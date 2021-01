Hogyan működik a Sinopharm-vakcina?

2020. elején a Pekingi Biológiai Termékek Intézete (Beijing Institute of Biological Products) létrehozott egy inaktivált, koronavírus elleni vakcinát, ami a BBIBP-CorV elnevezést kapta. Ezt később klinikai vizsgálatok alá vetette az állami tulajdonban levő kínai vállalat, a Sinopharm. Kínában 2020. december 24-én, csütörtökön engedélyezték a védőoltást, és a vakcina Bahreinben és az Egyesült Arab Emírségekben is használatban van.

Egy koronavírusokból készített vakcina

A BBIBP-CorV úgy fejti ki hatását, hogy az immunrendszert a SARS-CoV-2 koronavírus elleni antitestek előállítására tanítja. Az antitestek kapcsolódnak a vírusfehérjékhez, például az úgynevezett tüskefehérjékhez, amelyek beborítják a vírus felszínét.

A BBIBP-CorV vakcina létrehozásához a Pekingi Intézet kutatói a koronavírus három variánsát szerezték meg kínai kórházakban kezelt betegektől. Választásuk azért esett az egyik variánsra, mert az gyors szaporodásra volt képes majmok veséjéből származó, bioreaktor tartályokban tenyésztett sejtkultúrákban.

A vírus elpusztítása

Miután a kutatók nagy mennyiségben állítottak elő koronavírust, egy béta-propiolakton nevű vegyi anyagot adtak hozzá. A vegyület hatástalanította a koronavírusokat azáltal, hogy azok génjeihez kötődött. Az inaktivált koronavírusok már nem voltak képesek arra, hogy replikálódjanak. De a fehérjéik, ideértve a tüskefehérjéket is, sértetlenek maradtak.

A kutatók ezt követően kivonták az inaktivált vírusokat, és összekeverték azokat egy kis mennyiségű, alumíniumalapú vegyülettel, úgynevezett adjuvánssal. Az adjuvánsok stimulálják az immunrendszert, hogy fokozzák annak a vakcinára adott reakcióját.

Az inaktivált vírusokat már több mint egy évszázada alkalmazzák. Jonas Salk az 1950-es években arra használta ezeket, hogy létrehozza a gyermekbénulás (poliomyelitis) elleni védőoltását, és ezek képezik az alapját más betegségek, köztük a veszettség és a hepatitis A elleni oltásoknak.

Immunválasz kiváltása

Mivel a koronavírusok a BBIBP-CorV vakcinában nem élő vírusok, így anélkül injektálhatók be a karba, hogy COVID-19 megbetegedést okoznának. A szervezetbe kerülve az inaktivált vírusok egy részét bekebelezik egy bizonyos típusú immunsejtek, az úgynevezett antigénprezentáló sejtek. Az antigénprezentáló sejt darabokra szedi a koronavírust, és annak egyes darabjait a felszínére hozza, ott megjeleníti a többi immunsejt számára. Egy úgynevezett helper (segítő) T-sejt észlelheti a fragmentumot. Ha a fragmentum kapcsolódik az egyik felszíni fehérjéjéhez, akkor a T-sejt aktiválódik, és segíthet más immunsejteket toborozni, hogy a szervezet reagáljon a vakcinára.

Antitestek termelése

Az immunsejtek egy másik típusa, az úgynevezett B-sejtek is találkozhatnak az inaktivált koronavírussal. A B-sejtek felületi fehérjéi nagyon sokféle formában vannak jelen, és néhánynak ezek közül megfelelő formája lehet ahhoz, hogy rákapcsolódjon a koronavírusra. Amikor a B-sejt elfogja a vírust, a vírus egy részét vagy egészét bekebelezi, és koronavírus-fragmentumokat fejez ki a felszínén.

A koronavírus ellen aktiválódott helper T-sejt rácsatlakozhat ugyanarra a fragmentumra. Amikor ez történik, a B-sejt is aktiválódik. Ez szaporodni kezd és olyan antitesteket bocsát ki, amelyek formája olyan, hogy rá tud kapcsolódni a vírus felszíni fehérjéire.

A vírus megállítása

A BBIBP-CorV vakcinával történő oltást követően az immunrendszer reagálhat az élő koronavírusok által kiváltott fertőzésre. A B-sejtek olyan antitesteket termelnek, amelyek a betolakodókhoz kapcsolódnak. Az antitestek, amelyek a vírus tüskefehérjéjét célozzák meg, megakadályozhatják, hogy a vírus a sejtekbe jusson. Az antitestek más típusai egyéb módon gátolhatják a vírust.

Az immunrendszer emlékszik a vírusra

A Sinopharm klinikai vizsgálatai bebizonyították, hogy a BBIBP-CorV vakcina képes megóvni az embereket a COVID-19 megbetegedéssel szemben, a hatásosságáról azonban több adat is rendelkezésre áll, melyek nem mindegyike szerint éri el a 78%-ot, ezek azonban részben ellentmondásosak és több adat is szükséges lenne még. Azonban még senki nem tudja megmondani, hogy meddig is tart ez a védelem. Elképzelhető, hogy az antitestek szintje hónapok elteltével csökken. Az immunrendszer azonban tartalmaz olyan speciális sejteket is, úgynevezett memória B-sejteket, amelyek évekig vagy akár évtizedekig őrizhetnek információt a koronavírusra vonatkozóan.

Forrás: F. Zs., fordító; How the Sinopharm Vaccine Works (nytimes.gov)

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus