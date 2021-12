Az omikron-fertőzés ellen a két oltás is gyengébb védelmet biztosít

Az Egyesült Államokban az omikron-variáns által okozott - pontosabban eddig azonosított és bejelentett - 43 COVID-19-es eset legnagyobb része olyanok körében (34 személynél) fordult elő, akik megkapták a teljes oltási sort - derült ki a napokban az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) jelentéséből.

Bár az említett minta rendkívül kicsi, mégis e csekély esetszám is hozzájárulhat a riadalom növeléséhez, hogy vajon a koronavírus elleni vakcinák kisebb védelmet adnak-e a rendkívül gyorsan terjedő új variánssal szemben. Az omikronnal fertőzöttek között 25 személy életkora 18-39 közé esett, közülük 14-en vettek részt nemzetközi utazáson. Hatan már korábban is megfertőződtek a koronavírussal.

A koronavírus omikron-változatát először Dél-Afrikában, majd Hongkongban azonosították, november végén. Azóta több mint 50 országban van jelen. Az variáns amerikai megjelenését december 1-jére teszik, Kaliforniában, azóta már több mint 30 tagállamban van jelen. Magyarországon december 13-án bukkantak első ízben a nyomára, Európában már közösségi terjedést mutat az új vírusváltozat.

Hirdetés

Enyhék a tünetek, de a magas esetszám így is nyugtalanító

Legtöbbjüknek csak enyhe tünetei voltak (köhögés, eldugult orr, fáradtság). A beszámoló szerint egy beteget kellett kórházba szállítani, ő két napot töltött intézeti ellátásban. Egyéb tünetekről – ide értve az émelygést, hányást, légszomjat, nehézlégzést, hasmenést, a szaglás-ízlelés elvesztését – alig történt említés a jelentésben.

A CDC illetékese azt nyilatkozta, hogy bár az elsőként jelentett omikron esetek közül sok mutatkozott enyhének, le kell szögeznie, a fertőzés és a súlyosabb kimenetel között gyakran van nagyobb időbeli eltolódás, eleinte nehéz megjósolni várható kifutását. A tüneteket a beoltottaknál és a SARS-CoV-2 fertőzésen már átesetteknél szintén enyhébbnek várják.

Napjainkban még mindig a delta variáns felel az USA-ban előforduló összes eset több mint 99 százalékáért. A dél-afrikai példa azonban azt mutatja, hogy az omikron variáns nagyon gyorsan terjed, könnyen fertőz. Még akkor is, ha a legtöbb eset enyhe, az omikron variáns oly nagy számban idézhet elő fertőzést, hogy az új esetek túlterhelik az egészségügyi ellátórendszert – figyelmeztet a CDC.

Kapcsolódó Légutakban gyorsabb, tüdőben lassabb az omikron sokszorozódása

Két oltás nem nyújt elég erős védelmet

A napokban nyilvánosságra hozott laboratóriumi vizsgálatok arra utalnak, hogy az omikron variáns ellen gyengébb a Pfizer-BioNTech COVID-19 elleni vakcinája két dózisának védőhatása. A harmadik (booster) adag helyreállítja az eredetileg várt védelmet, bár a fertőzés ellen így sem jelent teljes védelmet. Egyes vélemények szerint lassan a három vakcinadózist kell teljes immunizációnak tekinteni, és 2022 elején indokolt lehet a negyedik oltás is.

A CDC adatsorát árnyalják azok a hírek, amelyek az egyik amerikai egyetem (Cornell University) hallgatói körében megfigyelt kiugró esetszámokról szólnak. A diákok mintáiban is a rendkívül gyorsan terjedő omikron variánst azonosították, annak ellenére, hogy a diákok többsége oltott (a kollégiumokban lakóknak 97%-a teljesen beoltott) – erről számolt be a kampusz egyik vezetője. December 7-13 között 883 diák COVID-19 tesztje lett pozitív. „Szinte az összes omikron-esetet a teljesen beoltott diákoknál mutattuk ki, akik egy része már a harmadik oltását is felvette”, mondta az egyetemi kapcsolatokért felelős alelnök, Joel M. Malina.

A magas esetszám ellenére COVID-19-fertőzött diákok között még nem találtak súlyos beteget. Mindenesetre az új variáns megjelenésének hatására, vörösre emelték a készenléti szintet az egyetemen, hogy megpróbálják elejét venni a további terjedésnek. Ezért a vizsgákat online tartják, átszervezik a programokat, elmaradnak a szemesztert záró események.

„Miközben nincs arra bizonyíték, hogy a variáns nagy arányban okozna súlyos betegséget vagy halált, de a korábban megfertőződötteknél vagy beoltott személyeknél láthatóan növekvő számban mutatkozik a fertőződés” – erre az eredményre jutottak az Oxford University vizsgálatai is.

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet újságíró

Forrás: Most reported U.S. Omicron cases have hit the fully vaccinated (Reuters); ‘Virtually every’ COVID omicron case at NY college was in fully vaccinated (Miami Herald)