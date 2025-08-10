Stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben

MTI
megjelent:

A múlt héten stagnált a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szombaton a honlapján.

Azt írták, hogy az év 31. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten az előző héten tapasztalt enyhe emelkedés után ismét stagnált. Így volt ez 18 ellátási területen, emelkedést tapasztaltak Nyíregyházán, Pécsett és Salgótarjánban, míg csökkenést csak Szeged vízmintájában tapasztaltak.

Az örökítőanyag koncentrációja Pécsen, Salgótarjánban, Debrecenben, Nyíregyházán, Budapest északi, déli és központi mintáiban, valamint az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján egyes ellátási területeken a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.

Frissítve: 2025.08.10. 15:23, Megjelent: 2025.08.10. 15:23
Nem mesterséges intelligencia által készített tartalom. ✓
Címkék: Koronavírus téma

