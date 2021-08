Delta-infekció esetén eredményesebb a Moderna

A delta-variáns ellen hatásosabb lehet a Moderna védőoltása, mint a Pfizer-vakcina, vélik kutatók a legfrissebb tudományos eredmények alapján. A megfigyelésekre hivatkozva azt is hozzáteszik, hogy az oltás ellenére kialakuló fertőzések esélye az idő múlásával arányosan nő.

Az mRNS-alapú Pfizer-BioNTech- és Moderna-vakcina összehasonlításában az előbbi kevésbé látszódik hatékonynak a delta-variáns ellen – olvasható egy nemrégiben közölt kutatás összefoglalójában, amely vizsgálatban a Mayo Klinika egészségügyi szolgáltatási köréhez tartozó több mint 50 ezer páciens adatait dolgozták fel.

Elemzéseik eredményeként a kutatók úgy találták, hogy július folyamán – amikor a delta variáns uralkodó lett az adott ellátási terület körzetében – a Moderna-vakcina hatásossága 76%-ra esett vissza a fertőzéssel szemben. (Aránya 2021 elején, korábbi variánsokkal szemben még 86%-os volt.) Ehhez képest a Pfizer/BioNTech vakcina hatásossága 76-ról 42%-ra zuhant ugyanebben az időszakban, közölték a kutatók.

Miközben mindkét oltás továbbra is hatásosan előzi meg azt, hogy a fertőzöttek kórházba kerüljenek a COVID-19 miatt, hamarosan szükség lehet arra, hogy minden - az év folyamán korábban - mRNS vakcinával beoltott személy felvegye a Moderna ráerősítő oltását, függetlenül attól, hogy a Pfizer vagy a Moderna termékből kapta-e az első két dózisát – jelentette ki a Mayo-kutatás vezetője, dr. Venky Soundararajan. A csoportban az MIT (Massachusetts Institute of Technology) és a Harvard Medical School kétszáznál több kutatója dolgozik, együttműködve a Mayo klinika adatelemző csoportjával.

Egy párhuzamosan, de a Mayo kutatásától függetlenül végzett tanulmány szerzői arra mutatnak rá, hogy ápolási otthonban élő kanadai idősek – amennyiben Modernát kaptak booster dózisként –, erősebb immunválaszt adnak, különösen az aggodalomra okot adó variánsokkal szemben. Az összehasonlítás másik tagja szintén a Pfizer/BioNTech booster vakcinája volt.

A megfigyelések alapján arra a következtetésre jutottak a kutatók, hogy az időseknek, minden valószínűség szerint eleve nagyobb vakcina dózisra van szükségük, ennek megfelelően a ráerősítő, emlékeztető oltásból is. Emellett esetükben be kell vetni a megelőzés egyéb módszereit is, mondja a kanadai kutatást vezető Anne-Claude Gingras (Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute, Toronto).

Amikor a két említett közlemény véleményezésére kérték fel, a Pfizer szóvivője így fogalmazott: „továbbra is azt gondoljuk, hogy 6-12 hónappal az eredeti oltások után, még a teljesen vakcináltaknak is szükségük van a harmadik (booster) dózisra ahhoz, hogy fenn lehessen tartani a védelem legmagasabb, optimális szintjét”.

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet újságíró

Forrás: Moderna may be superior to Pfizer against Delta (Yahoo News, Reuters)