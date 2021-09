COVID-19 elleni védőoltás - Az immunitás jellegzetességei idősebb és fiatalabb oltottaknál

A vakcina nyújtotta védelem magasabb életkorban idővel fokozatosan csökken, némelyeknél esik (olykor zuhan), a fiatalabbaknál azonban hatékonyan van jelen továbbra is - áll az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention) közleményében.

A CDC által nemrégiben kibocsátott új adatok arra utalnak, hogy az idősebb felnőttek egy részénél, másokhoz képest, nincs meg olyan fokon az a védelem, ami megóvhatná őket a kórházba kerüléstől. E téren a 75 felettieknél a vakcina hatékonysága csak 75%-os, miközben a 75 alattiaknál mintegy 90%-os – olvasható egy új tanulmányban. Az említett adatok imponálóan meggyőző erejűek azon érvek alátámasztására, hogy az idősebbeknek miért érdemes felvenni a harmadik oltást. Erre hivatkozva szólítják fel őket arra amerikai egészségügyi tisztségviselők, hogy a közeli hetekben álljanak készen a soron következő oltásra.

A CDC által megosztott adatsorok arra is utalnak, hogy az eredeti COVID-19 elleni vakcinázástól nyert immunitás a 65 felettieknél nagy valószínűséggel apadóban van. A csökkenés a 75 évnél idősebbeknél a legszembeszökőbb, ami egyben megnöveli náluk a COVID-19 miatti kórházba kerülés, sőt az esetleges halálozás kockázatát is, még a teljesen beoltottak esetében is – írja a CDC jelentése.

Mindent egybevetve persze, az adatok alapján nyilvánvaló, az összes vakcina azért még mindig jól teljesít. Elsődleges célját tekintve leginkább: a 65 alattiakat távol tudja tartani a kórházi kezelés szükségességétől, de legfőképpen: képes megóvni őket az elhalálozástól. Az adatok arra is utalnak, hogy az öregebbeknél nem olyan erős a védelem. Az eredmények érvként szolgálnak arra, hogy miért kell a lakosság idősebb tagjainak hamarosan felajánlani a megerősítő oltást. Az is világos ma már, hogy bár a 65 feletti amerikaiak több mint 80%-a teljesen beoltott, ez esetleg még nem elég ahhoz, hogy a súlyos betegségtől védve legyenek.

A tanulmányok azt is nyomon követték, hogy a védőoltások mennyiben (milyen hatékonyan) óvnak meg a kórházba kerüléstől, a súlyos állapottól. Az egyik próbába az USA öt különböző, leszerelt katonákra szakosodott (VA) egészségügyi központjában ápolt 1.175 veteránt vontak be – életkoruk, oltottsági státuszuk alapján csoportosítva őket. Ebben a tanulmányban a Pfizer-, illetve a Moderna-vakcina két-két adagjával teljesen beoltott veteránok vehettek csak részt. Mindazokat kizártak, akik keverten kapták, vagy Johnson & Johnson-vakcinát vettek fel. Csaknem minden résztvevő (93%) férfi volt, leszerelt katonákról lévén szó, akik az átlagnépességgel összehasonlítva ugyanakkor „idősebbek voltak, etnikailag jóval többfélék”, és náluk gyakrabban fordult elő valamilyen alapbetegség, olvasható a CDC tanulmányában. A vizsgálatokban ők nagyon fontos szerepet töltenek be, mert esetleg ők jelentik az egyik leginkább sebezhető beoltott páciensi csoportot.

Reményt keltő eredmény, hogy a tanulmány úgy találta, hogy e veteránok körében is – a 65 év alatti, teljesen beoltottak esetén – magas (95%-os) maradt a vakcina biztosította védelem a kórházi kezelés szükségességének elkerülésében. Még úgy is, hogy a nyár folyamán mindvégig a delta-variáns volt a domináns, náluk csak enyhe fertőzés fordult elő. A 65 feletti veteránoknál ugyanakkor jóval alacsonyabb (mintegy 80%-os) eredményességgel sikerült megúszni a kórházi kezelést, ami arra utal, hogy a korosabbaknál még 2 oltás birtokában sem olyan erős az infekcióval szembeni védettség.

A második vizsgálat összehasonlításban mérte, hogy az USA-ban engedélyezett és használatba vett három vakcina (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson) hogyan védi meg az embereket attól, hogy a COVID-19 miatt kórházba jussanak. Erre vonatkozóan több mint 32 ezer kórházi, illetve sürgősségi osztályon feljegyzett nyári felvételi adatot néztek meg, az USA 9 államában. A tanulmány szerint végül is a vakcinák összességében mintegy 86%-ban hatásosnak bizonyultak a kórházba kerülés szükségességétől való megvédésben, ám ez az arányszám a 75 éves kor felettieknél 76%-ra esett vissza. Amikor ez utóbbi korcsoportot kihagyták az egyenletből, a védőoltások csaknem 90%-os hatékonyságúnak bizonyultak a kórházba kerülés megelőzésében. A korábbi, még a delta-variáns dominánssá válása előtt végzett vizsgálatokban nem lehetett látni az idősebb felnőtteknél ezt a fajta oltásbeli hatékonyságromlást.

Nehéz egyértelműen kijelenteni, hogy vajon mi okozza ezt a hanyatlást. Egyfelől, mint említettük, talán az, hogy az idősebbekben, akiket az oltási programok legelején vakcináltak, gyengül az oltás kiváltotta immunitás. De az is lehetséges, hogy „mindez a delta-variáns következménye. További, egyelőre nem ismert tényezők együttesen is okozhatják a hanyatlást” – vélik a CDC-jelentés szerzői. „Valójában nagyon nehéz nekünk azt tisztázni, hogy mekkora a vakcináció óta eltelt időnek, illetve a delta-variáns hatásának a szerepe. Főleg a lakosság azon részénél, akikről tudjuk, hogy korábban oltották be őket” – mondta nemrégiben Sarah Oliver, a CDC vakcinaügyi tanácsadóival tartott megbeszélésen.

Érvek az idősek emlékeztető oltása mellett

Mindenki jogosult a booster (emlékeztető, megerősítő) oltásra, aki 8 hónappal korábban vette fel a COVID-19 elleni vakcinát, közölték az amerikai elnök környezetében. Elsőként az idősek kapják, majd szeptember végén az egészségügyben dolgozók. „Amint megszületik erre a jóváhagyás, több tízezernyi helyszínen megkezdődik vakcinálásuk” – nyilatkozta Joe Biden. De a hivatalos döntést nem ő hozza meg arról, hogy mikor és ki kerül sorra – egyrészt az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyelete (Food and Drug Administration (FDA)), másrészt a CDC feladata lesz ez a döntés. Az immunszuprimáltak számára egyelőre még csak ajánlottnak tartják az USA-ban a booster oltást, ennek alátámasztására további adatok szükségesek, vélik szakemberek.

Összegezve: a napjainkig legfrissebb két jelentés azt mutatja, hogy az idősebbeknél hamarosan szükség van egy következő (booster) oltásra, náluk ugyanis általában semmiféle vakcina esetén nem jelenik meg kiugróan magas immunválasz – annak következtében, hogy immunrendszerük már nem olyan erős, mint a fiatalabbaké.

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: The CDC says vaccine protection is tumbling for older Americans, though they still work very well for younger people (Business Insider)