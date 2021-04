COVID-19 elleni vakcináció - Zajlik az emlékeztető oltások vizsgálata

A harmadik (emlékeztető) oltását is megkapta az a 30 éves amerikai fiatalember, akinek a Moderna gyógyszercég klinikai próbájának keretében már több mint egy évvel ezelőtt beadták a COVID-19 elleni (vizsgálati fázisban lévő) vakcina első adagját. Ez a harmadik oltás egy újabb próba része, amely azt hivatott meghatározni, hogy a megerősítő oltás felvétele is biztonságos-e. Az önkéntes teljesen jól érzi magát.

Az immár másodszor is vizsgálati alany Ian Haydon, eddigi szokását folytatva, mostani tapasztalatairól is beszámol a közösségi médiában. Meglepődve látja, milyen nagy érdeklődés kíséri bejegyzéseit. COVID-19-immunitása továbbra is társasági téma a Twitteren, azóta, hogy megosztja a nyilvánossággal az első oltása óta történteket. Az özönlő támogató reagálásokra, a sok kérdésre – főként az ellenanyagszintjét érintőkre – válaszol, tisztában léve azzal, hogy főként ez izgatja követőit. Hiszen a közvélemény szemében, elsősorban az antitestek megléte, mennyisége jelzi a koronavírussal szembeni védelmet. „Magam is ezt szeretném a leginkább tudni” – mondja az egyik első COVID-19 elleni vakcina vizsgálatának résztvevője.

Az akkori próba mindössze 45 beválogatott emberrel indult. Az elmúlt év során időről-időre vettek vért Haydontől, de a vizsgálat tudományos összesítő publikálására még neki is várnia kell. A tanulmány eredményéből fog maga is többet megtudni saját hosszú távú immunitásáról. De egy másik próba eredményét is nagyon várja. Most zajlik ugyanis az esetleg alkalmazandó megerősítő oltásra vonatkozó vizsgálat is, nevezetesen az, hogy a booster (megerősítő, emlékeztető) oltás mennyiben nyújthat majd védelmet a koronavírus variánsai ellen. E vizsgálattal Haydon egy „elit alakulatba” került. A mintegy 60 résztvevőből álló csoport tagjai most a hármas számú COVID-19 elleni oltást kapták. Ennek eredménye abban nyújt majd segítséget a tudósoknak, hogy felkészülhessenek a pandémia következő szakaszára.

Az első vizsgálati fázisban, tesztelési céllal beadott vakcina igen nagy dózisú volt

A vakcinavizsgálatról egy munkatársától hallott, 2020 tavaszán, „még a régi időkben, valójában az új időszámítás előtt” – fogalmaz Haydon. Kitöltötte a jelentkezési lapot, nem sokat töprengett azon, hogy ezután mi lesz. Nem számított rá, hogy visszajeleznek. Azonban keresték és behívták. 2020 április 8-án megkapta a vizsgálati fázisban lévő oltóanyagból az első adagot, amiben jóval magasabb mennyiségben volt jelen a hatóanyag, mint a végső engedélyezés után, az alkalmazásra jóváhagyott vakcinákban van. Mivel a fázis I biztonságossági próbába válogatták be, ez azt jelentette, hogy ő és a csoportjában lévő minden egyes résztvevő aktív anyagot kapott (és nem placebót). Szorosan követték a mellékhatásokat, azóta is monitorozzák, figyelik.

„Az első oltásom teljesen eseménytelenül zajlott. Fájt a karom, a következő napra érzékeny lett az injekció helye, ám mindez elég hamar elmúlt.” A második injekciónál viszont már minden teljesen másként történt. Jóval hamarabb jelentkezett karjában a fájdalomérzet, majd mintegy 12 órával a beszúrás után jött a hidegrázás. Az éjszaka közepén kellett előkeresnie a hőmérőt, amin a higanyoszlop csaknem a 40 Celsius-fokig kúszott fel.

A mellékhatások kellemetlenek voltak, de segítettek a Moderna gyógyszercég kutatóinak az optimális dózis meghatározásában

Az éjszaka közepén magas lázra ébredt, hányingere, fejfájása volt, fájtak az izmai. Felhívta a vizsgálatban résztvevők számára biztosított, 24 órán át élő készenléti telefonvonalat. Előre szóltak a tesztalanyoknak, hogy jelentkezzenek, ha „bármi rosszra fordulna. És ez már nagyon rossz volt” – emlékezik a 30 éves vizsgálati alany. Azt tanácsolták, menjen a sürgősségi osztályra. Intravénásan gyógyszert, lázcsillapítót kapott. A kétórás kezelés után sokkal jobban lett. Hazaengedték, s megpróbálta bepótolni az éjszakai alvás hiányzó részét. Ám mikor másnap délben felébredt, még mindig betegnek érezte magát. Hányt, majd nem sokra rá el is ájult. Mégis úgy döntött, inkább nem megy vissza a sürgősségire. Kivárt. Estére lassan lement a láza, fejfájása és hányingere egyre jobban tompult, és amikor a rákövetkező (harmad)napon felébredt, úgy érezte, alapvetően már rendben van.

