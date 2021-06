45 134 oltott hiányzik még az 5,5 millióból

5 millió 455 ezer a beoltott, 66 az új koronavírus-fertőzött, elhunyt újabb 8 beteg. Megérkezett a péntek reggeli jelentés.

A beoltottak száma 5 454 866 fő, közülük 4 728 655 fő már a második oltását is megkapta. Tegnap 9322 fővel nőtt az oltottak száma, ezzel az ütemmel számolva június 29-30-án érné el Magyarország az 5,5 milliós mérföldkövet. A második dózist kapók száma 70 879 fővel nőtt, így tegnap összesen mintegy 80 ezer dózis COVID-vakcinát adtak be a regisztráltaknak.

Tovább csökken az új fertőzöttek száma

66 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 807 910 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 8 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 980 főre emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma 40 697 főre csökkent. Jelenleg 2701 fő tartózkodik hatósági házi karanténban, 182 COVID-beteget ápolnak kórházban, közülük 22-en vannak lélegeztetőgépen.

Így változnak a védelmi szabályok

Az újraindítás következő fokozata 5,5 millió beoltottnál lép életbe, a várható intézkedéseket a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette. Hamarosan megszűnik a kötelező maszkhasználat és védettségi igazolvány nélkül is lehet szállodákba, éttermekbe, fürdőkbe, strandokra menni.

A védettségi igazolvány használata ugyanakkor fennmarad a tömegrendezvények esetén, mint a sportrendezvények, koncertek, fesztiválok és az éjszakai zenés szórakozóhelyek.

Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető.

Járványhelyzet a világban

Tegnap összesen 402 850 fővel nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Az utóbbi napokban megállt az április vége óta tartó csökkenő tendencia, sőt kissé emelkedtek is a számok a múlt heti adatokhoz képest. A COVID-19 esetszámok emelkedése elsősorban Braziliához kötődik, ahol tegnap 72 705 fővel nőtt az azonosított fertőzöttek száma.

Európában vegyesen alakulnak a járványmutatók. Nagy-Britanniában egy hónappal ezelőtt még napi 2500 körüli esetszámok voltak jellemzők, mostanra azonban közel 15 ezer főre nőtt az új fertőzöttek számának három napos mozgóátlaga a worldometers.info adatai szerint. Emelkedésnek indultak a számok Portugáliában is, valamint megtorpant a csökkenés Spanyolországban, Norvégiában, Belgiumban. Az európai országok többségében azonban továbbra is visszaszorulóban van a járvány, így a Magyarországgal szomszédos államokban is, a legutóbbi adatok szerint Ausztriában például 77 fővel, Szlovákiában 36 fővel, Romániában 68 fővel nőtt az esetszám.

(WEBBeteg/MTI)