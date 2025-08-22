A fogamzásgátlás csökkentheti a méhtestrák kialakulásának kockázatát

Semmelweis Egyetem
megjelent:

Akár 69 százalékkal is mérséklődhet a méhtestrák kialakulásának kockázata azoknál a nőknél, akik minimum tíz évig szednek fogamzásgátló tablettát – derül ki a Semmelweis Egyetem tanulmányából. Az elemzés eredményei időarányos védőhatásra utalnak: már rövidebb idejű ún. orális fogamzásgátlás is számottevően csökkentheti a betegség előfordulásának esélyét.

Az orális fogamzásgátlók használata és a méhtestrák előfordulása között fordított arányosság áll fenn, ezt igazolja az egyetem munkatársai által, az Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica című tudományos folyóiratban megjelent publikáció.

Eszerint azoknál a nőknél, akik valaha is szedtek fogamzásgátló tablettát, 39 százalékkal kisebb arányban fordult elő méhtestrák, mint azoknál, akik soha nem használtak ilyet.

Az öt évnél rövidebb ideig történő alkalmazás 34 százalékos, az öt évnél hosszabb 61 százalékos, míg a legalább tízéves használat akár 69 százalékos kockázatcsökkenéssel járhat együtt.

Amikor a vizsgálatot kizárólag a kombinált – ösztrogént és progeszteront is tartalmazó – hormonális fogamzásgátlókra szűkítették, a védőhatás még kifejezettebb volt: ezek alkalmazása 54 százalékos kockázatcsökkenést mutatott a tablettát nem használókhoz képest.

Az orális fogamzásgátlók a hormonháztartás szabályozásán keresztül csökkentik a méhnyálkahártya sejtjeinek osztódását, ezáltal valószínűsíthetően kevesebb mutáció lép fel ezekben a sejtekben, ami hosszú távon csökkentheti a daganatok kialakulásának kockázatát” – magyarázta dr. Harajka András, a tanulmány első szerzője, a Semmelweis Egyetem Transzlációs Medicina Központjának PhD-hallgatója.

A kutatás 56 nemzetközi tanulmányt vizsgált

Az összesített adatok közel 10 000 méhrákos beteg adatait tartalmazták. A publikációból az is kiderül, hogy világszerte több mint 150 millióan szednek fogamzásgátlót.

A méhtestrák napjainkban a leggyakoribb nőgyógyászati daganat a magas jövedelmű országokban – áll a publikációban. 2020-ban világszerte több mint 417 000 új esetet regisztráltak. Az Egészségügyi Világszervezet előrejelzése szerint ez a szám 2050-re akár 49%-kal is emelkedhet. A növekvő esetszám hátterében az elöregedő népesség, az elhízás és a hormonális tényezők állnak. Korábbi kutatások szerint az ösztrogén és a progeszteron szintje, valamint ezek egyensúlya alapvető szerepet játszik a betegség kialakulásában.

Dr. Ács Nándor, a tanulmány társszerzője, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának vezetője hozzátette: „Bár a méhtesrák kialakulásának kockázatcsökkenése fontos szempont lehet a fogamzásgátlási lehetőségek kiválasztásában, használatuk mellékhatásokkal is járhat. Ilyenek lehetnek a hangulatingadozás, az émelygés, illetve ritkán a fokozott vérrögképződési vagy sztrók-kockázat. Mindezeket együtt kell figyelembe venni az orvos-beteg konzultációk során.

(Semmelweis Egyetem)

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Kiss György

Dr. Kiss György

Szülész-nőgyógyász

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Demeter Miklós

Dr. Demeter Miklós

Szülész-nőgyógyász

Debrecen

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Vérzékenység
Vérzékenység

Mi okozhat kóros vérzési hajlamot?
A hüvelyi mikrobiom védelme
A hüvelyi mikrobiom védelme

Miért fontos? (x)
Milyen tünetekkel kell mindenképpen nőgyógyászhoz fordulni?
Milyen tünetekkel kell mindenképpen nőgyógyászhoz fordulni? Nőgyógyászati Központ - Dr. Hernádi Balázs, szülész-nőgyógyász
Számos rizikófaktora lehet a nőgyógyászati daganatoknak
Számos rizikófaktora lehet a nőgyógyászati daganatoknak WEBBeteg - Tóth András, újságíró
Hormonkezelés mellett fontos az emlőrákszűrés
Hormonkezelés mellett fontos az emlőrákszűrés Ultrahangközpont/WEBBeteg - Dr. Gergely Mária, radiológus
Alkoholfogyasztás és fogamzásgátlás - Tudnivalók szilveszter előtt
Alkoholfogyasztás és fogamzásgátlás - Tudnivalók szilveszter előtt WEBBeteg - Dr. Erdődi Balázs, szülész-nőgyógyász
Szedhető-e fogamzásgátló tabletta pajzsmirigybetegség esetén? Budai Endokrinközpont - Prof. Dr. Balázs Csaba, endokrinológus
Leggyakoribb kérdések a fogamzásgátlásról
Leggyakoribb kérdések a fogamzásgátlásról WEBBeteg - Dr. Erdődi Balázs nőgyógyász, Dr. Csuth Ágnes családorvos