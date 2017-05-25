Amikor valakinek mellkasi fájdalma kezdődik, hajlamos szinte mindig a legrosszabbra gondolni: biztosan szívrohama van. Pedig az e területen jelentkező panaszok hátterében számos, különböző eredetű probléma állhat. Ezen okok egyik csoportja a bordákhoz, a bordaközi izmokhoz és idegekhez, valamint a mellkasfalhoz kötődő, mozgásszervi eredetű kórképek.

A bordák és a mellkasfal érintettségére utaló tünetek

Vannak bizonyos tünetek, amelyek arra utalnak, hogy a mellkasi fájdalom nem szív- vagy tüdőeredetű, hanem a mellkasfal, a bordák, vagy a szegycsont, illetve az ezen a területen található porcok, izmok, idegek valamilyen elváltozására érdemes elsőként gondolni. Mozgásszervi eredetű okra utalhat:

A fájdalom egy jól körülhatárolható területen, esetleg egy konkrét ponton jelentkezik, nyomásérzékeny (nyomásra fokozódik).

Bizonyos mozdulatokra erősödik a fájdalom, nyugalomban enyhül. A mozdulat lehet a kar lendítése, emelés, a törzs döntése vagy elfordítása, köhögés vagy mély lélegzetvétel.

Jól azonosítható kiváltó esemény előzte meg, pl. baleset (esés, ütés), intenzív edzés, nehéz tárgy emelése, de sok esetben egy megelőző betegség, intenzív köhögés is utalhat az eredetre.

Mellkasi fájdalommal és panasszal járhatnak a szívet, a tüdőt vagy a nyelőcsövet érintő legkülönfélébb kórképek is. Gyakori például a koszorúérbetegség és a szívinfarktus, ritmuszavarok, szívizom- és/vagy szívburokgyulladás, tüdőembólia, tüdőgyulladás, mellhártyagyulladás, refluxbetegség, daganatos elváltozások. Ezen megbetegedések esetén az enyhébb-súlyosabb mellkasi fájdalomhoz az esetek többségében egyéb tünetek is társulnak, pl. szédülés, ájulás, fulladásérzés, kisugárzó fájdalom, gyengeségérzés, láz, izzadás, fogyás.

A fájdalom pontos helyének és jellegének meghatározása azonban sokszor nem egyértelmű, a tünetek átfedhetnek, a legtöbb kiváltó ok nem diagnosztizálható kizárólag a panaszok alapján. Például a szívinfarktus tünetei lehetnek atipikusak, a légvételre erősödő fájdalom pedig lehet egyszerű izomgyulladás, vagy súlyos légmell tünete is.

Háttér A mellkasi fájdalom lehetséges okai

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Mi a teendő bordakörnyéki vagy bordafájdalom esetén?

Mivel a tünetek alapján nem lehetséges a biztos diagnózis felállítása, a kiváltó októl függetlenül legtöbbször indokolt az orvosi vizsgálat. Bordaközi izom- vagy idegfájdalomnak vélt panasz mögött is állhat súlyos szív eredetű ok. Hogy mikor és kihez forduljunk, a panaszok súlyossága dönti el.

Az újonnan jelentkező, erős vagy tartós mellkasi fájdalom, különösen ha légszomjjal, verejtékezéssel, hányingerrel, ájulásérzéssel vagy a karba, állkapocsba, illetve hátba sugárzó fájdalommal társul, sürgős ellátást igényel, a kiváltó októl függetlenül. Ilyenkor hívja a 112-t!

Enyhe, egyértelműen fizikai megerőltetés után jelentkező, fokozatosan javuló mellkasfali fájdalom rövid ideig otthon is megfigyelhető. Ha azonban a fájdalom oka nem ismert, nem enyhül, fokozódik vagy visszatér, forduljon háziorvosához. Sérülést követő jelentős fájdalom, láz vagy bőrkiütés esetén szintén mielőbbi orvosi vizsgálat szükséges.

