A fogszabályozás esztétikai eredménye áldozatot kíván

A fogszabályozás típusai manapság változatos lehetőséget nyújtanak a gyermekek és a felnőttek számára is. A fiatal felnőttek és az idősebb gyermekek, tinik körében a fogszabályozásnak sajátos divatja van, amit tekintélyes ára miatt is muszáj a szülőkkel egyeztetni. Bármilyen meglepő, menőnek számít a sötétben foszforeszkáló speciális gumi felhelyezése a fogszabályzóra. Számukra ez esztétikus, és egyben némi lázadást is kifejez a szép mosolyért vívott időszakban. A szülők gyakorta tehetetlenek a serdülő gyermek extrém igényével szemben. A szolidabb vagy a teljesen hétköznapi módon élő tinik elfogadják a hagyományos, fém-, drótszerkezetű rögzítést, fogszabályzót. Kezdetben szorongással viselik a társaik gúnyolódásától tartva, de amint megtanultak „együtt élni” az átmeneti eszközzel, kiismerik a kritikusabb helyzetek kezelését étkezés után, társaságban, netán csókolózás közben, és zokszó nélkül kivárják az orvos által előírt kihordási időt. A kezelésekre is következetesen járnak. Ezek a fix, stabil helyben tartó készülékek. Utóbbiak között léteznek kivehető változatok is, de a fogszakorvos által meghatározott ideig mindennap kötelező a viselésük. A rögzített, hagyományos fogszabályozó készülékek között vannak olyan választási lehetőségek, melyek az esztétikus, szinte láthatatlan anyagból készülő fogszabályozást teszik lehetővé. Vagyis nem csupán fémből készített készüléket lehet kérni, hanem porcelán anyagút vagy ennek és a fémnek a sajátos ötvözetét. Lényege, hogy a speciális íveket olyan teflonbevonattal látják el, melynek a színe hasonlatos, sőt meg is egyezik a fog színével. A zafírkristályból készült különleges fogszabályozó megfizetéséhez nagyra kell nyitni a pénzzel teli tárcát. Ezek a különleges, esztétikus fogszabályzók átlátszók, láthatatlanok s nagyon drágák. Bármelyiket is választják a páciensek, ha az orvos által meghatározott módon és ideig viselik, akkor a fogak visszarendeződnek rendes, szabályos helyükre. Előfordulhat azonban az is, hogy a fogszabályzó levétele után a fogak egy idő után visszatérnek korábbi, azaz eredeti helyzetükbe, hiába rendezték őket. Ennek előfordulása akkor gyakoribb, ha rések vannak a fogak közt.