A Moderna kutatói később úgy döntöttek, hogy a közepes mennyiségű hatóanyag egy dózisban ugyanazt a védettséget adhatja, viszont jóval kevésbé súlyos mellékhatásokat okoz majd, mint amilyeneket Haydon tapasztalt. Ő azonban még a brutálisan kemény 24 óra után is azt vallotta, nem bánta meg, hogy feliratkozott a vizsgálatra. „Azzal együtt, hogy mennyire rossz volt, amin keresztülmentem, vigasztalt a tudat, hogy nem volt hiábavaló. Mindez nem a semmiért történt. Mert csak így tudtuk meg, hogy mekkora lehet az a dózis, ami a lehető leginkább hatékony, s ki tudtuk zárni a már túlságosan magasat. Ez pedig rengeteg ember számára jót jelent. Megadja azt az előnyt, hogy a vakcina biztonságosabb mennyiségű adagját kaphatják” – fogalmazott többes szám első személyben, a kutatók célkitűzéseit magáénak is érezve.

A próbaalany Haydon most áprilisban kapta a vakcina harmadik, tesztelési adagját

Mintegy 3 hónappal ezelőtt megkereste őt a fázis 1 vizsgálatot folytató csoport. A kutatók ezúttal a lehetséges megerősítő emlékeztető oltás biztonságosságát vizsgálták, és arra gondoltak, hogy a kezdeti próba résztvevői lehetnek a hosszú távú hatásokat kutató vizsgálatuk megfelelő alanyai. „Két kérdésre keresik most a választ a tudósok: először is, nem tudjuk, hogy egyáltalán biztonságos-e felvenni az emlékeztető oltást. Másfelől azt se tudjuk még, hogy mi lehet annak hatása, ha az eredeti vakcinának egy kicsit módosított változatát alkalmazzuk” – fogalmaz továbbra is a kutatók kérdéseit magáénak is érezve.

Kísérleti emlékeztetőt kapott, ami egyfelől a 25 mikrogramnyi Moderna-vakcinát tartalmazta, azt, amit jelenleg alkalmaznak a tömeges oltásoknál, és mellé kapott 25 mikrogrammot egy új vakcinából, amit kifejezetten az először Dél-Afrikában felbukkant és azonosított B.1.351 koronavírus-variánsra fejlesztettek ki. Április 1-jén kapta az oltást, csaknem egy évvel a legelső vakcinaadag után. Ezúttal a mellékhatás megközelítőleg se volt olyan súlyos, mint egy éve a második dózis után. Úgy véli, olyasmi volt, mint amit egyébként a beoltottak legnagyobb része a második oltás után érezhet. A beoltás napján fájt a karja, hőemelkedése és hányingere lett. A fájdalom mellett fáradtságot érzett, de 24 órával később minden tünetétől teljesen megszabadult.

A Twitter közönsége végigkövette, min ment át

Bár civil foglalkozásaként Haydon a tudomány népszerűsítésével foglalkozik (science communicator), mégis nagyon meglepte, hogy története mennyire érdekli, foglalkoztatja az embereket. Munkája során is megfigyelte ugyan, hogy egyre többen követik a tudományos híreket, különösen a vakcinafejlesztés eredményeire vonatkozókat. Mégis, úgy véli, az a figyelem, amit ő kapott, különösen pozitív volt. Sokan keresték fel, azt közölve, ők is szeretnének önkéntesként részt venni a vakcinavizsgálatokban. Elmondja, amit tudott, hogy ennek lehetőségei régiónként eltérőek. Mindenkit arra biztat, nézzen körül saját körzetében, milyen kutatási programok zajlanak a környező térségben.

„Hihetetlen élmény volt végigkövetni annak folyamatát, ahogyan idáig jutottunk: attól a kísérleti vakcinától, amit én kaptam, és amiről akkor még senki nem tudta, fog-e hatni, miként fog működni. Odáig, hogy ma azt látni, naponta sok tucatnyian osztják meg magukról a szelfit a közösségi médiában, lelkesen mutatva, hogy végre ők is megkapták az oltásukat. Fantasztikus érzés azt tapasztalni, hogy mindez mekkora hatással lett az egész világra.”

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: A man who got his first COVID-19 vaccine a year ago in Moderna's clinical trial just received his third shot — and he's feeling great (businessinsider.com)