Miért ne hagyjon ki COVID-19 elleni oltási időpontot, ha nincs egészségügyi ellenjavallata?

A védőoltás egyszerre egyéni és közösségi érdek is. Az egyéni védettség és a közösségi nyájimmunitás elérése biztosíthatja a világjárvány lecsengését, és a szabadabb életet. Emellett a védőoltás eljuttatása az oltandó emberekhez rendkívül speciális körülményeket és összehangolt precíz munkát igényel.

Az oltásszervezés a háziorvosoktól, asszisztensektől korábban soha nem látott extrém mértékű adminisztratív tevékenységet igényel (például akár kétszáznál is több telefonhívás lebonyolítása naponta), melyhez gyakran a humánerőforrások sem adottak. Mindemellett a klinikai szakgyógyszerészek, és a korábban nem létező oltópontokon dolgozó személyzet szintén fokozott erőbedobással dolgozik. Így ha nincs az oltás felvételének egészségügyi ellenjavallata, az oltás felvétele a tisztelet kimutatása is azok felé, akik azon dolgoznak, hogy időpontra, sérülésmentesen eljuttassák az emberekhez a vakcinát. Akik tavaly tapsoltak, idén oltassák be magukat!

Nézzük meg kicsit részletesebben, hogyan jutnak el ezek a hőmérsékletre, rázkódásra fokozottan érzékeny, sérülékeny összetételű vakcinák az emberekhez.

A Sinopharmot kivéve, mely elöltvírus-alapú vakcina, mind az adenovírus-vakcinák (AstraZeneca és license, a vele megegyező, indiai gyártású Covishield, valamint a Sputnyik V., a Janssen) a virális vektorok tulajdonságaiból adódóan, mind az új technológiájú mRNS-alapú nanopartikulumokat tartalmazó oltóanyagok (Pfizer-BioNTech, Moderna) nagyon érzékenyek és instabilak.

Legelőnyösebb tulajdonságai – ami a tárolást, eltarthatóságot és a felhasználást érinti – a Sinopharm-vakcinának vannak. Ez a védőoltás 24 hónapig 2-8 Celsius-fokon tárolható, és kontrollált hőmérsékleten – mely szintén 2-8 Celsius-fokot jelent – minden további nélkül szállítható az oltóközpontokba, oltóhelyre. Beadás előtt alaposan fel kell rázni.

A többi vakcina megfelelő minőségű eljuttatása az oltandókhoz az oltóanyagok fokozott érzékenysége és sérülékenysége miatt azonban nagy körültekintést és nagyon összehangolt csapatmunkát igényel a „háttérben” dolgozóktól, kezdve már a gyártósorról való szállítással. Ezeket tilos felrázni, kritikus pont a rázásmentes előkészítés, mert a nanopartikulumok fokozott érzékenysége következtében például a lipidcseppekbe csomagolt mRNS részecskék könnyen „összetörhetnek”.

A Pfizer-BioNTech cég Sinopharméhoz képest népszerű védőoltása mindössze 6 hónapig tárolható mínusz 70 – mínusz 90 Celsius-fokon. Mínusz 15 – mínusz 25 Celsius-fok közt pedig mindössze 2 hétig. Kiolvasztva 2-8 fok közt kontrollált hőmérsékleten kizárólag rázkódásmentesen lehet szállítani, csakúgy, mint a Moderna, a Janssen és az Astra Zeneca vakcináit.

A Pfizer-BioNTech vakcinája ultrafagyasztottan szárazjéggel kezelt állapotban érkezik speciális többrétegű hűtődobozban. A cég szigorúan ellenőrzi érzékelő szenzorokkal rendelkező hőmérsékleti adatgyűjtővel, GPS-sel, hogy a szállítás során fennmaradjanak az ideális feltételek. Oltópontra való kiszállítása előtt ultramélyhűtőben kell tárolni, és mindössze maximum 5 perc áll rendelkezésre a szállító autóból a hűtőbe helyezésre!

A Moderna oltása 30 napig tárolható mínusz 15 – 25 Celsius-fok közt, míg ugyanezen a hőmérsékleten a Janssen oltása 2 évig is eláll. Az AstraZeneca vakcinájának a tárolása némileg egyszerűbb, mert 2-8 Celsius-fok közt is eláll fél évig.

A Sputnyik V. fél évig áll el mínusz 18 Celsius-foknál hidegebb körülmények közt. Hőszigetelt ládákban szárazjégen, fagyasztva érkezik az országunkba, hőmérsékleti adatgyűjtővel ellátva minőségbiztosítási okokból. Az oltóközpontokba, oltási helyekre – megőrizve a hűtőláncot – szintén szárazjégen, speciális hűtőládákban érkezik. Ebből az egy adagos kiszerelés azonnal beadandó, az öt adagos kiszerelés felhaszálására mindössze két óra áll rendelkezésre kiolvadás után.

A lakosság együttműködése nélkül az erőfeszítések hiábavalók!

Hogyha a tervezettek szerint az oltások nem kerülnek beadásra – akár időpontlemondás miatt –, mint például a Sputnyik V. esetén, a vakcinát ki kell dobni, mert tönkremegy, ami hihetetlen pazarlás világjárvány idején. Természetesen az oltásszervezők, oltóközpontok, háziorvosok megtesznek ez ellen mindent, de a lakosság együttműködése nélkül az erőfeszítéseik hiábavalóak. Napjainkban India a járvány miatt soha nem látott egészségügyi katasztrófa előtt áll, számukra nem áll rendelkezésre kellő számú oltóanyag, hiába állnak tömött sorokban a lakók oltásért. Ilyen körülmények közt nem lehet fontosabb egy bevásárlás vagy egyéb hétköznapi teendő, mint egy oltási időpont. Egy nehezen leszervezett oltási időpont. A vakcinák többsége a körülményes, óvatos kezelés miatt többadagos kiszerelésben érkezik. Így a többadagos ampullából oltva egyszerre több ember vakcinálható. Mikrobiológiai szempontból a koronavírus elleni oltóanyagokat azonnal fel kell használni az első felbontást követően. Így, ha az időpontjára nem érkezik meg a páciens, azt az adagot nem lehet félretenni másnapra, mert tönkremegy. Az oltások többsége nem a békeidőkben megszokott „megveszem a patikában – beteszem a hűtőbe – elviszem az orvoshoz, mert lejárati időn belül beadható bármikor” típusú vakcina.

Emellett látható, micsoda precizitást, pontosságot igényel mind a szállításuk, tárolásuk, hogy a vakcinák ne károsodjanak, megóvva az oltóanyagokat a hatáscsökkenéstől.

Közösségi érdekünk tehát mind az oltások felvétele, mind az oltási időpontok pontos betartása, hacsak egészségügyi ellenjavallat nem áll fenn.

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos