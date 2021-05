Az elmúlt egy év szimbóluma a maszk - Hordani, vagy nem hordani?

Hogyan tovább a maszkviselésben? Szabadtéren már nem kötelező, de vajon nem is ajánlott? Felesleges óvatosság, ha valaki még most is hordja? Gondolatok a maszkviselésről.

Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers of Disease Control and Prevention, CDC) a múlt héten kiadott ajánlása alapján gyakorlatilag eltörli a beoltottak esetén a maszkviselési kötelezettséget. A javaslattal szemben álló, határozott ellenvéleményt fogalmazott meg a WHO globális egészségügyi joggal foglalkozó szakértője, Lawrence Gostin. Twitter posztja szerint közelmúltjának egyik legsúlyosabb hibáját vétette ezzel a lépéssel a CDC. A Fertőzőbetegségek Amerikai Társasága (Infectious Diseases Society of America, IDSA) a CDC mellett foglalt állást, ám hozzátették, hogy a javaslat nem közvetítheti azt az üzenetet, hogy a járványnak vége lenne.

A CDC ajánlását követte a hazai, magyarországi ajánlás is, amely a hétvégén - a javuló járványadatokra és az átoltottság növekedésére tekintettel - szintén eltörölte a kültéri, és bizonyos beltéri esetekben is a maszkhasználatot.

Egy oltástól még nem leszünk azonnal védettek!

Az Egyesült Államokban azonban a maszkviselési szabályok enyhítése kizárólag a teljes oltási sorozaton átesettekre vonatkozik. Vagyis az olyan személyekre, akiknél a két adagos vakcinák esetében a második adag vakcina felvételét követő 2 héttel, a Janssen vakcina esetében pedig az oltást felvételét követő 2 hét után tekinthetőek teljesen védettnek.

Ezzel szemben Magyarországon a védettséget igazoló plasztik kártya már akár az első oltás beadását követően megérkezhet, használható. Jön a nyár, egyre több a program és így sok esetben azt látni, hogy az igazolvány mielőbbi megszerzése, hajhászása érdekében közben valójában elveszik a lényeg: a teljes védőoltási sorozat beadása. Ez - a Janssen oltásának kivételével - azonban továbbra is két adagból áll, a súlyos fertőzéstől, szövődményektől csak így véd.

Hirdetés

Ha innen nézzük Magyarországon az ötmillió oltottból jelenleg mindössze hárommillió körül van azok száma, akik „teljesen védettek”, a további kétmillió fő esetében még egy második adag vakcinára is szükség van. Abban pedig csak bízhatunk, hogy akár a moziban, akár a vendéglátóhelyen, vagy wellness fürdőkben, csupa teljes oltási sorozaton részt vett ember ül mellettünk. Erre hazánkban a pünkösdi hosszú hétvége adatai szerint körülbelül 50-60 százalék esély van (3 millió körüli teljes oltási sorozatot felvett személy versus a 2 millió első oltással oltott személy plusz a fertőzésen átesettek száma). Természetesen minél többen veszik fel a második adag vakcinát ez az arány is egyre javulni fog.

A védettség igazolására szolgáló plasztik kártya koronavírus fertőzésen átesetteknek is jár – tehát bár mód és lehetőség van az oltatlan, de a fertőzésen átesettek számára is a koronavírus elleni oltás felvételére, így újabb csoportok válhatnak alul motiválttá a koronavírus elleni védőoltás felvételére. Viszont ilyen esetben a koronavírusfertőzés során termelődött antitestek mennyisége, milyensége kiszámíthatatlan, pedig a fertőzésen átesettek esetében egy oltással is kiemelkedő, tartós védettség érhető el.

Dr. Rochelle Walensky a CDC főigazgatója az ABC amerikai tévécsatorna műsorában kiemelte, hogy az enyhítések ellenére a be nem oltott személyek esetében továbbra is az eddig megszokott ajánlások érvényesek. Ennek betartása azonban jelenleg abszolút az egyéni felelősségre van bízva!

A becsületesség is szerepet játszik

Dr. Rochelle Walensky a CNN State of the Union Show című műsorában pedig úgy fogalmazott: a becsületességnek is szerepe lesz abban a rendszerben, amely lehetővé teszi a vakcina által védett személyeknek, hogy a legtöbb helyen ne kelljen maszkot viselniük. Vajon elég lesz-e erre alapozni? Fontosabb-e a közösségi érdek, mint egy jó nyaralás, wellness hétvége miközben legszívesebben végre mindenki maga mögött hagyná ezt a korlátozásokkal teli egy évet?

Az egyéni felelősség megnő, hiszen kívülről nem látszik, hogy ki oltott és ki nem. Közterületen egy nem oltottnak is abszolút a jóérzésére van bízva, mit csinál, de ez a felelősség magunkkal és másokkal szemben nem megkerülhető.

Akármi alapján hagyjuk el a maszk használatát, ki kell emelni azt is, hogy nem egy plasztik kártya fog megvédeni egy esetleges fertőzéstől, erre az esélyt csak a teljes oltási sorozat felvétele adja meg, és az sem száz százalékban. Bár a fertőzések száma az előző egy hónapi adatokhoz képest megnyugtató módon jelentősen csökkent, a járvány még tart, és folyamatosan bukkannak fel új vírusmutánsok is. A koronavírusvírus új gazdaszervezeteket talál magának, vagyis a még nem oltottakat, például az iskolás korú fiatalokat. Különösen nagy esély van erre például a klasszikus táborozások alkalmával. Így amint lehetőség van rá, bíztatnék minden fiatalt és szülőt a koronavírus elleni oltás mielőbbi felvételére.

Hogy az esetszám csökkenése kizárólag csak az oltásoknak, vagy valamiféle szezonalitásnak köszönhető, esetleg az eddigi védelmi intézkedéseknek, pár hónap múlva kiderül. Valószínűleg mindezek együttesen járultak hozzá a statisztikai adatok javulásához.

Maszkviselési szabályok Kifejezetten nehéz követni a szabályozást, hogy itthon pontosan hol és mikor KELL még mindig viselni a maszkot. Általánosságban elmondható, hogy zárt térben a buszokon, vonatokon, egyéb tömegközlekedésen, boltokban, különösen az orvosi rendelőkben – ahol védett és nem védett személyek együtt is tartózkodhatnak – a még be nem oltottak védelme érdekében, illetve a cseppfertőzéssel terjedő betegségek megelőzése érdekében továbbra is kötelező a maszkhasználat. A kizárólag védettségi igazolvány birtokában látogatható zárt helyiségekben (mozi, színház, szálloda) ezzel szemben már beltéren sem kötelező a védőmaszk. Szabad téren már közterületen sem kötelező a maszkviselés.

Egyáltalán, az is vitatott, hogy rá lehet-e kérdezni egy maszkot nem viselő személynél oltásának, védettségének részleteire, magyarul kapott-e védőoltást, és hányat, vagy ez is olyan jellegű magánügy, mint a vallást firtatni? Kötözködős, félős, óvatoskodó-e, aki közösségben hordja? Bátor, laza, vakmerő-e, aki nem?

Ha nem is kötelező, még az oltottaknál is lehet ajánlott

Az, hogy viseljük vagy ne a maszkot, továbbra is kérdés marad – még a beoltottak esetében is. "ET Mitra" felhasználónevű gasztroenterológiai nővér szintén a Twitteren írta meg ezzel kapcsolatos aggályait. Szerinte túl sok covidos horrortörténetet láttunk már ahhoz, hogy ne preferáljuk a maszkviselést, ha idegenekkel vagyunk körülvéve. „Ha úgy döntök, hogy felveszem a maszkot beltéren, azt fogják hinni, hogy oltásellenes vagyok?” - tette fel a kérdést. Egyáltalán ki ellenőrzi azt a száz embert, aki között vígan leveszi a maszkot az egy járványtagadó is?

Joe Biden elnök szintén tweet üzenetben írva támogatta a CDC lépését, de elismerte, hogy az időzítés problémás lehet. „Ha teljesen be van oltva, nem kell maszkot hordania. De ne feledje: időbe telik, mire mindenki, aki akarja megkapja az oltásokat (és kialakul a védettsége szerk.) és lesznek olyanok is, akik a vakcina beadását követően is maszkot fognak viselni. Ezért kérem, ha valakit maszkban látnak, legyenek velük kedvesek” - írta a közösségi médiumon.

Fontosnak tartom megjegyezni azt is, hogy legyünk tekintettel azokra, akik a járvány érzelmi áldozatai. Itt azokra az emberekre gondolok, akik az elmúlt időszakban szerettüket, közeli hozzátartozójukat vesztették el a koronavírus fertőzésben, vagy épp maguk szenvedtek az egy hónappal ezelőtt még bőven tomboló járvány okozta traumatikus stressztől. Akár súlyos COVID-19 betegségen estek át, vagy steril kórházi kezelést kaptak szkafanderes, arctalan, csak gesztusokban megkülönböztethető orvosi és ápoló személyzettől. Netán haldoklókkal találkoztak, ami a múlandóság keserű érzését hagyta maga után.

Nekik fontos lehet a tudat, hogy bátran hordhatják még a maszkjaikat, nem kapnak érte megvető pillantásokat. Mert ez a kontroll érzését adhatja vissza, hogy talán tehetnek valamit, talán uralhatnak valami nagyon nehezen uralható dolgot, talán épp a saját félelmeiket. Legyünk tehát elnézőek, a maszkok mögött sorsok és érzések is vannak. És maradjunk felelősségteljesek, hogy ezek az embertársaink is úgy és akkor vehessék le álarcaikat, amikor az már a konfortzónájukon belül van.

Végezetül, bár a maszk valóban az elmúlt egy év szimbóluma, jelképe lett, vissza kéne adni neki azt a rendeltetést ami: nemes egyszerűséggel egy, a cseppfertőzések megelőzésében jól bevált használati eszköz, amelynek a biztonság kedvéért továbbra is legalább minden zsebben és táskában ott a helye, ha éppen szükség lenne rá.

Ez is érdekelheti

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Szabó Zsuzsanna háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos