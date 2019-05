Amikor valakinek mellkasi fájdalma kezdődik, hajlamos szinte mindig a legrosszabbra gondolni: biztosan szívrohama van. Pedig a törzs eme, felső területén jelentkező panaszok hátterében számos esetben valamilyen kisebb, banális probléma áll.

Hol fáj? 13/1 Nyak

13/2 Derék

13/3 Ízület

13/4 Lábfej

13/5 Váll

13/6 Mellkas

13/7 Fej

13/8 Gerinc

13/9 Hát

13/10 Fül

13/11 Borda

13/12 Medence

13/13 Has

A mellkas felépítése

Szívünk és tüdőnk gondosan védett helyen, a mellüregben helyezkednek el, a szegycsont, a bordák és a gerincoszlop által határolva. Eme csontos „kosártól” a mellhártya két rétege választja el, melynek belső lemeze a szerveket borítja, külső lemeze pedig szorosan a már említett csontok belső felszínéhez tapad. A két lemez közti virtuális térben néhány milliliternyi savós folyadék biztosítja a tapadást, egyszersmind az egymáson történő könnyed elcsúszást, lehetővé téve ezáltal például a légvételt.

Panaszt okozhat...

Fentiekből következve, mellkasi fájdalommal és panasszal járhatnak a szívet és a tüdőt érintő legkülönfélébb kórképek, legyen az például egy szívinfarktus, ritmuszavarok, szívizom- és/vagy szívburokgyulladás, tüdőgyulladás, mellhártyagyulladás, daganatos elváltozások. Ezen megbetegedések esetén azonban az enyhébb-súlyosabb mellkasi fájdalomhoz szinte minden esetben egyéb tünetek (pl. szédülés, ájulás, fulladásérzés, láz, izzadás, fogyás) társulnak, melyek miatt a beteg előbb-utóbb felkeresi orvosát, aki a tünetek és panaszok alapján elindítja a megfelelő kivizsgálási protokollt, majd a diagnózis ismeretében az adekvát terápiát.

Hirdetés

A légmell és tünetei A mellhártya önálló megbetegedése a légmell vagy pneumothorax. Ilyenkor a tüdő mellhártya felé eső részén keletkezett sérülés folytán a levegő a mellhártyák közé juthat, eltávolítja egymástól a két lemezt és csökkenti a negatív nyomást, amivel egymásra és a mellkasfalra tapadnak.



A légmell

A mellkasfal panaszai

A mellkas felépítése alapján elülső mellkasfali panaszokat okozhat a szegycsontot, illetve a bordákat érintő bármilyen elváltozás:

tumoros folyamat (a fájdalom mellett az egyéb, általános tünetek, mint fogyás, izzadás stb. szerepelnek),

csonthártyagyulladás (erős fájdalommal, lázzal jár),

természetesen bármilyen sérülés , zúzódás, törés, repedés (ilyenkor ismert a kórelőzmény, ami segít a diagnózisalkotásban),

a gerinc csigolyáinak érintettsége, vagy a gerincközeli izmok túlhúzódása, görcse okozhatnak előresugárzó (nemritkán szívtáji) mellkasi panaszokat.

Az alsó bordák és a szegycsont porcon keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Ennek a porcnak a steril gyulladása leggyakrabban fiatalkorban fordul elő, és okoz néhány napig tartó kellemetlen elülső mellkasfali fájdalmat. Ebben az esetben speciális kezelésre nincs szükség, a pihenés, és szükség esetén nem-szteroid gyulladáscsökkentő szedése elegendő.

A bordák közti területet izomszövet, az úgynevezett bordaközti izmok töltik ki. Szintén előfordulhat ezen izmok gyulladása, akár már egy enyhe vírusfertőzést követően is, mely szintén a fentiekhez hasonló mellkasi panaszt okozhat. Kezelése – csakúgy, mint a bordaporc gyulladása esetén – tüneti.

Egy speciális kórkép a bordaközi idegfájdalom (intercostalis neuralgia), melyet bizonyos idegrostok fokozott érzékenysége okoz. Leggyakrabban vírusfertőzést követően (herpeszvírus!) figyelhető meg, de létrejöhet spontán vagy trauma, sérülés hatására is. A betegség igen erős, éles jellegű fájdalommal jár az adott ideg szenzoros (érző) területén, s ez mint olyan általában övszerű formában nyilvánul meg. Kezelése tüneti, fájdalomcsillapítás mellett B-vitamin komplex bevitelére is szükség van, mely az idegrostokra lehet jótékony hatással.

Nem árt még hozzátenni, hogy rohanó mindennapjaink stresszes pillanatai is gyakran hozzájárulhatnak mellkasi panaszaink kialakulásához. Ha úgy érezzük tehát, hogy felőröl a mókuskerék, túlfeszített a tempó, érdemes kicsit engedni a gyeplő szorításán, és lazítani akár csak néhány órán át is. Egy kellemes fürdőzés, egy masszázs, egy kirándulás. Segíthetnek megszüntetni az aktuális banális panaszokat, és elejét venni egy későbbi, súlyos megbetegedésnek is.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Lesznyák Judit