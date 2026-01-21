Amikor a sócsökkentés nem cél, hanem kockázat

Dr. Szabó Zsuzsanna
megjelent:

Bár a lakosság többségénél a túlzott sóbevitel jelent problémát, vannak olyan egészségügyi helyzetek, amikor a nátriumbevitel átmeneti emelése indokolt vagy szükséges lehet. Melyek ezek és miért?

1. Fokozott folyadék- és elektrolitvesztés

Tartós, fokozott izzadás (kánikula, fizikai munka, állóképességi sport), lázas állapotok, vagy hosszan fennálló hányás vagy hasmenés esetén fokozott a folyadék- és elektrolitvesztés. Ilyenkor a nátriumvesztés hiponatrémiához, szédüléshez, gyengeséghez, vérnyomáseséshez vezethet. Az elektrolitpótlás ilyenkor fontosabb, mint a sókorlátozás.

2. Alacsony vérnyomás, orthostatikus panaszok

Bizonyos egyéneknél – különösen fiatal, alacsony vérnyomású nőknél – a túlzott sómegvonás szédülést, ájulásérzést, koncentrációs zavart okozhat. Ilyen esetekben orvosi javaslatra mérsékelt sóbevitel-emelés esetenként javíthatja a tüneteket.

3. Bizonyos hormonális és belgyógyászati kórképek

A szervezet nátriumszintjét nem elsősorban az elfogyasztott só, hanem hormonális rendszerek szabályozzák:

  • a renin–angiotenzin–aldoszteron rendszer (RAAS)
  • az antidiuretikus hormon (ADH, vazopresszin)
  • a kortizol és az aldoszteron
  • a vese tubuláris működése

Ha ezek közül bármelyik hibásan működik, akkor a szervezet nem tudja megtartani a nátriumot, vagy aránytalanul sok vizet tart vissza a nátriumhoz képest. Ez hiponatrémiához (alacsony vér-nátriumszinthez) vezethet akkor is, ha az illető egyébként „egészségesen”, megfelelő mennyiségű sót fogyasztva étkezik.

A mellékvese-elégtelenség (pl. Addison-kór), egyes sóvesztő vesebetegségek, a SIADH kezelésének speciális esetei olyan állapotok, ahol a nátriumháztartás zavara terápiás megfontolást igényel, és a sóbevitel tudatos szabályozása része lehet a kezelésnek.

4. Extrém állóképességi sportok

A hosszútávfutás, triatlon vagy ultratávok során a kizárólag vízzel történő folyadékpótlás veszélyes elektrolitvesztéshez és hiponatrémiához vezethet. Ilyenkor elektrolit-tartalmú italok vagy sósabb táplálék fogyasztása indokolt.

Összefoglalva

A sóbevitel csökkentése lakossági szinten indokolt és bizonyítottan előnyös, elsősorban a magas vérnyomás és szív-érrendszeri szövődményeinek megelőzése szempontjából. Ugyanakkor nem minden élethelyzetben és nem mindenkinél alkalmazható mechanikusan. A cél a szervezet aktuális állapotához igazított, tudatos nátriumbevitel.

