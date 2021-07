Koronavírus: újabb védőoltás adható 12 év felettieknek

Az Európai Gyógyszerészeti Ügynökség (EMA) döntését követően Magyarországon is lehetővé vált Modernával a 12 éven felüli korosztály oltása. Így a Pfizer mellett már ezzel a vakcinával is lehet oltani ezt a korosztályt.

Hirdetés

A gyermekeket továbbra is a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon lehet regisztrálni oltásra, és az érvényes regisztrációval rendelkező kiskorúak számára is automatikusan lehet időpontot foglalni. Aki nem tud időpontot foglalni, az a háziorvosától is kérheti a gyermek oltását.

Mostanáig a 12-15 éves korosztályban 63 ezren regisztráltak oltásra és 76%-uk már megkapta a védőoltást, a 16-17 éves korosztályban több mint 100 ezren regisztráltak és 90% -uk már élt az oltás lehetőségével, a 18-19 évesek közük 112 ezren regisztráltak és 94%-uk már meg is kapta az oltást.

(MTI)