Dózis matek: 2 Pfizer + 1 Moderna több, mint 3 Pfizer

Két Pfizer-oltás után egy Moderna ráerősítő nagyobb védettséget adhat, mint egy harmadik dózisban beadott Pfizer - derül ki egy vizsgálat adataiból.

Szingapúri kutatók a két Pfizer-BioNTech-vakcina után Moderna ráerősítővel beoltottak védettségét hasonlították össze azon csoport tagjainál mért ellenanyagszinttel, akik három Pfizer-oltást vettek fel.

Az eredmények azt mutatják, hogy a COVID-19 okozta fertőzéssel szemben az előbbi csoportba tartozók jobban védettek – náluk, minden korcsoportban, 72%-kal kisebb annak valószínűsége, hogy megfertőződnek. A három dózis Pfizerrel oltottaknál 62%-nyi lehet a védelem a kétszer oltottakhoz képest - ismertette november közepén a szingapúri egészségügyi miniszter a kombinált oltási módszer hatékonyságáról szóló összehasonlító elemzés eredményeit.

„Mindkét mRNS vakcina nagyon jól szolgál, de mégis, a Pfizer-Pfizer-Moderna kissé jobban. Ettől eltekintve, mindkét kombináció extrém nagy hatású a betegség súlyos lefolyásának mérséklésében”, jegyezte meg.

Miközben a résztvevők számáról, a vizsgálat időtartamáról részleteket nem mondott, azt hozzátette, hogy vannak egyéb kombinációkra vonatkozóan is eredmények. Például megnézték, milyen hatású a három Moderna dózis – de következtetést itt még nem lehet levonni, mivel ez a minta kicsi, így a statisztikai szám torz lehet.

A harmadik oltás általános hatékonyságán túl Kenneth Mak, a minisztérium orvosi szolgálatának vezetője elmondta, hogy még csak most zajlik az adatok összegyűjtése, de annyi már egyértelmű, hogy „a megfertőződés illetve a súlyos megbetegedés valószínűsége drasztikusan tovább csökkent, ami főleg az idősek esetén, rendkívüli jelentőségű”.

A szingapúri nemzeti oltási kampányban Pfizer-BioNtech, Moderna és Sinovac vakcinák szerepelnek. A WHO által sürgősségi vészhelyzeti alkalmazásra engedélyezettek mellett egyéb vakcinákat a magánellátásban lehet beadni. A szingapúri lakosság 85%-a kapott két dózist, 86% legalább egyszer lett beoltva, és 21 százaléknyian a harmadik (ún. booster) oltást is megkapták.

A hazai ajánlás Pfizerrel oltottaknak Magyarországon jelenleg ún. heterológ ráerősítő oltás javasolt, mivel több kutatás szerint is magasabb védelmet biztosíthat a különböző típusú vakcinák kombinációja. Alapesetben tehát két Pfizer oltás után eltérő típusú vakcina (Janssen, AstraZeneca, Sinopharm) az ajánlott, és egyik mRNS vakcina sem szerepel a hazai protokoll alapján az elsődlegesen választandó vakcinák között. Bizonyos esetekben az orvos azonban azonos típusú vakcina beadása mellett is dönthet, számos országban ez a gyakorlat, gyógyszerbiztonsági ellenjavallata nincs sem a Pfizer-Pfizer, sem a Pfizer-Moderna oltási sornak.