A mellkas felépítése Szívünk és tüdőnk gondosan védett helyen, a mellüregben helyezkednek el, a szegycsont, a bordák és a gerincoszlop által határolva. Eme csontos „kosártól” a mellhártya két rétege választja el, melynek belső lemeze a szerveket borítja, külső lemeze pedig szorosan a már említett csontok belső felszínéhez tapad. A két lemez közti térben néhány milliliternyi savós folyadék biztosítja a tapadást, egyszersmind az egymáson történő könnyed elcsúszást, lehetővé téve ezáltal például a légvételt.

A bordaközi fájdalmat okozó betegségek

Elülső mellkasfali, mozgásszervi eredetű panaszokat okozhat a szegycsontot, illetve a bordákat, vagy a bordákhoz kapcsolódó izom érintő bármilyen elváltozás.

Sérülés - A mellkasi területet érintő zúzódás, bordatörés vagy -repedés okozhat fájdalmat. Ilyenkor általában egyértelmű a kórelőzmény, ami segít a diagnózisalkotásban, ugyanakkor gyenge csontozattal élők körében már kisebb erőhatás vagy akár egy intenzív tüsszentés vagy köhögés is kiválthatja a bordák megrepedését. Enyhe esetben otthon is magától gyógyul, de akár súlyos szövődményekhez, pl. légmell kialakulásához is vezethet.

Bordaközi izomfájdalom - A bordák közti területet izomszövet, az úgynevezett bordaközti izmok töltik ki. Gyakran előfordulhat ezen izmok húzódása, túlterhelése, vagy akár gyulladása, ami mozgásra erősődő, napok alatt fokozatosan enyhülő fájdalmat okoz a bordák területén. Kiváltó oka gyakran banális, kialakulhat pl. köhögés hatására, egy rossz mozdulat után, de egy enyhe vírusfertőzést követően is létrejöhet gyulladás. Kezelése tüneti.

Bordaporcgyulladás: Az alsó bordák és a szegycsont a bordaporcon keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Ennek a porcnak a steril gyulladása (costochondritis, azaz bordaporcgyulladás) leggyakrabban fiatalkorban fordul elő, és okoz néhány napig tartó kellemetlen elülső mellkasfali fájdalmat. Speciális kezelésre nincs szükség, a pihenés, és szükség esetén nemszteroid gyulladáscsökkentő szedése elegendő.

Gerinc eredetű fájdalom - A gerinccsigolyák betegségei, az ideggyökök érintettsége, vagy a gerincközeli izmok túlhúzódása, görcse okozhatnak előresugárzó, a bordák mozgásakor fokozódó fájdalmat. Elég gyakori jelenség, mert a háti gerincszakaszon kilépő idegek a bordák mentén futnak tovább. Számos gerincet érintő kórkép kiválthatja, pl. porckorongsérv, gerincízületi kopás (spondylarthrosis) vagy meszesedés (spondylosis), csigolyatörés, gyakoribb gerincferdülés vagy csigolyaelcsúszás esetén.

Bordaközi idegzsába - Egy speciális kórkép a bordaközi idegzsába (intercostalis neuralgia), melyet bizonyos idegrostok fokozott érzékenysége okoz. Létrejöhet bármilyen idegi károsodás esetén, akár spontán módon is, de gyakran herpeszvírus-fertőzést követően, övsömörhöz kapcsolódóan figyelhető meg. A betegség igen erős, éles jellegű fájdalommal jár az adott ideg szenzoros (érző) területén, általában övszerű formában nyilvánul meg.

Csonthártyagyulladás - Erős helyi fájdalommal, nyomásérzékenységgel, lázzal, esetenként duzzanattal jár a csonthártyagyulladás, mely a bordák csonthártyáját is érintheti. Ritka ok.

Tumor - Az ugyancsak ritka oknak számító csontdaganat esetén a fájdalom tartós, idővel fokozódó, jól körülhatárolt, a borda fölött pedig idővel tapinthatóvá is válik a csomó. Emellett egyéb, általános tünetek is jelentkezhetnek, mint fogyás, az (éjszakai) izzadás stb.