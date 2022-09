A fogyás valódi kulcsa

Csodadiéták, gyors, látványos eredményt ígérő szerek? Nem érdemes bedőlni a felelőtlen ígérteknek! Dr. Hubina Erika, endokrinológus szerint tartós fogyást csakis megfelelő életmód eredményezhet. Mind a túlsúlynak, mind a kóros fogyásnak hormonális oka is lehet.

Mennyi kalóriára van szükségünk?

Be kell látnunk, hogy az egészséges és tartós fogyásnak egyetlen kulcsa van: ha kevesebb kalóriát viszünk be a szervezetünkbe, mint amennyit felhasználunk. De vajon mennyi az a kalóriamennyiség, amelyre szükségünk van? A HHS/USDA Dietary Guidelines for Americans táblázata meglehetősen pontosan eligazít a kérdésben.

Ezek szerint a 31-50 év közti nőknek inaktív életmód mellett napi 1800, közepes aktivitással 2000, aktív életmód mellett 2200 kcal szükséges. 50 éves kor felett ez 200 kcal-val csökken. Ugyanez a 31-50 éves férfiaknál a következőképp alakul: míg inaktivitás mellett 2200 kcal szükségeltetik naponta, közepesen sportos életmód mellett 2400-2600, komolyan tréningezőknek pedig 2800. A csökkenés 50 éves kor felett itt is 200 kcal.

Vagyis ezen értékek szerint az energiamérlegünket úgy kell alakítanunk, hogy kevesebb legyen a bevitt, mint a felhasznált energia fogyási szándék esetén. Erre kétféle lehetőség kínálkozik: ha kevesebbet eszük, és ha többet mozgunk. Ideális esetben mindkettőt megtesszük.

Miért olyan fontos a mozgás?

A mozgás nyilvánvalóan égeti a kalóriákat, a Department of Nutrition at Harvard School of Public Health szerint már napi 30 perces tempós sétával is felvehetjük a harcot az elhízás ellen. Szakértők szerint azonban a legjobb eredményt a kardiomozgás és a rezisztencia edzés kombinálásával érhetjük el. Előbbi során megemelkedik a pulzus, szaporábbá válik a légvétel – ilyen a futás, a biciklizés, a gyors séta és az úszás is. A rezisztenciaedzés nem csak súlyemelést jelent, de minden olyan tréninget, ami anaerob jelleggel edzi a test izmait. A mozgás nem csak a súlyvesztés miatt fontos, de az egészségi állapotot is jelentősen befolyásolja. Az aktívan mozgóknak például fele akkor az esélyük a szívbetegségekre, mint az inaktívoknak. A mozgás ugyanakkor megelőzheti a stoke-ot, a magas vérnyomást és koleszterinszintet is csökkenti. Sőt, a daganatos- és a cukorbetegségekre is jóval kisebb az esély, ha fizikailag aktívak maradunk.

A hízásnak hormonális oka is lehet

A nagy súlygyarapodás hátterében hormonális okok is állhatnak. Ilyen például a pajzsmirigy-alulműködés, amelynek tünetei többek közt a gyors, látványos hízás, a fáradékonyság, a beteg gondolkodása lelassul, aluszékonnyá, fázékonnyá válik, arcvonásai elmosódnak. Súlyosabb esetben kialakulhat mixoedema is. A kórkép hormonpótlással gyógyítható. Hízást eredményezhet a mellékvese által termelt kortizol túlprodukció (túltermelés) is. A betegség külső jellemzői: a hason lila striák megjelenése, vékony végtagok, törzsre lokalizálódó elhízással, az arc viszont „holdvilágszerű”. Ugyanakkor egyes hormontartalmú gyógyszerek (például szteroidtartalmú gyulladáscsökkentők) is vezethetnek súlygyarapodáshoz, ezeket is tekintetbe kell venni a kivizsgálásnál.

Bármi áll is a súlygyarapodás mögött, ha ez indokolatlanul, gyorsan történik, mindenképpen érdemes szakorvoshoz fordulni, hiszen bizonyos esetekben megfelelő kezeléssel visszaállhat az egyensúly.

(Oxygen Medical - Dr. Hubina Erika, endokrinológus)