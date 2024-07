Férfi nemi hormonok és halálozási kockázat

Az, hogy a keringő nemi hormonok módosítják-e a halálozást és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát az idősödő férfiaknál, ellentmondásos. Egy nemrégiben megjelent tanulmány az ezzel kapcsolatos kutatások eredményeit összegezte.

Az elemzés a tesztoszteron, a nemi hormon-kötő globulin (SHBG), a luteinizáló hormon (LH), a dihidrotesztoszteron (DHT) és az ösztradiol koncentrációit vetette össze idősebb férfiak esetében az összhalálozással, illetve ezen belül a szív- és érrendszeri okok miatt bekövetkező halálozással. A vizsgálatban kiszűrték az olyan változók hatását, mint az életkor, a testtömegindex, a családi állapot, az alkoholfogyasztás, a dohányzás, a fizikai aktivitás, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a kreatinin koncentráció, a koleszterinszint, valamint a lipidcsökkentő gyógyszerek alkalmazása.

Az eredmények szerint magasabb a bármilyen okból bekövetkező halálozás:

alacsony tesztoszteronszint,

magas luteinizáló hormon-szint, vagy

nagyon alacsony ösztradiol-koncentrációjú férfiaknál.

A szív-érrendszeri eredetű halálozással a nemi hormon-kötő globulin (SHBG) magas koncentrációja függött össze.

Forrás: Associations of Testosterone and Related Hormones... (Annals of Internal Medicine)