A szexuális úton terjedő betegségek megelőzhetőek lennének

Emberemlékezet óta kínosan tekintett mindenki arra, ha a bőr- és nemibeteg-gondozóba kapott beutalót, ahová bizonyos esetekben háziorvosi közreműködés nélkül is lehet vizsgálatra jelentkezni. A magánrendelőkben szintén diszkrét, betegbarát környezet várja a segítségre szorulókat, itt már költségtérítés mellett. Sem a férfiak, sem a nők nem szeretnek intim panaszaikról, tüneteikről beszámolni, és a vizsgálatokon sem vesznek részt szívesen.

A diagnózis lehet könnyen gyógyítható, mulandó kellemetlenség, de lehet nemi úton történt súlyosabb fertőzés is. Minden szokatlan tünettel azonnal szakorvoshoz kell fordulni! A diagnózis felállításához napjainkban már kiegészítő labor- és egyéb speciális vizsgálatok is szükségesek lehetnek.

Jó tudni, hogy a szakember kérdéseivel sosem a páciens magánéletében akar kutatni, csupán ha igazolt bármely szexuális úton terjedő és megállapított betegség, sorra kell vennie, hogy kik jöhetnek szóba a fertőzöttek között, ki vagy kik lehetnek a kórság hordózói, s ennek megfelelően őket is kontrollálni kell. Ez a páciensek érdeke, és nem kell tartani az orvosi titoktartás, diszkréció megszegésétől.

Dr. Bálint Ágnes főorvosnő, bőrgyógyász szakorvos válaszolt a szexuális úton terjedő betegségekről feltett kérdéseinkre.

Hirdetés

- A korábbi "nemi betegség" fogalom helyett ma a világon mindenütt és minden nyelven az STD (Sexually Transmitted Diseases) rövidítést használják, illetve használatos még az STI (Sexually Transmitted Infections) kifejezés is. Ez azt jelenti, hogy a különféle kórokozók által előidézett fertőző megbetegedések szexuális érintkezéssel kerülnek át egyik emberből a másikba. Szexuális érintkezésnek számít minden olyan szituáció, ahol a nemi szervek a szexuális partner valamely nyálkahártyájával – nemi szervek, száj, végbél – kerülnek kapcsolatba, tehát a hüvelyben, szájban vagy a végbélben végzett közösülés egyaránt fertőzéseket közvetíthet. Ez a probléma bárkit érinthet, aki szexuális életet él. A fertőződés kockázata azonban eltérő, ugyanis valakinek minél több partnere van, és minél gyakrabban fordul elő, hogy védekezés – óvszer – nélkül vesz részt a szexuális együttlétben, annál nagyobb az esély a kórokozóval történő fertőződésre – fejtette ki Dr. Bálint Ágnes főorvosnő.

- Milyen típusú nemi úton terjedő betegségek a legismertebbek, s milyen kórokozók okozhatják ezeket?

- Többféle baktérium, gomba, vírus tartozik a szexuális érintkezéssel átadható kórokozók csoportjába. Ezek a mikroorganizmusok a nemi váladékkal – ondó, nyál, hüvelyi váladék – kerülnek átadásra. Jellemzően ezek a kórokozók hőre, kiszáradásra nagyon érzékenyek, így a külvilágban gyorsan elpusztulnak. A közhiedelemmel ellentétben a fertőzést ezért nem lehet strandon, közös törölközőhasználattal, vagy a WC használata során elkapni (kivéve a condylomát, amely ezeken az útvonalakon is terjedhet). Fontos megemlíteni, hogy egyes STI fertőzések viszont átvihetőek vér útján is. Elsősorban intravénáskábítószer-használók esetében, illetve a terhes anya megfertőzheti a magzatot is. Ezekkel a fertőzésekkel fordulhat a páciens nőgyógyászhoz, ahol értelemszerűen csak a nők vizsgálata zajlik, illetve urológushoz, ahol a férfiak kezelésére van mód.

A bőrgyógyászati rendeléseken a párok szűrése is megoldott. A bőrgyógyászaton belül egyébként STD szakrendeléseken látják el ezeket a betegeket. A partnereknek célszerű a vizsgálatra együtt jelentkezni.

- Szükséges-e beutalót kérni a háziorvostól, ha a szexuális úton terjedő betegség gyanúja felmerül a betegben külső tünetei alapján, anonim maradhat-e a problémájával, amit csak a bőrgyógyász, illetve a nőgyógyász vagy urológus szakorvosa előtt tár fel?

