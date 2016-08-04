Elhízás mellett kevésbé hatékony a fogamzásgátló

Az elhízásnak számos kóros következménye közismert. Kevésbé ismert viszont az, hogy a gyógyszerek - így a hormonális fogamzásgátlók - hatékonysága is megváltozik elhízott emberek esetében, olykor nem kívánt terhességet eredményezve.

A hormonális fogamzásgátló tabletták megfelelő alkalmazás mellett az egyik legbiztosabb módszernek számítanak a nem kívánt terhességek megelőzésében. Ritkán (átlagosan 300 nő közül évente 1 főnél) előfordul ugyanakkor, hogy fogamzásgátló tabletta szedése mellett is megtörténik a teherbeesés. A jelenség gyakran a túlsúlyos vagy elhízott nőket érinti.

A fogamzásgátló tabletták hatékonyságát több tanulmány elemezte már a testsúly függvényében.

Egy közel 800 nő bevonásával végzett vizsgálat szerint a testsúly növekedésével jelentősen emelkedett az elemzett 3 éves periódus alatt a nem kívánt teherbe esések száma. Már 27-es testtömegindex (25 és 30 közötti BMI túlsúlynak, a 30 fölötti érték elhízásnak minősül) fölött kétszeresére növekedett a terhesség bekövetkezésének esélye a nem túlsúlyos nőkhöz képest.

Egy másik kutatócsoport azt vizsgálta, hogy a hormonális fogamzásgátlókkal védekező nők hormonszintje a tablettaszedés megkezdése után mikor éri el az ahhoz szükséges szintet, hogy a petesejt megtermékenyítése elméletileg lehetetlenné váljon. Eredményeik szerint a vékony testalkatú nők esetében a hormonszint öt nap elteltével elérte a maximumot, és változatlan is maradt, a túlsúlyos nők esetében a legmagasabb érték eléréséhez átlagosan tíz nap kellett (sőt egy elhízott résztvevőnél húsz nap is kellett a maximális hormonszint eléréséhez), ám ezt követően is ingadozó maradt még a hormonszint. Ezalapján a túlsúlyosak esetében minden hónapban tapasztalható egy kritikus időszak, amikor a fogamzásgátlás egyáltalán nem mondható megbízhatónak.

Az elhízás hatása a fogamzásgátlók hatékonyságára

A kutatók szerint a megváltozott gyógyszerlebontási mechanizmusok állnak a jelenség hátterében. Összetett jelenségről van szó. Egyrészt elhízottak esetében emelkedettebb a test metabolikus aktivitása, ennek köszönhetően a gyógyszer gyorsabban kiürül a szervezetből, mielőtt még a célszervekben a maximális hatékonyságot elérné. Elhízottak esetében sokkal fokozottabb a máj lebontó-átalakító tevékenysége, ami hozzájárul a gyors hatáscsökkenéshez. A másik ok a nagy mennyiségű zsírszövet hatásában keresendő, ugyanis túlsúlyosak esetében itt halmozódik fel a zsíroldékony hatóanyag, így annak koncentrációja a vérben lecsökken.

E folyamatok együttesen azt eredményezik, hogy kevesebb hatóanyag jut el a célszervekhez, és ez a kevesebb hatóanyag is hamarabb lebontásra kerül.

Ezzel a kóros folyamattal nemcsak a fogamzásgátló gyógyszerek használatakor kell számolni, hanem egyéb gyógyszerek kapcsán is, kifejezetten a zsíroldékony hatóanyagok esetében. A folyamat ellenkezője jelentkezik fogyás esetében, így nem kontrollált gyors fogyásnál a korábban beállított gyógyszeradag akár túladagolási tüneteket is kiválthat.

Háttérként fontos tudni, hogy a fogamzásgátló tablettát elsődlegesen egészséges embereken tesztelik. Amikor a tabletták biztonságát és hatékonyságát vizsgálják, a magas testtömeg-indexű nők rendszerint kimaradnak a tesztből, ám a testsúly és vele együtt az egyes nők testén található zsír mennyisége drámai módon tudja megváltoztatni a gyógyszerek hatását.

Tanácsok a megfelelő védettség eléréséhez

Az egyes tabletták dózisainak növelése szóba sem jöhet, mivel a hormonháztartás egyensúlya fontos. Az alkalmazott kisebb hormonmennyiségek alkalmazása biztonságos, de nagyobb adagokkal a trombózis, valamint a szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásának lehetősége is jelentősen növekedne.

Az egyetlen tartós is biztos megoldást a testsúly normalizálása jelenti, legalább 27-es BMI alá. Addig is javasolható, hogy a kritikus időszakban (azaz a tabletták egy új ciklusának megkezdését követő első 10 napban) a túlsúlyos és elhízott nők alkalmazzanak kiegészítő védekezési módszert is, például gumióvszert.

Egyéb gyógyszerek szedése esetén nagyobb mértékű súlyváltozást követően - hízásnál és fogyásnál egyaránt - tájékoztassa kezelőorvosát, ugyanis a szokásos beállított dózison változtatni kell annak érdekében, hogy a testsúlyváltozás miatt sem csökkent hatékonysággal, sem túladagolással ne kelljen számolnunk.

A fogamzásgátló tabletták hatékonyságát továbbá más tényezők is korlátozhatják, így rendszertelen vérzés, akut betegség és antibiotikumhasználat mellett is csökkenhet a védő hatás.

