COVID-19 elleni védőoltások - Vakcinamérleg

A lentivírusok a retrovírusoknak abba a hosszú lappangási idővel (inkubációs periódussal) jellemezhető nemzetségébe (rendszertani egységébe) tartoznak, amelyek az embernél és más emlősöknél sok krónikus és halálos betegségért felelnek. Ebbe a rendszertani egységbe tartozik az AIDS-et okozó HIV (human immunodeficiency virus) is. A világon mindenütt elterjedtek a lentivírusok, gazdaállatuk sok emlős, így a majom, tehén, kecske, ló, macska, birka is. A lentivírusok jelentős mennyiségben képesek kiegészítő DNS-t integrálni a gazdaszervezet sejtjébe, hatékonyan képesek megfertőzni a nem osztódó sejteket, így élnek a génátadás, a géntranszponálás (gene delivery) egyik leghatékonyabb módszerével. Endogénné válva (a szervezetben keletkezett, ott belül megjelenő vírusként) saját genomjukat integrálják a gazdaszervezet (host) genomjának származéksorába (germline) úgy, hogy ettől kezdve a gazdaszervezet leszármazottai is öröklik ezt a vírust.