Stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben

MTI
megjelent:

A múlt héten stagnált a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

Azt írták, hogy a 46. héten a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten stagnált. Stagnálás figyelhető meg a legtöbb mintavételi pont mintái esetében, Eger, Szekszárd, Szolnok és Tatabánya ellátási területre csökkenés jellemző, emelkedés egyedül Budapest agglomerációjába tartozó települések egyesített szennyvízmintája esetében tapasztalható.

Hozzátették: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mintájában a koronavírus-örökítőanyag mennyisége a mérsékelt koncentrációtartományban van és tendenciáját tekintve stagnál.

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Veszprémben, Pécsen, Szegeden, Kecskeméten, Békéscsabán, Debrecenben és Salgótarjánban az emelkedett, Győrben, Szombathelyen, Tatabányán, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Szolnokon, Nyíregyházán, Miskolcon és Egerben a mérsékelt tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további csökkenése várható a következő hetekben.

Tudatták azt is, hogy a 46. héten az influenza A vírus örökítőanyagának koncentrációja országos átlagban stagnált, mennyisége egyik szennyvízmintában sem volt kimutatási határ felett, és a Liszt Ferenc-repülőtér mintájában is kimutatási határ alatt maradt.

Azt írták, az adatok szerint az influenza A vírusa az előző hetekhez hasonló szinten cirkulál a lakosság körében.

(MTI)

