Koronavírus - A fertőzésszámok szórványos emelkedése várható

Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben; a szennyvízminták alapján a fertőzésszámok szórványos emelkedése várható a következő időszakban.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján tudatta: az év 37. hetében az örökítőanyag Budapest Észak-, Dél-Pesti és Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, valamint Budapest agglomerációjába tartozó települések egyesített mintájában volt kimutatható.

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Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi déli régiójának mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának szórványos emelkedése várható a következő időszakban.

(MTI)