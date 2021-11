Hogyan kezelhető a farokcsont fájdalma?

A farokcsont gyulladását a szakirodalom coccydynia vagy coccygodynia néven ismeri. A coccydynia a farpofák közötti, úgynevezett farokcsont érzékenységével és fájdalmával jelentkezik, mely fájdalom ülés hatására gyakran tovább erősödik.

Mi okozza?

A farokcsont-fájdalom leggyakoribb kockázati tényezője valamiféle sérülés, de látszólag spontán módon is kialakulhat. Oka lehet többek között isiász, pilonidalis ciszták (fenékvájatban keletkező tályog), sacroileitis (gyulladásos ízületi betegség, mely a sacroiliacalis ízületet érinti) és csonttörés is.

Melyek a coccydynia rizikófaktorai?

Kialakulásának legfőbb kockázati tényezője a medencecsont, illetve a farokcsont sérülése.

Mik a tünetek?

A coccydynia legjellemzőbb tünete a farokcsont (a végbélnyílás felett, a farpofák között található csontos terület) és környékének érzékenysége vagy fájdalma, mely ülés vagy súlyos esetben akár érintés hatására is erősödik.

Hogyan diagnosztizálható?

A coccydynia gyakran csak a tünetek alapján is diagnosztizálható. A fizikális vizsgálat a coccydynia diagnosztizálása mellett az egyéb kóros állapotok kizárását is szolgálja. A terület egyéb csontjainak és szöveteinek betegségét kizárandó a röntgen mellett esetleg CT vagy MRI vizsgálatot is kérhet az orvos.

Kezelési lehetőségek

Konzervatív módszerekkel általában jól kezelhető. A coccydyniában szenvedő betegeknek kerülniük kell a hosszú ideig tartó ülést, illetve ajánlott a jól párnázott ülőhely, vagy fenékpárna használata. Amennyiben a fájdalom súlyosbodik, vagy tartósan zavaró, orvoshoz kell fordulni, hogy a fájdalom pontos okát megállapítsa, különösen, ha azt sérülés okozta, vagy kiütéssel jár.

Pihenjen, hogy elkerülje az érintett terület újra sérülését! Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító gyógyszerek alkalmazásával a tünetek hatékonyan enyhíthetők. A tartós coccygodyniát helyi kortizon injekcióval szokták kezelni, mely jelentős mértékben csökkenti a beteg fájdalmát és egyéb tüneteit, emellett a fizikoterápia is sokat segíthet a gyógyulásban.

Ritkán, ha a beteg elviselhetetlen fájdalomra panaszkodik, műtéti úton eltávolítják az irritált csontot.

Prognózis

A betegek jelentős többsége a fentiekben leírt konzervatív kezelési módszereknek köszönhetően teljesen meggyógyul.

Megelőzhető a coccydynia?

Mivel a fájdalom legfőbb rizikófaktora a sérülés, a farokcsont traumájának elkerülése a legjobb módszer a coccygodynia megelőzésére.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító, Forrás: medicinenet.com

Orvos szakértőnk: Dr. Árki Ildikó