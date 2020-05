Mit érdemes tudni a fehérítő hatású fogkrémekről?

Minden fognak van egy saját természetes színe, amit főleg a fogunkban lévő belső foganyag a dentin színe határoz meg. A fogazat elszíneződését számos külső tényező befolyásolhatja. Egyrészt a fogak felszínére tapadt fogkő és az erre lerakódott színezőanyagok, másrészt a fog mélyebb szerkezetébe beivódott színezőanyagok. Ez utóbbiért felelősek az ételeinkben, italainkban előforduló természetes és mesterséges festékanyagok: ezek közül a kávé, tea, kóla; de a dohányzás is, valamint okozhatják baktériumok anyagcseretermékei is. Emellett el kell fogadnunk azt a sajnálatos tényt is, hogy az életkor előrehaladtával fogaink színe egyre sötétebbé válik. Speciális problémát jelentenek a gyökérkezelt fogak, melyek az esetek nagy részében szinte mindig szürkés színt vesznek fel.