COVID-19 elleni vakcina: befolyásolhatja a mammográfiai eredményeket?

Az Emlő-képalkotóvizsgálat Társaság (Society of Breast Imaging (SBI)) is figyelmeztet arra, hogy a nemrég COVID-19 elleni vakcinával beoltott nők hónalji nyirokcsomóiban duzzanat és csomó alakulhat ki, ami összetéveszthető az emlőrák jelével. Az SBI a közelmúltban megjelent háromoldalas dokumentumban ajánlást adott ki, amely arra figyelmeztet, hogy a vakcina axilláris adenopátiát, azaz a hónalj nyirokcsomóinak méretének és konzisztenciájának megváltozását okozhatja, ami mellrák jele lehet. (A mellrák esetében az axilláris adenopátia a mellrák elterjedésének jele lehet.) Míg az SBI azt állítja, hogy az axilláris adenopátia általában "ritka" és "ritkán fordul elő" a HPV elleni és influenza elleni oltás után, azt is megjegyzi, hogy azok a nők, akik nemrégiben kaptak védőoltást a COVID-19 ellen, ezt tapasztalhatják. Az SBI olyan adatokra hivatkozik, amelyek szerint a Moderna-vakcinát kapott betegek 11,6%-ánál volt duzzanat vagy érzékenység a második oltás után, és hogy a limfadenopátia, azaz duzzanat a klinikai vizsgálatokban részt vevő emberek több mint 1%-ánál fordult elő. Ezek a tünetek ritkábbak voltak azoknál az embereknél, akik Pfizer-BioNTech COVID-19 elleni vakcinát kaptak, de előfordultak. Érdemes megjegyezni: Az SBI útmutatása azt is mondja, hogy ezeknek a tüneteknek a "valós előfordulási aránya" mindkét vakcina esetén "valószínűleg magasabb" – ami azt jelenti, hogy valószínűleg több nő tapasztalta ezt a mellékhatást, csak nem vették észre, vagy nem tulajdonítottak jelentőséget neki, vagy nem jelentették mellékhatásként. A társaság szerint a fő aggodalomra az ad okot, hogy a beoltott nők attól tarthatnak, hogy mellrákjuk alakult ki, miután egy csomót észleltek a mellükben, vagy a mammográfiás leletük utalt rá, és ezért szükségtelen vizsgálatoknak vetik alá őket.