Az ajánlott napi sófogyasztás - A konyhasó és a szív-érrendszeri betegségek

Bizonyított tény, hogy a túlzott sófogyasztás vérnyomásnövelő hatású, valamint fokozza a szívinfarktus és a stroke kockázatát, ezért csökkenteni kellene a napi sófogyasztás mértékét. De vajon mi az a mennyiség, amikor a só már túl sok a szervezetünknek?

A konyhasóval (nátrium-klorid) bevitt nátrium a szervezet számára nélkülözhetetlen ásványi anyag: fontos a folyadékháztartás, az idegek és az izmok normál működéséhez.

A túlzott sóbevitel ugyanakkor világszerte a szív- és érrendszeri (kardiovaszkuláris) betegségek egyik legjelentősebb életmód eredetű kockázati tényezője. A nátrium a só fő összetevője, vízvisszatartást okoz, ami megemeli a vérnyomást, terheli a szívet és merevíti az ereket. Elsősorban a magas vérnyomás (hipertónia) kialakulásában játszik szerepet, ami közvetve növeli a szívinfarktus, a stroke és az ezek miatt bekövetkező halálozás kockázatát.

Magyarországon a lakosság sófogyasztása jellemzően magas, messze az egészségügyi ajánlások feletti, aminek a kedvezőtlen magyarországi kardiovaszkuláris statisztikákban is kiemelkedő szerepe van, a népegészségügyi programok célja a sófogyasztás csökkentése.

Hivatalos ajánlások - A napi ajánlott maximális sóbevitel

Egészségügyi Világszervezet (WHO) napi maximum 5 g konyhasó fogyasztását javasolja felnőttek számára, ami kb. 2 g nátriumnak felel meg. Ennél magasabb sóbevitel már egészségügyi kockázattal jár.

Számos szakmai szervezet, köztük az Amerikai Élelmiszer és Hatóanyag Igazgatóság (FDA) az újabb ajánlásaiban ennél szigorúbb határértéket tűzött ki, eszerint a szív-érrendszeri megbetegedések fokozott rizikója nélkül naponta legfeljebb 1,5 gramm nátrium, azaz kb. 3,5-4 gramm konyhasó. Ez kevesebb, mint egy teáskanálnyi mennyiség.

12 éves kor alatt alacsonyabb mennyiségekkel kell számolnunk: 1 éves kor alatt napi 1 gramm só javasolt, majd ez növelhető az életkor emelkedésével.

Bár a nátrium létfontosságú ásványi anyag, normál életvitel mellett nem kell számolni nátriumhiányos állapot kialakulásával, még akkor sem, ha sófogyasztásunk nem éri el a javasolt 4-5 grammot. Ez egy maximális napi beviteli érték, valójában napi 1 g só is fedezi a szervezet nátriumigényét. Fokozott folyadék- és elektrolitvesztés esetén, dehidratált állapotban (kánikulában végzett nehéz fizikai munka, sportolás, hányás vagy hasmenés) szükség lehet a sók átmeneti pótlására. Erre azonban legtöbbször a sportital vagy az ásványvíz is elegendő, állandó jelleggel pedig mindenképp a sóbevitel korlátozása javasolt.

Sófogyasztás a hétköznapokban

Nemzetközi felmérések szerint a globális átlagos sóbevitel felnőttek esetén kb. 10-12 g naponta. Magyarországon az átlagos sófogyasztás azonban különösen magas, korábbi adatok szerint a férfiak 18 g, a nők 14 g sót visznek be szervezetükbe naponta, azaz az ajánlott mennyiség 3-4-szeresét.

A nátrium legjelentősebb forrása nem a házi ételek sózása, hanem a kenyér és pékáruk, a feldolgozott húskészítmények, a gyorsételek, készételek, konzervek, sajtok és nassolnivalók. A pontos nátriumbevitel követése ezért meglehetősen nehéz a hétköznapokban, ezért általános irányelvként az javasolható, hogy mindent tegyünk meg a sóbevitel csökkentéséért, különösen a már magasvényomással élők.

