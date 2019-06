Fogfehérítés - Részletesen a módszerekről

Minden fognak van egy saját természetes színe, amit főleg a fogunkban lévő belső foganyag, a dentin színe határoz meg. A fogazat elszíneződését számos külső tényező befolyásolhatja. Egyrészt a fogak felszínére tapadt fogkő és az erre lerakódott színezőanyagok, másrészt a fog mélyebb szerkezetébe beivódott színezőanyagok.

Ez utóbbiért felelősek az ételeinkben, italainkban előforduló természetes, és mesterséges festékanyagok: ezek közül a kávé, tea, kóla; de a dohányzás is, valamint okozhatják baktériumok anyagcseretermékei is. Emellett el kell fogadnunk azt a sajnálatos tényt is, hogy az életkor előrehaladtával fogaink színe egyre sötétebbé válik. Speciális problémát jelentenek a gyökérkezelt fogak, melyek az esetek nagy részében, szinte mindig szürkés színt vesznek fel.

A fogfehérítő rendszerek hatóanyaga a karbamid-peroxid, vagy hidrogén-peroxid. Ezek az anyagok a felszabaduló oxigén segítségével fejtik ki hatásukat, ami oxidálja a fogakban megkötött festékanyagokat, így fehérítve azokat. Az oxidációs folyamat sem a zománc, sem a dentin szerkezetét nem változtatja meg.

A fehérítő rendszereknek két formája terjedt el

Az egyik az otthoni módszer, amikor egy sínbe helyezzük a fogfehérítő anyagot. A sín speciálisan az adott páciens foglenyomata alapján készül el, így tökéletesen illeszkedik a fogakra.

Szódabikarbóna, eper, szájvíz, fehérítő fogkrém Nem is gondolnánk, hogy a gyümölcsökben milyen lehetőségek rejlenek. Az eperben lévő almasav eltávolítja a felületi szennyeződéseket, egy friss szelet eperrel bedörzsölve fogainkat azonnali hatás érhető el.



Ebbe kell belehelyezni a fogfehérítő gélt, és 5-8 éjszakán át viselni az elérni kívánt eredménytől függően. Azonban vannak már előre gyártott sínek is, amit csak a fogunkra kell igazítani.

Ezzel is hasonló eredményt tudunk elérni. De a legfontosabb. hogy betartsuk az orvos általi instrukciókat, illetve a betegtájékoztatóban foglaltakat.

A másik lehetőség, amikor a fogorvosi rendelőben történik a fogfehérítés. Ilyenkor megfelelő izolálás mellett, a fogak felszínére felvitt gél aktiválásához, egy speciális fogfehérítő lámpát szoktak használni. Ilyenkor az elszíneződés mértékétől függően, 1-2 óra alatt, egy ülésben végezzük el a fogfehérítést.

Mindkét fogfehérítő technika tekintetében, a fogfehérítő anyag savtartalma miatt, fogaink a kezelés alatt és a kezelést követően érzékennyé válhatnak, amit mindenképpen, valamilyen érzékenység csökkentésére használatos fogkrémmel lehet ellensúlyozni. Azzal is tisztában kell lenni, hogy a fogfehérítő, csak a foganyagát fehéríti ki a töméseinket nem, ezért a beavatkozást követően a töméseket ki kell cseréltetni.

Meddig maradnak fehérek a fogaink?

Ez attól is függ, hogy mennyire figyelünk arra, hogy ne fogyasszunk színes italokat, mint a vörösbor, kóla stb., illetve a fogfehérítés módja is befolyásoló tényező lehet. Így a rendelői fogfehérítés, tovább megmarad kb. 1,5- 2 évig, míg az otthoni kb. 1 évig lesz fehérebb a kezdeti fogszínnél, és utána lehet ismét fehéríteni.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Galgóczi Natália, fogorvos