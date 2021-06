A delta-variáns főleg az oltatlanokat és 50 év felettieket veszélyezteti

A teljesen beoltottak esetében a delta-variánssal való fertőződés csak elvétve jár együtt fatális következménnyel, és elsősorban az 50 év felettiekre nézve hordoz kockázatot.

A vakcinált emberek is belehalhatnak a koronavírus delta-variánsa okozta fertőzésbe – mondják brit szakemberek, nem rejtve véka alá e lehetséges kimenetel előfordulását sem –, de csak nagyon ritkán! Ráadásul, a hozzáférhető adatok újabb elemzésének tanúsága szerint csaknem minden érintett 50 év feletti volt. Számokban pontosan kifejezve: az Egyesült Királyságban a delta-vírusvariánssal igazoltan megfertőződöttek közül összesen csak 117 ember halt meg. Közülük 50 volt két dózissal beoltott – és emiatt teljesen védettnek gondolt – írja az angol járványügyi szolgálat (Public Health England (PHE)) közleménye. Mindez pedig arra utal, hogy a vakcinák sem tökéletesek. De az elhunytak között nem volt egyetlen olyan teljesen vakcinált egyén sem, aki még nem töltötte be 50. évét.

Hirdetés

A PHE adataiból az is kiderült, hogy a 117 áldozatból csaknem minden második annak a delta-variánsnak lett az áldozata, amely napjainkban a legtöbb brit esetért felel. De a szakértők azt hangsúlyozzák, hogy az említett tény semmiképpen nem ássa (áshatja) alá a vakcinák hatékonyságába vetett bizalmunkat. Tekintve, hogy az 50 elhalálozott is magasabb kockázatú korcsoport(ok)ba tartozott, továbbá azért sem, mert ők az elemzett összes (92.029) delta-vírusvariáns által fertőzött esetnek csak egészen kis hányadát tették ki.

Mindössze nyolc 50 év alatti vesztette életét a delta-vírusvariánssal való fertőződés után, csakhogy egyikük se volt teljesen vakcinált, ketten csak egyetlen dózist vettek fel. Megismételjük, az adatok azt mutatják, hogy június 21. határnapig, a PHE 92.029 delta-variáns okozta eset előfordulását erősítette meg, közülük 117 végződött halállal (kb. 0,13%). 109 áldozat volt 50 feletti. (Ennél részletesebb életkori bontást a hatóság nem közölt.) Az viszont közismert, hogy jelentősen nagyobb mértékben lesznek a (nagyon) időskorúak a koronavírus halálos áldozatai. „Az adatok arra utalnának, hogy nem hatékonyak a védőoltások? Távolról sem. Ennyit várhatunk egy-egy hatékony, ámde nem tökéletes vakcinától” – írta a napokban megjelent véleménycikkében (The Observer) két statisztikus: David Spiegelhalter és Anthony Masters.

Az Egyesült Királyság oltási programja zömében az AstraZeneca- és a Pfizer-vakcinákra épült. Ezeknek 2-2 dózisa – mutatták a korábbi egyesült királyságbeli adatok is – magas védelmet nyújt a tünetek kialakulásával szemben, még a delta-vírusvariánssal való fertőződés esetén is – a Pfizer hatékonysága 80%, az AstraZenecáé 60%-ra tehető. Azonban annak kockázata, hogy valaki teljesen beoltottként COVID-19 miatt meghaljon, teljes egészében az illető életkorán múlik, magyarázza a két statisztikus. Minél idősebb valaki, annál nagyobb annak esélye, hogy a vakcina nyújtotta védelmen esetleg áttörő fertőzésbe belehalhat. „Egy 2 dózissal vakcinált 80-as éveiben járó személy számára a kihívást alapvetően az jelenti, ha egy 50 körüli be nem oltott ember él a közelében vagy kerül a közelébe – igaz, ez a fenyegetettség még így is meglehetősen alacsony szintű. De meglétét nem lehet figyelmen kívül hagyni, és emiatt valóban előfordulhatnak halálesetek” – fogalmaznak a statisztikusok.

A kórházba kerüléssel kapcsolatban minden korcsoportban egyértelmű a vakcina hatásossága. Az adatok tanúsága szerint 1.320 delta-fertőzött beteg érezte magát annyira rosszul, hogy kórházban kellett maradnia éjszakára is. Közülük 190 (mintegy 14%) volt a teljesen beoltott – miközben jóval magasabb számú, 831 (63%) volt az a személy, aki nem vett fel oltást.

Teljesen beoltottként is szükség van óvintézkedésekre!

Az Egészségügyi Világszervezet legutóbbi felhívása azt javasolja mindenkinek, hogy még a teljesen beoltottak is vegyék komolyan a járványügyi előírásokat a továbbiakban is – viseljenek maszkot, tartsanak távolságot és gyakran, alaposan mossanak kezet, minden alkalommal, ha fertőző ágens kerülhetett a kezükre. Csak a szabályok követésének segítségével lehet ugyanis elejét venni a vírus terjedésének. „Senki nem érezheti magát biztonságban pusztán azért, mert már megkapta a vakcina mindkét dózisát. Továbbra is óvni, védeni kell magunkat”, hangsúlyozza a WHO-nál a gyógyszerekhez és egészségügyi termékekhez való hozzáférésért felelős helyettes főigazgató, dr. Mariangela Simao.

Egy amerikai adatot idézünk lezárásképpen: az AP (Associated Press) elemzése azt mutatja, hogy májusban az Egyesült Államokban a COVID-19-hez köthető elhalálozásoknak csak 0,8%-a fordult elő a beoltottak körében, miközben abban az időszakban már minden ötödik előforduló esetért (a fertőzések 20%-áért) a delta-variáns volt a felelős.

Ezek is érdekelhetik

WEBBeteg.hu

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: Vaccinated people are dying from the Delta variant, but in small numbers and almost all are over 50, UK data shows (Insider)