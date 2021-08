Hamarosan érkezik a negyedik hullám

A koronavírus negyedik hulláma Nyugat-Európában megindult, és Magyarországra is meg fog érkezni, azonban alapvetően el fog térni a védettek magas száma miatt az első háromtól, így annak kezelése is más lesz - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, továbbra is az oltás a vírus elleni egyetlen hatékony védekezési eszköz, ezért mindenkit arra kért, hogy oltassa be magát. Minden vakcina egyforma védettséget biztosít, akiket pedig nem oltanak be, azok nagy valószínűséggel meg fognak betegedni, míg azoknál, akik felveszik a vakcinát, az 5,5 millió eddigi oltott alapján a megbetegedés esélye 0,2 százalék, és akkor is lényegesen enyhébb lefolyás mellett - közölte.

Az országot nem kell lezárni, a kormánynak nincs ilyen szándéka, emellett az oktatásban és a munkahelyeken sincs szükség korlátozásokra - mondta a miniszter. Gulyás Gergely kifejtette, az Európai Unión belül egyértelműen Közép-Európában, azon belül is Magyarországon a legkedvezőbb a járványhelyzet.

Ősszel újabb oltásnépszerűsítő kampányt indul

Aláhúzta, nincs különbség a különböző vakcinák hatásossága között. A megbetegedés esélye a Moderna oltásánál 0,08 százalék, a Pfizernél 0,19 százalék, a Szputnyiknál 0,11 százalék, a Sinopharmnál 0,3 százalék, az AstraZenecánál 0,16 százalék, a Jansennél pedig 0,03 százalék - sorolta.

A miniszter különösen a legveszélyeztetettebb idős emberek figyelmét hívta fel arra, hogy oltás nélkül az életüket kockáztatják.

A kormány ezért úgy döntött, mindenkit megkeres, aki 65 év felett van és nem oltatta be magát, továbbá a rezidensek mellett a hatodéves orvostanhallgatóknak is lehetővé tették, hogy oltsanak. Hangsúlyozta, csaknem 8 millió vakcina áll rendelkezésre a harmadik oltáshoz, ezért aki úgy gondolja - és a jogszabályi feltételeknek megfelel -, az minden további nélkül, bárhol megkaphatja az újabb dózist. Gulyás Gergely közölte, eddig 185 ezren vették fel a harmadik oltást.

A fiatalok oltása is folytatódik, az iskolákban a 12-18 év közötti korosztályt augusztus 30-31-én és szeptember 2-3-án oltják, ami mellett rendes időpontfoglalással is fel lehet venni a vakcinát - mondta. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, annak kell természetesnek lennie, ha valaki beoltatja magát.

Elmondta, az ország többsége beoltatta magát, 5,7 millió ember már megkapta az első oltást, 5,5 millióan pedig mindkettőt, ezért az ország viszonylagos nyugalomban várhatja a negyedik hullámot.

Szentkirályi Alexandra elmondta, a kormány ősszel újabb oltásnépszerűsítő kampányt indít neves közéleti szereplőkkel, orvosokkal és akadémikusokkal, hogy elérje, mindenki tekintse természetesnek, követendő példának az oltások beadatását. A kampány célja annak elérése, hogy mindenki legalább még egy embert meggyőzzön az oltás beadásáról - fogalmazott a kormányszóvivő, aki hozzátette, a kabinet "nagy erőkkel" tervezi folytatni az oltást.

(MTI)