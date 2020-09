A koronavírus talán mindig velünk marad

Mit tehetünk immunrendszerünk optimális működésének megsegítésére, hogy biztonságosan megvédjen bennünket 2022 nyaráig - kérdezték a fertőző betegségekkel és allergiával foglalkozó amerikai kutatóintézet (National Institute Of Allergy and Infectious Diseases, NIAID) igazgatójától.

Dr. Anthony Fauci, a Business Insider üzleti portálnak adott interjúban egyértelműen megfogalmazta, hogy valószínűleg sose szabadulunk meg teljesen a COVID-19-et okozó koronavírustól. De úgy véli, 2022-re visszatérhetünk a pandémia előtt megszokott rutinhoz, az élet csaknem minden területén. „Feltéve, ha élünk a vakcinázás nyújtotta védelemmel, valamint megtartjuk és betartjuk a megfelelő közegészségügyi-járványügyi intézkedéseket.” Dr. Faucit mindennapi tevékenységéről, a családi összejövetelekre vonatkozó tanácsairól, majd arról is kérdezték, szerinte hogyan lehet jó karban tartani az immunrendszert.

Az USA vezető járványügyi vezetője 1984 óta tölti be hivatalát. Az előző öt elnök mellett dolgozó tanácsadóként fontos szerepe volt súlyos járványügyi vészhelyzetek (HIV-járvány, Ebola-kitörés) kezelésében. Bár most azt feltételezi, sosem tudjuk teljesen kiirtani (eradikálni) a SARS-CoV2-t, bízik benne, hogy 2020 végére rendelkezésre áll egy (a klinikai próbákon részt vevő valamelyik) jól működő, hatékony vakcina – még ha nem is széles kör számára. A világ népessége inkább csak 2021 végén, 2022 elején juthat majd hozzá, és ettől kezdve állhat helyre a korábban, a pandémia előtti időszakban megszokott életrend. Addig is, amíg vakcinához jutunk, sőt, majd azután is, az a teendőnk, hogy akadályozzuk, a lehetőségekhez mérten gátoljuk, lassítsuk a vírus terjedését. Közben pedig érintetlen lelki békében, mentális egészségben próbáljuk meg túlélni a pandémiát.

Jelenleg úgy látszik, sokan számítanak arra, hogy a koronavírus-krízis 2022 tavaszán véget ér. Esküvőt, utazást, elhalasztott ünnepléseket terveznek az emberek arra a nyárra. Remélhető, hogy akkor már biztonságos lesz társaságba menni? „Azt hiszem, igen, de ez csak feltevés, találgatás. Óvatos optimizmussal azt mondom, hogy e naptári év végére lehet biztonságos és hatékony vakcinánk. Én a magam részéről november-decemberre teszem az idejét, mások inkább októberre. Ha lehetne fogadni rá, a tétet az év végére tenném” – jelzi várakozását Fauci doktor. A vakcinát százmilliók számára kell elérhetővé tenni az USA-ban, illetve eljuttatni a világban. Remélhetőleg az arányos, igazságos elosztáshoz lesz megfelelő mennyiség, sok milliárd dózisnyi tartalékkal. Ami az USA-t illeti, „2021 végére, ha mindenkit beoltunk, aki ezt kéri (engedi), és bevezetjük, illetve továbbra is fenntartjuk azokat a megfelelő közegészségügyi szabályokat, amelyekről az elmúlt hónapokban szakadatlanul beszéltem, kedvező lehet a helyzet. Egyelőre azt tapasztalni, hogy az előírásokat nem tartják be egyetemlegesen, mindenütt. De ha szabálykövető a lakosság, a védőoltás segítségével eljuthatunk oda, hogy a vírus szintje annyira alacsony lesz, mintha szinte nem is lenne járvány. Azért megismétlem, nem hinném, hogy el lehet teljesen tüntetni. De ha nagyon alacsony szintre tudnánk lenyomni, és a népesség elegendő része védett – akár a vakcina, akár a fertőzésen való átesés miatt –, akkor kialakulhat egy olyan szintű nyájimmunitás, hogy nem lesz újabb járványkitörés.”

Ésszerű optimizmussal lehet azt remélni, véli Fauci doktor, hogy 2022 tavaszán a régi kerékvágásba kerül az élet, sőt, ha megvan az oltás, és a bevezetett intézkedések betarthatóak, tán még előbb is. Megkérdezték tőle, annak ismeretében, amit ma tudunk a vírus működéséről, van-e olyasmi, ami miatt ma már kevésbé van okunk a nyugtalankodásra. A NIAID igazgatója kis kitérővel, a saját példájára utalva válaszolta azt, hogy senkinek nem kell az ő szokatlan, egyéni rutinja szerint élni. „Heti 7 napot dolgozom, napi 18 órában. A munkanap egyik felét az irodámban, a másikat a Fehér Házban töltöm. Késő este, néha éjszaka indulunk a szokásos napi 4-6 kilométeres gyalogtúrára a feleségemmel. Ő az egyetlen személy, akiről biztosan tudom, hogy nem fertőzött. Az Egészségügyi Minisztérium (NIH) egyik részlegének vezetőjeként ő is megfeszítetten dolgozik, de jórészt távmunkát végez, így kevés emberrel érintkezik. Ami pedig a társasági életünket illeti, régóta ismert 4-5 baráttal szoktunk a teraszunkon vacsorázni, akik hozzánk hasonlóan megszállottan védik magukat a fertőzéstől.”

