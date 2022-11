Fogfehérítés aktív szénnel? Hát az meg mi?

Nagyjából ezt kérdezheti minden olvasónk, aki egy olyan fogkrémet használ, amelyben nyoma sincs az aktív szénnek. Pedig a Healthline szerint a szén a wellness és a kozmetika világában ma igazán trendi.

A kereskedelmi arcmaszkok és bőrradírok divatos összetevőjévé vált, és néhányan a fogfehérítésre is használják. Mielőtt behódolnánk a divatnak, nézzük csak meg egy kicsit közelebbről.

Az aktív szénnek – a szépségápolási termékekben és a fogkrémekben használt típusa – egy finom szemcsés por, amely fából, kókuszdióhéjból és más természetes anyagokból készül, amelyek extrém hő hatására oxidálódnak.

Manapság egyre több aktív szénnel reklámozott fogkrém kapható az interneten és a legtöbb drogériában. Az tény, hogy nagyon nedvszívó, és orvosilag is használják a méreganyagok felszívására és eltávolítására.

De működik-e a fogfehérítésnél?

Egyelőre további kutatásokra van szükség a szén alapú fogkrém hosszú távú hatásait illetően. Sok fogorvos is azt tanácsolja a pácienseinek, hogy a nem bizonyított állítások és biztonsági aggályok miatt legyenek óvatosak, mielőtt szén alapú fogkrémet használnának.

Eddig annyit tudunk, hogy az aktív szén alapú fogkrém túlságosan koptató hatású a mindennapi használat során. Ha bárki olyan anyagot használ, amely túlságosan dörzsöli a fogakat, az erőteljesen koptathatja, elhasználhatja a fogzománcot. Emiatt ráadásul (a fehérítés helyett) a fogak sárgábbnak tűnhetnek, mivel a dentin, egy elmeszesedett sárga szövet láthatóvá válik. A szén a fogakat is érzékenyebbé teheti.

A legtöbb szén alapú fogkrém nem tartalmaz fluoridot. Pedig mint ismert, a fluor segít megőrizni a fogzománc erősségét, amely megvédi fogakat a szuvasodástól. Már találtak bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy a széntartalmú fogkrém és a fokozott fogszuvasodás között létezik összefüggés.

Az ilyen fogkrém elszíneződést is okozhat egyes fogakon. Az aktív szén részecskék felhalmozódhatnak az idősebb fogak repedéseiben.

Az aktív szénnek a fogpótlásokra gyakorolt ​​hatása sem ismert. Egyelőre nem ismert, hogy az aktív szén milyen hatással van a hidak, koronák és fehér tömések készítéséhez használt anyagokra. Szénrészecskék rakódhatnak fel közöttük, fekete vagy szürke körvonalat hagyva.

Egyáltalán: fehérít-e az aktív szén alapú fogkrém?

Tény, hogy a fogkrémben lévő aktív szén segíthet eltávolítani a felületi foltokat a fogakról. Az aktív szén enyhén koptató hatású, és bizonyos mértékig képes felszívni azokat a foltokat. Arra azonban (egyelőre) nincs bizonyíték, hogy bármilyen hatással lenne a fogzománc alatti foltokra, vagy hogy természetes fehérítő hatása lenne.

A fogak fehérítéséhez a terméknek meg kell dolgoznia a felületen lévő foltokat, valamint a belső foltokat is, amelyek a zománc alatt találhatók. A belső foltokat olyan dolgok okozzák, mint bizonyos gyógyszerek, túlzott fluorid expozíció vagy mögöttes egészségügyi állapotok

Bár az aktív szénnek vannak bizonyított előnyei (péládul csökkentheti a rossz lehelletet), nincs elegendő tudományos bizonyíték arra, hogy a fogfehérítést is az előnyei közé sorolnák.

Amíg ennél többet nem tudunk a szén alapú fogkrémekről, használjunk hagyományos fehérítő fogkrémeket, fehérítő csíkokat, fogorvos által felügyelt, otthoni fehérítő termékeket. Ezek általában kék kovarint és hidrogén-peroxidot tartalmaznak.

A fehérítésre létezik néhány természetes otthoni gyógymód is. Ilyen például a szódabikarbóna vagy az almaecet használata, de ezeket előbb beszélje meg fogorvosával.

Szerző: WEBBeteg - Szegő Miklós fordító; Lektorálta: Dr. Árki Ildikó háziorvos

Forrás: Charcoal Toothpaste for Teeth Whitening: The Pros and Cons (Healthline)