenzív erőedzést végzők számára hatékony, biztonságos kiegészítő lehet. A BCAA elméletileg az izomregenerációt támogatja, azonban ha valaki megfelelő minőségű és mennyiségű fehérjét fogyaszt, a BCAA-kiegészítés felesleges. Ezek az aminosavak a legtöbb fehérjeporban már benne vannak.

A „zsírégető” keverékek, tabletták, „detox” italok gyors fogyást ígérnek, de hatékonyságuk kérdéses. Gyakran tartalmaznak nagy mennyiségű stimulánst (pl. koffein), ami indokolatlanul megterhelheti a szív- és érrendszert. Nem létezik olyan por, ami a kalóriahiányt helyettesítheti a fogyókúrában.

Az egészséges étrend alapja

Az energiaszeletek, fehérjeporok és kiegészítők hatékony eszközök lehetnek egy sportos vagy speciális igényű étrendben, de kizárólag a teljes értékű étkezés kiegészítőiként, és soha nem annak helyettesítőiként. A kevésbé feldolgozott fehérjék (pl. jó minőségű natúr tejsavófehérje megbízható forrásból), a kreatin, a bizonyított hiányt pótló vitaminok, a rostban gazdag, alacsony finomított cukortartalmú energiaszeletek mértékkel beleillenek az egészséges étrendbe. Ugyanakkor a magas cukor- és alacsony rosttartalmú, desszert jellegű szeletek, a feleslegesen tömegnövelő, magas kalóriatartalmú porok (testedzés nélkül) nem ajánlottak a normál étrendben.

Szerzőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember