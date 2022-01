Vajon koronavírus-fertőzött lett? Ne bizonytalankodjon, hordjon speciális védőmaszkot!

Mit tehet az a személy, aki azzal szembesül, hogy igazolt fertőzött lett egy ismerőse, akivel néhány napja órákat töltött egy légtérben? Az új információ ismeretében milyen feltételekkel mehet társaságba, munkahelyre vagy színházba?

Hosszasan töpreng, bizonytalankodik: elővenné az otthon őrzött gyorstesztet, de mindenhol azt olvassa, az ilyenkor még nem mutatja ki. Csináltatna PCR-t, de annak eredménye nincs meg azonnal, ráadásul, a megbízható válaszhoz ilyenkor is túl szűk lehet még az eltelt 1-2 napnyi időtartam. Jól érzi magát, nincs semmiféle tünete, mégis, mindenütt azt hallja, ilyenkor is érdemes gyanakodni. Be van oltva, az erről szóló igazolást elő is készítette, hiszen fel kell mutatnia a színházban, s ott a maszkviselés is kötelező lesz. Bár kicsi az esélye, hogy megfertőződött, de ezt se lehet 100 százalékosan kizárni. Viszont nem szívesen maradna le a ma esti programról, ha nem kapta el a vírust. Mit tegyen?

Hasonló lehet a dilemma abban az esetben is, ha igazolt COVID-19 beteg volt az illető, a teszt már negatív eredményt mutat, de a tesztek érzékenységi küszöbe miatt mégis bizonytalan abban, hogy hordozza-e még csekély mennyiségben a koronavírust. Az is gyakori eset, hogy minden jel szerint (a tünetek hiánya és az eltelt idő alapján) már gyógyult, de - ha elő van írva - még várni kell a megerősítő PCR teszt eredményére.

A megfelelő védőmaszk lehet a jó megoldás

A fenti dilemmákkal bizonyára sokan mások is szembesülnek. Az egyik megoldás a hasonló „határesetekre” az amerikai orvosok által gyakran javasolt ajánlás. Mindazok számára, akik bizonytalanok a társasági életébe való visszatérésben, megfelelő megoldás, ha egy különösen jó minőségű, magasabb biztonsági fokozatú maszkot viselnek minden közösségi térben mindaddig, amíg igazolódik, hogy fertőzöttek-e vagy nem. Osztja ezt a nézetet dr. Ashish Jha belgyógyász, közegészségügyi szakértő is (Brown University School of Public Health).

Hirdetés

Erre alkalmasak az FFP2, vagy FFP3-as jelölésű, légzőszelep nélküli maszkok. A légzőszeleppel ellátott változat ugyanis a kilégzett - potenciálisan fertőzött - levegőt a környezetbe juttatja, így ezzel a közösségért tett elővigyázatosságunk is alacsony hatékonyságú. Ugyanígy, bizonyítottan nem alkalmasak a magasabb szintű védelemre az arcra nem illeszkedő sebészi és a textil maszkok sem.

Dr. Ashish Jha úgy véli, akik pozitív COVID-19 teszt mellett tünetmentesek, öt napra mindenképpen maradjanak otthon, majd a társasági életbe való visszatérés előtt feltétlenül produkáljanak egy negatív antigén tesztet. Ha ez nem megoldható (azaz az érintett nagy valószínűség szerint gyógyult, de ez nem vehető teljesen biztosra), akkor ezekben az esetekben az is elfogadható, ha az arcra szorosan simuló, magas szintű biztonságot nyújtó (FFP2-es vagy FFP3-as jelölésű) maszkot hordanak közösségben.

Természetesen tüneteket produkáló esetekben mindenki izolálja magát, semmiképp se menjen emberek közé. Dr. Ashish Jha azt is hozzáteszi, senki ne menjen vissza dolgozni, míg nem lesz negatív legalább az antigén tesztjének eredménye. A teszt érvényességének elfogadásához figyelni kell arra is, hogy mikor végezte azt el. Megbízható teszteredmény nélkül ugyanis azt kell feltételezni, fertőző lehet másokra nézve, és ezért elengedhetetlen a nagy biztonságot jelentő orrot-szájat takaró speciális maszk.

Az amerikai ajánlást 5 napnyi izolációra változtatták

December végén az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention) megváltoztatta egy régebb óta érvényben lévő iránymutatását. Az új szövegezésben arra figyelmezteti a lakosságot, hogy mindazon egyének, akiknél pozitív lett a COVID-19 teszt, még ha nincsenek is betegségre utaló tüneteik, 5 napra vonuljanak karanténba. Nem szükséges tehát a 10 napnyi izoláció, mint ahogyan az előző guideline fogalmazott.

A CDC azzal magyarázza új döntését, hogy a tudományos megfigyeléssel gyűjtött adatok általánosságban azt mutatják, az emberek fertőzőképessége leginkább 2 nappal azelőtt nagy, mielőtt megmutatkoztak a tünetek, és ez így is marad még további 2-3 napig, a tünetek megjelenését követően is.

Ez is érdekelheti

A magyarországi eljárásrend A legfrissebb, 2022 január 14-től érvényes járványügyi eljárásrend szerint az otthonában elkülönített beteg/fertőzött izolációjának megszüntetési kritériumai az alábbiak. Ha a beteg legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete után legalább 7 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó, közösségbe engedhető. Amennyiben az enyhe tünetekkel rendelkező igazolt COVID-19 fertőzött az elkülönítés 4. napján már láztalan, légúti tünetei megszűntek, akkor a tünetek kezdetétől számított 5. napon antigén gyorstesztet végeztethet, és annak negatív eredménye esetén az elkülönítés feloldható. Tünetmentes fertőzöttek elkülönítését a fertőzés igazolása, a pozitív PCR vagy antigén gyorsteszt mintavételének napjától számított 7. napon lehet feloldani. A tünetmentes fertőzött a fertőzést igazoló vizsgálat időpontjától számított 5. napon szintén hivatalos antigén gyorstesztet végeztethet, és annak negatív eredménye esetén az elkülönítés feloldható. Fontos kiemelni, hogy az elkülönítés feloldásához hivatalos teszteredmény szükséges, tehát nem az önellenőrzésre szolgáló, patikai forgalomban kapható otthon elvégezhető tesztek bediktálása alapján oldható fel az elkülönítés.

Dr. Szabó Zsuzsanna

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet újságíró

Forrás: People who test positive for COVID-19... (Buseniss Insider)

Lektorálta: Dr. Szabó Zsuzsanna háziorvos