- Akut tünet esetén nem szükséges beutaló, egyébként igen, és előjegyzési időpont is. Évente egy alkalommal bizonyos szűrések az OEP által finanszírozott keretek közt elvégezhetőek, de a HPV- és Chlamydia-szűrés csak térítés ellenében vehető igénybe. Azt gondolom, ha bárkiben felmerül a gyanú, mert szexuális szokását tekintve vagy a gyakori partnercsere miatt jobban ki van téve a súlyosabb fertőzéseknek, semmiképpen ne mondjon le a vizsgálatról az anyagi ráfordítás miatt. A szűrővizsgálatot el kell végeztetni a szakrendelésen az egészség visszanyeréséhez a megfelelő kezelés megtalálása vagy az egészség megőrzése érdekében. Ezzel gyakorta az életüket is megmenthetik, mivel a speciális kezeléseket, ha időben elkezdik, esélyesebb a gyógyulás, mint kezeletlen állapotban.

Magánrendeléseken is igénybe vehetőek ezek a vizsgálatok, ha valaki nagyobb bizalmat szavaz az ilyen rendelőkben praktizáló bőrgyógyászoknak vagy modernebb, gyorsabb diagnosztikai hátteret remél. Ezzel együtt a titoktartás, a diszkréció minden orvost kötelez.

- Milyen következményekkel járhat a kezeletlen szexuális úton terjedő nemi betegség?

- Nem felismert, nem kezelt esetekben ezek a betegségek szövődményekhez vezethetnek. A kórokozók megbetegíthetik a belső nemi szerveket, így a krónikus fertőzés akár meddőséget is okozhat. Létrejöhetnek ízületi, szemészeti gyulladások, de a méhnyakrák kialakulása is összefüggésbe hozható egy szexuális érintkezéssel átvihető kórokozó, a humán papillómavírus (HPV) bizonyos típusaival történő fertőzéssel.

Ez a cikk is érdekelheti Önt! A HPV elleni védőoltás

Az STD vagy STI fertőzések közül a „klasszikus nemi betegségek” sorába tartozó szifilisz és kankó esetében kiemelendő, hogy a jelenlegi egészségügyi törvények értelmében kötelező a fertőzöttek és partnereik gyógykezelése is. A kezelés mellett a fertőzőforrás és a lehetséges partnerek felkutatása is feladata az adott nemibeteg-gondozóknak.

- Napjainkban sajnos egyre több a kiskorú lány- és fiúgyermek, akik idő előtt, védekezés nélkül, gyakori partnercserével bonyolódnak veszélyes szexuális kapcsolatokba. A titoktartás rájuk is vonatkozik a gyámjuk, szüleik felé?

- Ahogy korábban is mondtam, az orvosi titoktartás, a diszkréció természetesen minden esetben maximálisan kötelez bennünket. Ez is az adatvédelmi törvény betartása mellett zajló gyógyító tevékenység. Nyilván egy kiskorú kezelése mindenképpen a szülő vagy a hivatalos gyám tudtával kell, hogy megtörténjen. A 12 éves kor alatti kiskorú szifiliszes vagy gonorrhoeás fertőződése esetén a szülői felelősség is maximálisan felmerül, ami a gyámhatóság, a rendőrség, a bíróság bevonását is szükségessé teszi. Ez mindenképpen a gyermek érdekét szolgálja, továbbá a prevenciót a későbbiek során, valamint a fertőzés szélesebb körű feltárását, a gyógyítás másokat is érintő, azonnali megkezdését.

- Mit gondol arról, ha viszont egy kiskorú önszántából bonyolódik veszélyes helyzetekbe, amivel nagyban kockáztatja az iskolatársai, tanárai, a környezetében lévők egészségét a korai nemi élet felelőtlen folytatásával?

- Ezért is lenne nagyon fontos a sokkal felelősségteljesebb, rendszeresebb és alaposabb odafigyelés az iskolai szexuális felvilágosító órákra, melyeket mindenkor hozzáértő szakembereknek, orvosoknak kellene tartaniuk, s nem csupán kampányszerűen. Ezekben a helyzetekben nem szerencsés, ha bármely pedagógus vagy a diákok számára ismert felnőtt jelen van a bizalmas, nagyfontosságú beszélgetésen. Láthatjuk, hogy ezt nem elégséges a gimnáziumban elkezdeni, muszáj már az általános iskola felső tagozatos tanulóit időben ellátni hasznos, számukra jól érthető, a megelőzésre és a veszélyekre felhívó szakszerű beszélgetéssel. Ezek rendszeressége elengedhetetlen.

- Mit javasol főorvosnő a nem monogám kapcsolatban élőknek, miként győződjenek meg arról, hogy nem fertőződtek-e meg valamely szexuális úton terjedő betegséggel?

