Mikor jöhet az oltások következő köre?

Izrael megkezdte az előkészületeket a COVID-19 elleni vakcinázás újabb körére, amelyben - várakozásaik szerint - már a gyerekeket is be fogják tudni oltani. Úgy tervezik, hogy erre a programra 6 hónapon belül kerülhet sor.

A 16 éven felüli izraeli lakosság mintegy 81 százaléka – azok a korcsoportok, amelyeknek ebben az országban beadható a Pfizer vakcina – a világ egyik leggyorsabb oltási kampányában, már mindkét dózist megkapta. A program folytatásaként a Reuters beszámolója szerint tervezik megszervezni a vakcinálást a 12-15 évesek számára is, amint ehhez megszületik az FDA engedélye. A Pfizer és partnere, a BioNTech, április elején kérvényezte a sürgősségi jóváhagyást az USA Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyeleténél.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök megállapodott a Pfizer és a Moderna vakcina gyártójával, hogy további 16 millió adagot vásárolnak tőlük az ország 9,3 milliós lakossága számára, mondván "újabb vakcinációs kampányt indítunk hat hónapon belül”. „Tegyék szabaddá a karjukat és készítsék fel a gyerekeket is arra, hogy oltást fognak kapni, hiszen úgy számolunk, addigra számukra is meglesz a jóváhagyás.” Sok szakértő mondja, a gyerekek és a fiatal felnőttek vakcinálása kritikus lépés a nyájimmunitás elérése és a pandémia megszelídítése terén.

A Pfizer szakemberei megerősítik, hogy vakcinájuk biztonságos, hatékony és jelentős tömegben hoz létre antitestes ellenanyag választ a 12-15 éveseknél is. A cég vezérigazgatója szerint azonban, a beoltottaknak 12 hónapon belül „minden bizonnyal” egy harmadik, emlékeztető (booster) oltásra is szükségük lehet a 2 dózisú vakcinájuk mellé. Azt is előrevetítette, hogy előbb-utóbb évente ismétlődő oltással kell védekezni a SARS-CoV2 infekció ellen.

(WEBBeteg.hu megjegyzés: A fenti lépés egyelőre biztonsági előkészület, mivel továbbra sem dőlt el szakmai értelemben a kérdés, hogy mennyi ideig marad fenn a vakcinák által kiváltott immunválasz. Jelenleg azt tudni, hogy a vizsgált vakcinák esetében 6 hónapig biztosan, de csak az első oltottak nyomom követésével lehet megmondani, hogy ennél mennyi ideig marad fenn tovább a kedvező hatás.)

Izrael a Kelet-Jeruzsálemben élő palesztinokat is a lakosság részének tekinti és gondoskodik a beoltásukról. A Ciszjordániában és a Gázai övezetben élő 5,2 millió palesztin számára – ha csak korlátozott mennyiségben is, de – több forrásból (Izrael, Oroszország, az Egyesült Arab Emirátusok, a COVAX vakcina-megosztó rendszer, Kína) juttattak oltóanyagot. Így az említett térségben élő palesztinok közül, egészségügyi hatóságuk szerint, már mintegy 167 ezren megkapták legalább a vakcina első dózisát.

Az aktív esetszám alakulása Izraelben (worldometers.info)

