Koronavírus: újabb vakcina kapott zöld utat az EU-ban

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) forgalmazásra ajánlotta szerdán az Európai Unióban az amerikai Moderna gyógyszeripari vállalat új típusú koronavírus elleni oltóanyagát.

A mai nappal a Moderna koronavírus-vakcinája is megkapta az engedélyt az EU-tól, így Európában is bevethetővé válik a vakcina. A Moderna vakcinája a második, amit engedélyezett az EU, a Pfizer és a BioNTech vakcinája még decemberben kapta meg a jóváhagyást és az oltóanyaggal december végén el is indult az oltás Európában.

Az EU 80 millió dózis Moderna-vakcinát kötött le

A Pfizer vakcinájához hasonlóan szintén egy mRNS-vakcináról van szó. 2020 márciusában kapta meg az első páciens a Moderna vakcináját, majd júliusban indultak el a fázis 3 vizsgálatok 30 ezer fő bevonásával. November közepén publikálták az első eredményeket, amelyek alapján 94,5 százalékos hatékonyságúnak bizonyult a vakcina. A Moderna „csomagolásként” szolgáló lipid nanotechnológiája valamivel kedvezőbb a tárolás szempontjából, mint a Pfizeré, így nem kell a vakcinának -70 celsius fok, hanem 6 hónapig -20 fokon eláll.

Az EU 80 millió dózis Moderna-vakcinát kötött le, további 80 milliót pedig opcionálisan. A Moderna becslései szerint 2021 első negyedévében 15-25 millió adag vakcinát tud az USA-n kívül rendelkezésre bocsátani.

(MTI/portfolio.hu)