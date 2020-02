A condyloma terjedése és a védekezés lehetőségei

Sokan nem tudják, hogy a condyloma nem csak nemi úton terjed. A betegség számos egyéb módon is elkapható. Veszélyt jelent a gyermekekre is.

Mi a condyloma?

A condyloma (condyloma acuminatum) vagy magyar kifejezéssel szemölcs, régiesen hegyes függöly egy humán papillomavírus (HPV) által terjesztett betegség. A mindennapi gyakorlatban viszonylag gyakran előforduló elváltozás. A HPV elleni védőoltás szélesebb körű elterjedésével az utóbbi években az előforduló új esetek számában csökkenés észlelhető. A HPV-nek körülbelül 100-féle típusát különítették el, ezek közül a 6-os és a 11-es típus felelős a condyloma kialakulásáért. A végbéltáji és a nemi szerveket érintő condylomáknál (szemölcsöknél) legtöbb esetben más HPV-törzzsel történő fertőzés is kimutatható.

Hogyan terjed, hogyan fertőz?

A fertőzés nem váladékkal, hanem a fertőzött bőrsejtekkel terjed a bőr mikrosérülésein keresztül. Ez az oka, hogy a betegséget nemcsak szexuális úton lehet elkapni, bár a condyloma terjedése leginkább szexuális kapcsolat révén történik. Ha valaki védekezés nélkül él szexuális életet egy fertőzöttel, akkor kb. 70% az esélye, hogy megfertőződik. Nőknél a genitalis HPV-fertőzés kockázata a szexuális partnerek számával arányosan növekszik. Csakúgy, mint más szexuális úton terjedő fertőzés esetén, egy új partner jóval nagyobb kockázatot jelent a fertőzésre, mint egy stabil partnerkapcsolat. A fertőzést sok esetben tünetmentes egyén adja tovább. Vizsgálatok igazolták, hogy az óvszer használata csökkentheti a HPV-fertőzések számát, illetve az újrafertőződést. Az emberek többségének immunrendszere a fertőzést legyőzi, továbbá nem minden fertőzött személynél alakul ki szemölcs.

Milyen kockázatot rejt, okoz-e daganatos elváltozást?

Számos HPV típus okozhat méhnyakrákot vagy végbélnyílás körüli daganatot, ezek nem ugyanazok, amik a condylomát okozzák. A condylomát az úgynevezett alacsony kockázatú HPV típusok okozzák, ezek jóindulatú méhnyakelváltozásokat okoznak, a méhnyakrák kialakulásában nem játszanak szerepet.

Milyen módon lehet a fertőzést megkapni?

A fertőzést mind hüvelyi, mind anális szexuális együttlét során át lehet adni. Orális szex során kétféle módon is meg lehet fertőződni, egyrészt a genitáliákról a szájba, de ugyanez fordítva is lehetséges.

Nem szexuális úton is lehetséges a fertőződés, de ez ritkán fordul elő. Terhesség alatt a HPV-vel fertőzött nőknél a szemölcsök növekedésnek, szaporodásnak indulhatnak. A HPV vírus anyáról gyermekre is terjedhet a fertőzött szülőcsatornán való áthaladás közben. Magyarországon a terhesgondozás során a condylomafertőzés diagnosztizálásra kerül, így azt még a baba születése előtt el kell távolítani, elkerülve az újszülött megfertőződését. Újszülöttekben a HPV-fertőzés következtében nemcsak a bőrön, hanem a légutakban is megjelenhetnek a szemölcsök. Elvben a ruházattal, közös törölköző használattal, vagy más használati tárgyakkal (borotva, gyanta, szexuális segédeszközök) is átvihető a fertőzés. Ezért fontos, hogy még családon belül is mindenki saját tisztálkodó eszközöket használjon. Kisgyermekek esetén a fertőzés egyik forrása lehet a saját testen található egyéb HPV-vírus fertőzés továbbvitele a genitáliákra. A fertőzés továbbviteléhez nem szükséges közvetlen bőrérintkezés, továbbadható olyan használati tárgyakkal, ami fertőzött bőrlemezkét tartalmaz, így a szülő HPV-fertőzése is átvihető törölközővel vagy közös fürdőkád használatával a családon belül.

A HPV-fertőzés szaunában, gőzkabinban is terjedhet, ezért fontos, hogy saját törölközőt használjunk. Lehetséges terjedési út szexuális együttlét során bőr a bőrhöz történő érintkezés is. Időnként a genitális testrészen levő condyloma kézzel történő érintéssel más testtájakra is átterjedhet.

Hogyan lehet védekezni a condyloma ellen?

Napjainkban a HPV elleni védőoltás az ajánlott oltások közé tartozik és az iskoláskorú lányok ingyen juthatnak hozzá. A 4-komponensű HPV elleni oltás és a 9-komponensű HPV elleni oltás a condylomát okozó mindkét HPV törzzsel szemben védelmet nyújt.

A monogám kapcsolat csökkenti mind a HPV-fertőzés esélyét, mind a condyloma kialakulását. A HPV fertőzés sok esetben nem jár tünetekkel, viszont a fertőzés a partnerre átvihető, ezért is fontos az óvszer használata.

Az óvszerről kimutatták, hogy a genitális condyloma, illetve más HPV-fertőzés ellen a nőknek védelmet nyújt. Ez a védelem nem teljes, mivel csak az óvszerrel fedett területről történő fertőzést akadályozza meg. A szemölcs pedig más területeken is előfordulhat, így a herezacskón, a gáttájékon is. Az anális szexuális együttlétnél a kondomhasználat ellenére is átvihető a fertőzés.

Terhesgondozás során észlelt condyloma hatásos helyi kezelésével elkerülhető a baba fertőződése a szülés során.

Mivel a testtel érintkező használati tárgyakkal is lehetséges a fertőzés átvitele, célszerű, hogy azokat ne használják közösen és megfelelően tisztítsák, mossák.

Orvos szerzőnk: Dr. Szanyi Andrea, belgyógyász, háziorvos, geriáter

Lektorálta: Dr. Bodnár Edina, bőrgyógyász, onkológus



