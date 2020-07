Szívbetegség húzódhat meg a titokzatos vérképzőszervi jelenség mögött a COVID-19-pácienseknél

A súlyos COVID-19 elsősorban és alapvetően a tüdőket érinti, de ismert jelenség az ilyen betegeknél, hogy ilyenkor egy bizonyos fehérjének, a troponinnak a szintje magas - ez a fehérje a szív sérülésekor kerül a véráramba.

(A plazma troponin-T-szintje a szívizomelhalással járó betegségekben, pl. infarktus, szívizomgyulladás, koszorúsér-betegség esetén emelkedik meg. A szívinfarktusnak igen korai, 3-4 órán belüli jelzője lehet, amikor egyéb vizsgálatok még nem feltétlenül adnak pozitív eredményt.)

A jelenség tanulmányozására kardiológusok kardiovaszkuláris MR-vizsgálatot (magnetic resonance scan) végeztek Londonban COVID-19-túlélőkön, azoknál, akiknek legalább kissé emelkedett volt a troponinszintjük a kórházi tartózkodásuk alatt. E 29 ember közül, akinél semmi egyéb ok (például szívinfarktus) nem adott értelmezhető magyarázatot a magasabb troponinszintre, mégis a szívizomgyulladás (myocarditis) két változatát találták. Az egyik változatot mutató pácienseknél érintetlen volt a szívműködés, számukra azt javasolták, hogy kardiológiai utánkövetéssel monitorozzák, hogy mutatkozik-e náluk hosszú távú következmény – számolt be erről dr. Dan Knight (Royal Free Hospital). A másik mintázat nagyjából a betegek harmadánál fordult elő, ez összefüggésben állt azzal, hogy csökkent volt a szív vérellátása, illetve szívbeteg volt az illető. Az e csoportba tartozóknak akár eddig nem ismert krónikus szívbetegségük is volt, további kezelést, ellátást igényeltek. Ha nem vizsgálták volna a troponinszintet, nem ajánlották volna föl e betegeknek a létfontosságú gyógyítást” – mondta dr. Knight. Hozzátette azt is, hogy itt az a fő üzenet, hogy amikor látható, nyilvánvaló ok nélkül is emelkedett a troponinszint a koronavírusos betegeknél, további vizsgálatokra van szükség, hogy az eddig még nem diagnosztizált szívbetegségre fény derüljön.



Fordította: Fazekas Erzsébet, újságíró; Forrás: COVID-19: Myocardial injury in survivors (ahajoumals.org)

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes belgyógyász, hematológus