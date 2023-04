Bölcsességfog - Mire jó a 8-as fog?

A bölcsességfog legtöbbször 18 és 25 éves kor között tör elő, sokszor kellemetlenségeket, fájdalmat okozva. Az előtörés időpontja ritkán ki is tolódhat akár időskorra is. Mivel ez a leghátsó fog, nehéz elérni a fogkefével, nehéz alaposan tisztítani, ez az oka annak, hogy sokaknál tapasztalható a szuvasodása.

A bölcsességfogról

A nyolcadik fog a legutolsó a sorban, ez a bölcsességfog. Azért kapta ezt a nevet, mert 18 és 25 éves kor között töri át a fogínyt, amikor a közhiedelem szerint a legtöbb tudás birtokában van az ember. Mérete változó lehet a kicsiny, csökevényes fogtól a legnagyobb koronájú fogig.

Általában olyan, mint az előtte található két őrlőfog, de egészen kicsi, csapfog is lehet, különösen a felső fogsorban. Egyeseknél (az emberek 13 százalékánál) a bölcsességfogak egyáltalán nem bújnak elő, esetleg hiányoznak, de olyan eset is előfordulhat, amikor csak az egyik vagy másik hiányzik.

Milyen problémák adódhatnak a bölcsességfogakkal?

Állása a szájüregben lehet egyenes (ez a normál eset), de dőlt vagy fekvő helyzetű is, és az idegcsatornához is lehet közel a gyökér csúcsa, esetleg hozzá is érhet, extrém esetben pedig keresztezik egymást.

Előtörhetnek nem tökéletesen is, talán nem is érintkeznek az előttük álló fogakkal, vagy éppen túl szorosan állnak mellettük, a köztük lévő hézagot pedig nehéz tisztítani. Más esetekben nem a megfelelő irányba nőnek, hanem előre, így a többi fogat nyomják, tolják össze. Ha nem megfelelően bukkannak elő, funkciójukat sem töltik be. De a legújabb álláspont szerint a késői fogtorlódást nem a bölcsességfog előtörése okozhatja.

A gyökerük a legtöbbször rövidebb, és kevésbé széttérő a többi rágófogéhoz képest, lehetséges, hogy a gyökerek összeolvadnak, de akár külön is maradhatnak, így három ponton rögzülhetnek. Ha röntgenfelvétel bizonyítja, hogy nem lesz helyük a szájüregben, érdemes a gyökerek teljes kifejlődése előtt eltávolítani őket. Ez 18 és 20 éves kor között a legideálisabb. Ha a röntgenfelvétel nem ad elég információt az idegcsatornához való viszonyáról, akkor érdemes CT-felvételt készíteni és 3-dimenzóban vizsgálni.

A szétágazó gyökerektől nehezebb megszabadulni, a foghúzás vagy műtét után lassabban gyógyul a seb. A bölcsességfogak gyökérkezelése nehéz, hiszen nincs elegendő hely az eljáráshoz, ráadásul a fogak elhelyezkedése, a gyökércsatornák változatos lefutása miatt nehéz elérni őket.

Hogyan tisztítsuk a bölcsességfog(aka)t?

A kibújt vagy kibújófélben lévő bölcsességfogat nehéz tisztítani, hiszen kevés a hely, a fogkefe nem fér be mellé, ezért lepedékes marad. Ez az oka annak, hogy hamar szuvasodnak, romlanak. A megoldás az lehet, ha kisméretű fogkefével próbálkozunk. Vásárolhatunk direkt ilyen célra fejlesztett, úgynevezett egycsomós fogkefét, de egy gyermekeknek készített, kisfejű fogkefe is megfelelő lehet. Ezekkel nem csupán a bölcsességfogak oldala tisztítható, de még a hátuljuk is elérhető. Elektromos fogkefével viszont az esetek döntő többségében a bölcsességfogak is alapos odafigyeléssel tisztíthatóak.

Mire jó a bölcsességfog?

Bár sokszor halljuk, hogy nincs szükség a bölcsességfogakra, ez nem teljesen valós állítás. Ha a 8-as fog tökéletesen kibújt, megfelelően tudjuk tisztítani, erős és terhelhető fog válhat belőle, amely funkcionálisan is használható lehet. Betömni is be lehet mind a négyet, és ha a 7-es foggal probléma adódna, és ki kellene húzni, a bölcsességfog átveheti a szerepét, ezért ha lehetséges, érdemes megtartani és vigyázni rá.

Nem mindenkinél fejlődik ki Az evolúció során számos olyan példa akad, hogy egy-egy képlet elcsökevényesedett vagy idővel el is tűnt, ha az feleslegessé vált az élet során. Talán a bölcsességfog is így jár majd egyszer, hisz igazából (teljes ép fogazat esetén) nincs rá szükségünk a rágás folyamatában. Erre utal az is, hogy a mai fiatal generációban egyes embereknél már nem mind a 4 bölcsességfog nő ki.

Forrás: WEBBeteg

Lektorálta: Dr. Horváth Viktória, fogorvos