Élelmiszerek, melyek károsíthatják csontjainkat

Összeállításunkban több olyan élelmiszerről rántjuk le a leplet, amelyek komoly károkat okozhatnak csontjainknak.

A megfelelő táplálkozás fő ismérve az, hogy az elfogyasztott étellel megfelelő tápanyagokat juttatunk a szervezetünkbe, amelyek – többek között – a csontjaink egészségét is megőrzik, illetve táplálják azokat. Azonban az élelmiszerekben található anyagok nemcsak táplálni, de bizony pusztítani, gyengíteni is tudnak.

Íme a csontjaink számára leginkább kockázatos ételek és italok, amelyekre jobb komolyabban odafigyelni:

Só

A só elvonja a kalciumot a csontokból, amelyek így gyengébbé, törékenyebbé válnak. Minden 2300 milligrammnyi nátrium elfogyasztásával 40 milligramm kalciumot veszítünk, a dietetikusok mérései szerint.

A legjobb dolog, amit tenni lehet a só káros hatásai ellen, a sóbevitel csökkentése, érdemes emellett a feldolgozott élelmiszerekre is odafigyelni, mivel azok általában eleve tartalmaznak sót is – az amerikai adatok szerint a sóbevitelünk 75 százaléka éppen ezekből a rejtett sóforrásokból származik.

Üdítőitalok

Az üdítőitalok kétszeres kockázatot rejtenek magukban a csontjainkat tekintve. A szénsavas italokban a foszforsav miatt tapasztalható a jellegzetes pezsgés, ám ez a vegyület sajnos megemeli a vizelettel a szervezetből kiürülő kalcium mennyiségét. Mindeközben pedig a szervezetet eltelítő üdítőkből hiányzik az a tápanyag, ami a tejben vagy a gyümölcslevekben megtalálható.

A megoldás az, ha tartózkodunk az ilyen italoktól és inkább tejtermékeket vagy vitamindús, hozzáadott cukrot nem tartalmazó gyümölcsleveket választunk. A legegyszerűbb persze, ha egyszerűen vizet iszunk és az étrendünk valóban tápanyagokban gazdag.

Koffein

A sóhoz képest a koffein lényegesen kevésbé veszélyes, de attól még némi kalciumot szintén kivon a szervezetünkből. Minden 100 milligrammnyi koffeinre 6 milligramm elvesztett kalcium jut. Ez akkor jelent problémát, ha nem pótoljuk az elvesztett kalciumot, például azért, mert túlzott mértékben fogyasztunk koffeines italokat, illetve azok mellett nem iszunk tejtermékeket és egyéb, a csontoknak hasznos italféléket.

Ezért reggel 1-2 csészényi kávénál többet ne fogyasszon, majd inkább más típusú italokat érdemes inni – és természetesen a kávét tejjel ivók már eleve többet tesznek a koffein kalciumelvonó hatásának ellensúlyozásáért.

A-vitamin

A többek között a tojásban, zsíros tejtermékekben, májban és vitaminnal dúsított élelmiszerekben megtalálható A-vitamin ugyan a látásunk és az immunrendszerünk számára rendkívül fontos elem, azonban az A-vitamin túladagolható.

A legérzékenyebbek a jelenlegi adatok szerint a változókor után lévő nők, esetükben a csonttörések száma kétszeresére növekedett, amennyiben napi 5000 NE-nél nagyobb mennyiségben juttattak a szervezetükbe A-vitamint.

Az A-vitamin-túlfogyasztás megelőzése érdekében érdemes csökkentett zsírtartalmú étrendet követni, és tojásfogyasztáskor inkább csak a fehérjét használni, mint a tojássárgáját (ez utóbbi tartalmazza ugyanis a tojásban lévő A-vitamint). Érdemes a multivitamin készítményeket is ellenőrizni, nem tartalmaznak-e több A-vitamint a kelleténél.

Alkohol

Az alkohol megakadályozza az elfogyasztott kalcium feldolgozását a szervezetben, azaz a csontok így nem jutnak hozzá a szükséges tápanyaghoz. A nagymértékű alkoholfogyasztás ennek tetejébe még megzavarja a csont építőelemeinek, az oszteoblaszt sejteknek a működését is.

Az alkoholfogyasztást kerülni kell, de legalább mindenképpen észszerű mértékre kell csökkenteni, ami legfeljebb napi egy pohár bort jelenthet.

Hidrogénezett olajok

Kutatások kimutatták, hogy a hidrogénezett növényi olajok elveszítik a növényi olajokban eredetileg megtalálható K-vitamint. A K-vitamin az erős csontok alapvető építőeleme, és a zöld levelű zöldségek után a legjobb forrásaik az olyan növényi olajok, mint az olívaolaj vagy a repceolaj.

Ha elég zöldséget fogyasztunk, akkor nincs sok aggódnivalónk, de sütés-főzés alkalmával érdemes figyelnünk, hogy ne hidrogénezett olajat használjunk. A margarinkészítés során a korábbi hidrogénezéses előállítás helyett ma már interészterifikációt alkalmaznak.

Ami még csökkenti a kalcium felszívódását

A magas foszfáttartalom, mellyel a feldolgozott élelmiszerek rendelkeznek.

A magas oxálsavtartalmú élelmiszerek: pl. zöldek közül a spenót, a sóska, a petrezselyem, a rebarbara.

A magas fitinsavtartalom: szója, hüvelyesek, teljes kiőrlésű élelmiszerek. Ezért is fontos, hogy az egészségesnek vagy egészségesebbnek gondolt élelmiszerekből sem szabad végletesen fogyasztani.

Szerző: WEBBeteg

Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, táplálkozási tanácsadó