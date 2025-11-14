Csökkent a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben

A múlt héten csökkent a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

Azt írták, hogy az év 45. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten csökkent.

Stagnálást tapasztaltak Békéscsabán, Debrecenben, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Székesfehérváron, Szolnokon és Szombathelyen, míg 14 ellátási területre csökkenés volt jellemző.

Hozzátették: a budapesti Liszt Ferenc-repülőtér mintájában a koronavírus örökítőanyagának mennyisége az emelkedett koncentrációtartományban volt, tendenciáját tekintve csökken.

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Tatabányán, Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Szekszárdon, Szegeden, Kecskeméten, Békéscsabán, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban az emelkedett, Győrben, Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Szolnokon, Miskolcon és Egerben a mérsékelt tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további csökkenése várható a következő hetekben.

Tudatták azt is, hogy a 45. héten az influenza A vírus örökítőanyagának koncentrációja országos átlagban stagnált, mennyisége a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep, valamint Győr, Miskolc és Veszprém mintájában volt kimutatási határ felett, a Liszt Ferenc-repülőtér mintájában kimutatási határ alatt maradt.

Azt írták, az adatok szerint az influenza A vírusa az előző hetekhez hasonló mértékben cirkulál a lakosság körében, és a fertőzések számának szórványos emelkedése várható a következő hetekben.

(MTI)