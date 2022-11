A féregpetéket és parazitákat kimutató székletvizsgálatokról

A féregpete- és parazitavizsgálati székletteszt (angol rövidítése O&P) egyszerű módja az esetleges parazitafertőzés kimutatásának. A teszt egyaránt alkalmas a bélrendszerben előforduló féregpeték, valamint a kifejlett élősködők kimutatására is.

A paraziták (más néven élősködők) a gazdafaj testfelszínén vagy annak testében élnek és abból táplálkoznak. Leggyakrabban az emésztőrendszerben élősködnek. A rosszabb higiéniai körülmények között élőknél általában gyakoribbak a parazitafertőzések, habár a fejlett országokban is jelentős a fertőzésszám. Elsősorban az élősködőt tartalmazó széklettel terjednek. Egyéb ismert átviteli módok:

fertőzött talaj

nyers vagy nem eléggé átsült, fertőzött hús

a paraziták élőhelyéül szolgáló folyók, tavak

a fertőzött személy tárgyai, testnedvei

fertőzött kisgyermek esetén a székletet tartalmazó pelenka

Az alábbi tünetek jelentkezése esetén orvosa a székletteszt elvégzését javasolhatja:

hasmenés

puffadás

hányinger, hányás

gyomorgörcs

zsíros, lebegő széklet

ismeretlen eredetű fogyás

kiszáradás

láz

véres, esetleg nyálkás széklet

végbélviszketés

A leggyakoribb paraziták a Giardia, a Cryptosporidium és a fonálférgek. Ez utóbbiak leginkább a gyermekekben fordulnak elő, főként éjszaka jelentkező végbélviszketést okozva.

Hogyan történjen a mintavétel?

A féregpete- és parazitavizsgálati teszt elvégzéséhez székletminta gyűjtése szükséges, amelyre a labortól kapott vagy patikában vásárolt székletmintatartály alkalmas. Az általában több részes tartály legbelső részének kupakjában található kanál segíti a mintagyűjtést. A középső tartály rendszerint nedvszívó réteggel van ellátva, a külső doboz pedig a szállításhoz szükséges. A székletminta-vételezéshez húzzon gumikesztyűt. Egy, a WC-be helyezett műanyag zacskó segítségével végezze el dolgát, majd a mellékelt kanalat használva töltse meg a tartályt kb. a feléig. Bizonyosodjon meg róla, hogy víz, vizelet, WC-papír nem került a mintába. A kupakot szorosan visszacsavarva helyezze egymásba a tartályokat, majd címkézze fel a külső dobozt. A kesztyűt és a műanyag zacskót dobja ki, és alaposan mosson kezet. A székletmintát a lehető leghamarabb érdemes eljuttatni az illetékes laborba. Nagyon fontos, hogy a minta ne legyen kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, hiszen ez befolyásolhatja a vizsgálat eredményét.

Kisgyermekek esetében helyezzen a pelenkába egy műanyag zacskót, majd végezze el a mintavételt a fent ismertetett módon. Ez esetben is fontos, hogy vizelet ne kerüljön a székletmintába.

Amennyiben azonnal nem tudja a laborba szállítani a mintát, hűtse azt hűtőszekrényben (de semmiképpen se fagyassza!). Egyes esetekben a diagnózis felállításához több minta leadására lehet szükség.

Mit jelent a vizsgálati eredmény?

A vizsgálat pozitív eredménye azt jelenti, hogy a laboratórium talált a mintában féregpetét, illetve parazitát, tehát Ön fertőzött. A negatív eredmény jelentheti azt is, hogy Ön nem fertőzött parazitákkal, azonban egyes esetekben olyan kevés található belőlük a székletben, hogy a kimutatásuk nem lehetséges, ez esetben az eredmény álnegatív. Ilyenkor több minta vizsgálata szükséges a nagyobb pontosság érdekében.

Fontos megjegyezni, hogy az alábbi gyógyszerek – akár még a szedésük felfüggesztése utáni egy hétig is – befolyásolhatják a székletteszt eredményét:

báriumot, illetve bizmutot tartalmazó készítmények

néhány hashajtó gyógyszer, kifejezetten az olajos hashajtók (például ricinusolaj)

savlekötők

antibiotikumok

A székletteszt elvégzése előtt a felsorolt gyógyszerek szedésének abbahagyása válhat szükségessé, azonban ezt mindenképpen egyeztesse kezelőorvosával. Tegyen említést a vény nélkül szedett gyógyszereiről, étrend-kiegészítőkről is.

Előfordulhat, hogy többszöri negatív székletteszteredmény után még mindig fennállnak az emésztőrendszeri, végbéltáji tünetek. Orvosa ilyenkor vastagbéltükrözést (kolonoszkópiát) rendelhet el Önnek. Ezen eljárás során egy vékony, kamerával ellátott csövet (úgynevezett endoszkópot) vezetnek be a végbélen keresztül a vastagbélig, hogy láthatóvá váljon az alsó bélszakasz. A vastagbéltükrözés a legalkalmasabb módszer az esetleges elváltozások (fekélyek, vérzések, polipok) korai felismerésére, illetve egyúttal a belőlük való mintavételre.

A féregpete- és parazitavizsgálati székletteszt fájdalom- és kockázatmentes vizsgálati módszer. Amennyiben úgy gondolja, hogy Önnek szüksége lehet a teszt elvégzésére, beszéljen erről kezelőorvosával.

Szerző: WEBBeteg - Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Forrás: What Is a Stool Ova and Parasite Test (O&P)? (WebMD)