A sóbevitel és a magas vérnyomás

A konyhasó és a vérnyomás közötti kapcsolat az egyik legintenzívebben vizsgált terület a táplálkozástudományban, már az 1970-es években felismerték az összefüggést. A bizonyítékok túlnyomó része azt mutatja, hogy a több konyhasó magasabb vérnyomást eredményez, akár 5-10 Hgmm-rel is. Egy 2024-es átfogó metaanalízis szerint minden plusz 1 g/nap nátrium kb. 0,60 Hgmm szisztolés vérnyomás-növekedéssel, valamint 4–6%-os szívinferktus és stroke kockázatnövekedéssel jár.

Más vizsgálatok azt állapították meg, hogy a tartós, mérsékelt sócsökkentés (kb. napi 4-5 grammra csökkentett sóbevitel) szignifikánsan csökkenti a vérnyomást: átlagosan 5/3 Hgmm-rel hipertóniás betegeknél, és 2/1 Hgmm-rel normál vérnyomású egyéneknél.

Az INTERSALT vizsgálat eredményei szerint a sóbevitel növekedése az életkor előrehaladtával fokozatosan emeli a vérnyomást: 6 g napi sóbevitel mellett a becsült növekedés 0,4 Hgmm/év, azaz minél hosszabb ideig jellemző étkezésünkre a túlzott sóbevitel, annál magasabb lesz a vérnyomásunk.

Összefüggés más szív-érrendszeri betegségekkel

A magas vérnyomás önmagában is közvetlen kockázati tényező a szívinfarktus, stroke és szívelégtelenség kialakulásában. A magas vérnyomás a szív- és érrendszeri halálozás egyik legfontosabb közvetítője, és minden olyan tényező, ami a vérnyomást emeli (pl. túl sok só), növeli a koszorúér-betegség, szívroham és stroke kockázatát.

A sófogyasztás emellett közvetlenül, normál vérnyomással élőknél is növeli a több kardiovaszkuláris betegség és a vesebetegség rizikóját. A PURE tanulmány szerint a túlzott nátriumbevitel összefügg szív eredetű halálozással minden életkorban. Mivel a nátrium folyadékvisszatartást eredményez, a sófogyasztás szívelégtelenségben szenvedőknél is fokozza az ödémát és a szív terhelését.

Becslések szerint, ha a lakosság napi sófogyasztását 10 g-ról 5 g-ra csökkentenék, a stroke előfordulása mintegy 23%-kal, míg összességében a kardiovaszkuláris kockázat 17%-kal csökkenne.

Tanácsok a sóbevitel csökkentésére

Már mérsékelt napi sófogyasztás-csökkentés is jelentősen csökkentheti a vérnyomást és ezáltal a szív-ér eredetű események kockázatát.

Gyakorlati tanácsok a sóbevitel csökkentéséhez:

Főzéskor és étkezéseknél fokozatosan csökkentse a hozzáadott só mennyiségét. Az emberek többsége észrevétlenül hozzászokik a kevésbé sós ízhez, ha a sómennyiség kis lépésekben csökken. A gyerekeket ne szoktassuk hozzá a túlsózáshoz.

Fogyasszon friss, feldolgozatlan alapanyagokat (zöldségek, gyümölcsök, sovány húsok), ezzel párhuzamosan csökkentse a feldolgozott és gyorsételek arányát étrendjében.

Ízesítéshez használjon a só helyett fűszernövényeket, citromot, ecetet.

A tengeri sónak nem alacsonyabb a nátriumtartalma, a vérnyomás szempontjából nem előnyösebb. Létezik csökkentett nátriumtartalmú só, ennek fogyasztása javasolható.

Olvassa el az élelmiszercímkéket vásárláskor: nátriumszegény egy élelmiszer, ha Na-tartalma 0,12g/100g alatt van, 0,3g/100g alatt alacsony nátriumtartalmú, kerülendőek ugyanakkor az 1,5g/100g fölötti, magas nátriumtartalmú élelmiszerek. Az ásványvizek egy részének is számottevő a nátriumtartalma.

Törekedjen a káliumban gazdag étrendre (pl. banán, spenót), ami a nátrium hatását ellensúlyozva vérnyomáscsökkentő hatású.