- Ajánlás szerint nem monogám párkapcsolatban élőknél évente javasolt lenne STD-szűrés elvégzése, illetve gyakoribb partnerváltás esetén akár 3 havonta is. Mindig érdemesebb a nagy bajt megelőzni, mint utólag az esetleg hosszadalmas, előre nem látott következményekkel járó betegséget gyógykezelni.

- Milyen tüneteknél gondoljunk STD betegségre?

- Bakteriális fertőzések esetén, mint amilyen a gonorrhoea vagy Chlamydia-fertőzés, váladékozás és vizeletcsípés észlelhető mindkét nem esetében. A gonorrhoea, más néven kankó esetében ez általában bőségesebb, sárgás, míg a Chlamydia okozta húgycső- vagy cervixgyulladás (méhnyakgyulladás) esetén ez inkább híg, vízszerű.

A gombás fertőzések nem tekinthetőek klasszikus szexuális úton átadható fertőzésnek, hiszen sok esetben a hüvely normál flórájának megváltozása elegendő az egyébként kis csíraszámban jelen lévő Candida-fajok elszaporodásához. A hüvelyflóra összetételének megváltozását előidézheti a bármi okból szedett antibiotikum, hormonális fogamzásgátlók alkalmazása vagy a tamponok, tisztasági betétek használata is kiválthat hasonló elváltozást. Ilyen esetben a szexuális partnernek is átadható a fertőzés. Pingponglabdaszerűen oda-vissza „pattan” a bakteriális fertőzés.

A Candida nőknél túrószerű váladékozással, nemi szervi viszketéssel kísért tüneteket okoz általában. A férfiaknál a makkon kisebb, apró viszkető kiütések észlelhetőek.

Ez a cikk is érdekelheti Önt! A hüvelygomba tünetei, kezelése

Szintén nem tekinthető klasszikus nemi betegségnek a hüvelyben vagy húgycsőben előforduló fakultatív patogén baktériumok elszaporodása okozta tünet. Úgymint az Escherichia coli vagy Enterococcus okozta bakteriális hüvelygyulladás. Ezekben az esetekben inkább szürkés, enyhén sárgás váladékozás és viszketés, esetleg vizeletcsípés, ami észlelhető.

- A szifilisz Ady Endre korában, a 20. század legelején gyógyíthatatlan, súlyos, gyakorta halállal végződő nemi betegségnek számított. Vajon mi a helyzet a jelenben?

- Szifiliszre utaló gyanús tünetként a szexuális aktus módjának megfelelően, a behatolási kapuban a fertőzést követően pár héttel fájdalmatlan apró fekély jelenhet meg, melyhez regionális nyirokcsomó-duzzanat is társulhat. Természetesen ezeket a primer tüneteket nem minden esetben lehet észlelni. Egyébként ezek a kisebb sebek spontán is meggyógyulnak. Néhány hét múlva a nyirokkeringés, majd véráram közvetítésével a baktériumok az emberi szervezet különböző szöveteiben is megjelenhetnek. A bőrben való megjelenés számos egyéb bőrbetegség tünetét utánozhatja. Ezért a bőrbetegségek majmának is nevezik a szifiliszt. Időnként ezek a kezdeti tünetek nem észlelhetőek, ezt látens állapotnak nevezzük. Az egyén nem tudja, hogy fertőzött, így a fertőzés továbbterjesztésében jelentős szerepet játszik. Felismerése szűrővizsgálat által lehetséges.

Kezeletlen esetekben – amire a gondozóhálózatok gondos munkája révén az utóbbi évtizedben kévésbe láttunk példát – évtizedek múlva súlyos belső szervi megbetegedések alakulhatnak ki.

- A HPV vírusnak több fajtája ismeretes, de a köztudatban a legsúlyosabb típusát szokták emlegetni.

- A HPV vírusnak több fajtáját különböztetjük meg. Vannak az úgynevezett low risk – alacsony kockázatú – vírusok, melyek a nemi szervi szemölcsök kialakulásában játszanak szerepet. A magas kockázatú típusúak rosszindulatú daganatok kialakulásával hozhatóak összefüggésbe. A vírusok elsődlegesen szoros testi kontaktus révén, fertőzött hámsejtekkel terjednek. A fertőzött és egyben fertőzőképes személyek gyakran tünetmentesek. A lappangási idő több hónap vagy év is lehet. Megfelelő vizsgálattal azonban igazolható a kórokozó jelenléte, amit a nőknek szintén ajánlatos a szűrővizsgálatokon ellenőriztetni. Ha valaki 18 éves kora előtt például szexuális életet él, az ellenőrző kontroll elengedhetetlen számára, főként azért, mert mint említettem, a lappangási idő több hónap vagy év is lehet. Képzeljük el, hogy a hordozó személy mennyi partnert képes így továbbfertőzni.