Az interjúban szóba került, kifejtené-e, hogy az étrend, az életmód milyenségének lehet-e szerepe az immunitás erősségében, vagy a betegség súlyosságában. „Amikor arról faggattak, milyen vitaminokat szedek, a válaszomat sokan félreértelmezték. Szögezzük le, miről van szó: aki kevés időt tölt a napon a szabadban, mint én, annak D-vitamin-hiánya lesz. Mivel nálam általában alacsony a D-vitamin szintje, tablettával kellett pótolnom a hiányt. Mára rendben van. Ez azért fontos kérdés, mert tudományos bizonyíték szól arról, hogy D-vitamin hiányában az egyén hajlamosabb elkapni a fertőzést a járványok idején. Viszont felesleges és tévutat jelent multivitaminoktól, gyógynövényektől várni az immunitás megerősítését. Annak maximum placebo hatása lehet, semmi más. Az immunrendszerünk optimális működése érdekében egész átlagos dolgokat kell tenni: eleget aludni, egészségesen étkezni, kerülni, csökkenteni az erős stresszt. Szintén igazolt, hogy milyen életvezetési hibák ronthatják az immunrendszer esélyeit. Jobb az egészséges élet, mint bármiféle (vitamin)pótlás keresése.”

A téli időszakra vonatkozó személyes kérdések elől se tért ki dr. Fauci. A mentális egészség megőrzése érdekében, ha rossz időben nincs mód túrázni, a szabadban vacsorázni, meg kell fontolni, milyen feltételek mellett célszerű zárt térben pár baráttal összejönni. Példának említi, családja milyen körültekintő. Három gyereke más-más városban, államban lakik. Egyikük most látogatta meg őket, előtte 2 hétre házi karanténba helyezte magát, tekintettel Fauci kockázatot jelentő életkorára (79 év). Még nem beszélték meg a karácsony előtti teendőket. Talán a 15 perces gyorsteszttel fogják ellenőrizni, mindenki „rendben van-e”. „Bár ezek egy része nem olyan érzékeny, mint a PCR-teszt, így nem adhat teljes garanciát.”

Az interjú készítője a legtöbbeket foglalkoztató kérdéseket a beszélgetés végére hagyta: Mikor lehet meg a vakcina? Mennyi időt kell még várni, hogy akár beoltottan is, zsúfolt szórakozóhelyre lehessen menni, szorosan állni idegenek közelében, úgy, mint azelőtt?

„Akkor mondanám biztonságosnak a zsúfolt éttermek, zárt hangversenytermek látogatását, még 2021 végén is, ha a lakosság nagy része be van oltva. A vakcinát illetően pedig jogosan tartanak sokan attól, hogy túl gyorsan haladunk. De meg kell nyugtatni az embereket, az orvos, tudós, kutató számára nincs kompromisszum. A gyorsaság nem kerülhet a biztonság, a tudományos integritás elé. A vakcinafejlesztő kutatók, -gyártó szakemberek munkájának és a rendkívüli, példátlan technológiai bravúrnak köszönhetően jutottunk idáig ily gyorsan. A vírus izolálása, örökítőanyagának szekvenálása terén, az oltásgyártásban, amit korábban években mértünk, azt most hetekben, hónapokban.” Ezt a sebességet senki ne gondolja felelőtlen kapkodásnak, ami árthat a biztonságnak, hatékonyságnak vagy sérti a tudományos szabadságot, felelősséget. Tény, szögezi le Fauci doktor, hogy a társadalomban sok a szkepticizmus a történések átláthatóságával kapcsolatban. De a folyamatban sok az ellenőrzési pont, ami lehetővé teszi a biztonságosság, hatékonyság felügyeletét, garantálását. Azonban a hatékony vakcina minél szélesebb körben történő alkalmazása mellett is be kell tartani bizonyos járványügyi szabályokat. Robert Redfield (CDC, igazgató) szavaira utalt, aki szerint, ha a vakcina immunogenitása (immunválaszt kiváltó képessége) 70% körüli, még ajánlott a maszk viselése. „Így fogunk 2021 végére elérni oda, ahová a szakma szabályai szerint szeretnénk eljutni. Sose mondtam, hogy csak a vakcinára kell támaszkodnunk” – összegez Anthony Fauci, és kéri, mindig tartsuk be a járványügyi előírásokat, melyek szigorúsága az adott közösség fertőzöttségén múlik. Ha alig van fertőzött, a vakcinára támaszkodva ki lehet jelenteni, hogy na most már bátran összejöhetek másokkal. Akár maszkban, akár anélkül. „Minden a fertőzöttség szintjén múlik, azon, hogy a vakcinával milyen alacsonyra lehet levinni a vírus jelenlétét adott populáción belül” – zárta le a szeptember végén aktuális javaslatait, előrejelzéseit a vezető amerikai járványügyi szakember.

