Fokozott szőrösödés nőknél - Mi okozhatja?

A fokozott szőrnövekedés (hirsutismus, hypertrichosis) mind férfiak, mind nők esetében előfordulhat, a jelenség mégis leginkább a nőket nyugtalanítja. A szőrszálak mennyiségének megnövekedése, megvastagodása, színük sötétedése mind a szőrszálak nagyobb mennyiségének látszatát kelti, holott tényleges szőrösödésről csak az első esetben beszélhetünk.

Legtöbbször az erőteljesebb szőrösödésnek semmiféle kóros oka nincsen, a jelenség genetikusan meghatározott, azaz nagy valószínűséggel az érintett személy családtagjainál is jelen van (közismert a mediterrán népek esetében).

A testszőrzet mennyiségét leginkább a szervezet androgénszintje (férfi nemi hormonok) befolyásolja. A férfi nemi hormonok, melyek a mellékvesékben és az ivarszervekben termelődnek, nevükkel ellentétben férfiakban és nőkben is jelen vannak, csak nem egyforma mennyiségben és eltérő arányban: férfiakban több, nőkben kevesebb található belőlük.

Eltolódó hormonegyensúly

A férfi nemi hormonok legjelentősebb képviselője a tesztoszteron, amely többek között a bőrben dihidrotesztoszteronná alakul. A dihidrotesztoszteron közvetlenül stimulálja a szőrtüszőket, azokat nagyobb fokú működésre késztetve. Ennek eredménye a fokozott szőrnövekedés.

A szőrösödés gyakran társul a virilisationak nevezett tünetcsoporttal, melynek egyik összetevője a fokozott szőrnövekedés. A virilisatio a tulajdonságok elférfiasodását jelenti: az izomzat férfias eloszlású megerősödése, férfias kopaszodás, a hang mélyülése.

Egyéb tünetek is gyakran megjelennek: a verejtékmirigyek aktivitásának fokozódása növeli az izzadékonyságot, és akne kialakulásához vezet. Jellemzőek a menstruációs zavarok, a petesejt érésének hiánya és akár a menstruáció teljes elmaradása, terhesség nélkül.

A hormonzavarok lehetséges okai

A fokozott szőrnövekedés önmagában nem betegségnek, hanem tünetnek tekinthető, mivel egymástól nagyban eltérő kórállapotok képesek azt létrehozni.

Nőknél gyakran policisztás ovárium szindróma (PCOS, Stein-Leventhal-szindróma) áll a háttérben, amely a petefészkek felépítésében eltéréseket, működésében zavarokat okoz. Ilyenkor az ováriumok és a mellékvesék is a normálisnál nagyobb mennyiségű androgént termelnek.

A hormonzavarok jelen lehetnek már születéskor (ilyenkor gyakran a nemi szervek fejlődése is eltér a normálistól), de az élet későbbi szakaszaiban is kialakulhatnak. Gyakran a veseműködés zavarai is észlelhetők.

A szőrösödés ritka okai közé tartoznak: petefészek-daganat, mellékvesetumor, Cushing-szindróma, az agyalapi mirigy daganatai. Ezen kívül bizonyos gyógyszercsoportok egyes képviselői is okozhatnak fokozott szőrösödést, pl.: szteroidok, immunszuppresszív szerek, progesztinek, vérnyomáscsökkentők.

A háttérben álló ok felderítése részletes fizikális, laboratóriumi kivizsgálást igényel, többféle képalkotó eljárással kiegészítve. Ahol családi hajlam valószínűsíthető kórállapot nélkül, ott a modern szőrtelenítő eljárások tárházának alkalmazásától várható eredmény.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kónya Judit, családorvos