- A nemi szerven megjelenő herpesz mind a nők, mind a férfiak életét alaposan megkeseríti, ha a tünetek felélednek, mivel kínzó bőrviszketéssel, égő érzéssel, hólyagos kiütéssel is együtt jár. Ráadásul számos olyan esetről hallunk, amikor a hordozó férfi vagy nő tudja magáról, hogy ezzel a vírussal fertőzött, de az új partnerével nem beszéli meg. Az önzés és az óvszer elhanyagolásának következtében a partner is elkapja a nemi szervi herpeszt. Ami egy életre szóló kéretlen „csomagküldemény”.

A nemi szervi herpeszt a herpes simplex vírus 2-es – 80 százalékban –, illetve az 1-es – 20 százalékban – típusai okozzák. A nemi szervek herpeszes hólyagocskái már az úgynevezett másodlagos vagy visszatérő tünetek. Ezt megelőzi egy elsődleges fertőzés, ami mintegy 20 százalékban okoz lázzal, rossz közérzettel, a nemi szerven kialakuló, multiplex fájdalmas sebekkel járó betegséget. Az elsődleges fertőzés többnyire tünetmentesen zajlik. A fertőzést a tünetmentes, de aktuálisan vírust ürítő nők vagy férfiak terjesztik. Orvosi értelemben nem gyógyítható, de a tünetmentes állapot jól befolyásolható vírus elleni kezeléssel. Nagy figyelmet kell fordítani a nemi szervi herpesszel fertőzött anyákra, ha hüvelyi úton történő szülésre kerül sor, a fertőzés a baba szempontjából jelent elsődleges veszélyt. Ezért a szülész-nőgyógyász orvossal tudatni kell a fertőzöttség létezését.

További tudnivalók az STD-ről Dr. Bálint Ágnes főorvosnő, bőrgyógyász szakorvos egyebek mellett elmondta a következőket is: Fontos, hogy a különböző STD betegségek lappangási ideje is különböző. Így egy személy lehet fertőzött anélkül, hogy ennek bármilyen klinikai megnyilvánulását észlelné. Mire az első tünetek megjelennek, addig a magát egészségesnek gondoló személy a fertőzést tovább is adhatja. Ráadásul a leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőzések közé tartozó Chlamydia-fertőzés és a gonorrhoea például az esetek 50-70 százalékában tünetmentes, ám a baktériumot ilyenkor is tovább lehet adni. Az STD-kórokozókat általában vagy csak vérből, vagy csak a fertőzés helyéről vett mintából – húgycső, végbél – lehet kimutatni, de egyszerre a két helyről csak nagyon ritkán. HIV- és szifilisz fertőzést például vérből szűrünk. Ilyenkor a kórokozó ellen termelt ellenanyagokat mutatjuk ki. Fontos tudni, hogy az ellenanyag megjelenéséhez idő kell! A HPV, a Neiseria gonorrhoea és a Chlamydia trachomatis kimutatásához pedig csak a fertőzés helyéről – húgycső, pénisz felszíne, végbél – vehető minta. Nagyon fontos a szexuális szokásokról a kezelőorvos tájékoztatása. Egy orális kapcsolat esetén például a fertőzés kapuja a torok, míg anális aktust követően a végbél. Így a kórokozó kimutatásához a mintavételnek innen kell történnie. A mintavétel időpontjánál figyelembe kell venni az úgynevezett ablakperiódust. Ez az az időtartam, amikor a fertőzés még túl friss ahhoz, hogy kimutatható legyen. HIV esetében 3 hét, szifilisz esetében 4-5 hét, gonorrhoea esetében 2-5 nap, Chlamydia esetében 2 hét, HPV esetében 1 hónap, a hepatitisz esetében 1 hónap. Az STD-vizsgálat előtt fontos, hogy a páciensek ne szedjenek antibiotikumokat –más betegség miatt sem –, illetve a helyi kezelést is ideiglenesen fel kell függeszteni. Ne alkalmazzanak probiotikumot vagy egyéb „természetes” gyógymódot sem. Az előző kezelés és a vizsgálat között legalább két hét kezelési szünet szükséges! A Chlamydia kezelést követően a kontrollvizsgálat ideálisan csak 3-4 hét után történjen. Nőknél célszerű a menzesz utáni első héten jelentkezni. A férfiak figyelmét fel kell hívni, hogy a vizsgálat előtt legalább két órával ne vizeljenek. A nemi úton terjedő fertőzések nyilván a szexuálisan legaktívabb korosztályt érintik, vagyis a 16-35 éveseket, de kezeltünk már 11 éves és 100 esztendős pácienst is szifilisszel.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Balogh Mária, újságíró

Szakértő: Dr. Bálint Ágnes főorvos, bőrgyógyász szakorvos