A korai kezdetű vastag- és végbélrák jelei

Az 50 éves kor előtt diagnosztizált vastag- és végbélrákot (colorectal carcinoma (CRC)) korai kezdetűnek nevezzük. Mivel ezen esetek száma folyamatosan növekszik, a korai felismerés egyre fontosabbá válik. Ebben a cikkben azt járjuk körül, mire érdemes figyelnie.

Mik a korai kezdetű CRC kulcsfontosságú tünetei?

Egy, a Journal of the National Cancer Institute folyóiratban megjelent új tanulmány négy olyan jelet és tünetet azonosított, amelyek figyelemfelhívó jelként szolgálhatnak a korai CRC mielőbbi felismerésére. Ezek a jelek és tünetek: a hasi fájdalom, a végbélvérzés, a hasmenés és a vashiányos vérszegénység.

A kutatók szerint különösen két tünet – a végbélvérzés és a vashiányos vérszegénység – esetén szükséges az időben történő endoszkópos vizsgálat és a nyomon követés.

„A vastagbélrák nemcsak az idősebb embereket érintő betegség. Azt szeretnénk, hogy a fiatalabb felnőttek tisztában legyenek a potenciálisan nagyon sokatmondó jelekkel és tünetekkel, és cselekedjenek, vizsgáltassák ki magukat, ha ezeket tapasztalják. Különösen azért, mert az 50 év alattiakat alacsony kockázatúnak tekintik, és esetükben nincs rutinszerű kolorektális rákszűrés” – mondta egy sajtóközleményben Yin Cao, ScD, a Washingtoni Egyetem Orvostudományi Karának (St. Louis, Missouri) vezető kutatója.

„Az is kulcsfontosságú, hogy az alapellátásban dolgozó orvosok, gasztroenterológusok és sürgősségi orvosok figyelmét is hívjuk fel a jelenségre" –tette hozzá Cao. „A sürgősségi osztályokon a mai napig számos korai megjelenésű vastag- és végbélrákot észlelnek, és ilyen esetekben gyakran jelentős késések vannak már a rák diagnosztizálásában."

Bár a korábbi kutatások a rektális vérzést, a vashiányos vérszegénységet és a végbél-, illetve hasi fájdalmat azonosították a korai CRC tüneteiként, a legtöbb eddigi tanulmány „összevonva” ismertette a tüneteket, melyek a diagnózis időpontjáig megjelentek, mindez azonban korlátozza a korai felismerésben való felhasználásukat, magyarázzák a szerzők.

Bővebben a tanulmányról

A jelenlegi tanulmányban a kutatók több mint 5000 korai kolorektális karcinómás beteg és több mint 22 000 kontrollbeteg adatait elemezték az IBM MarketScan kereskedelmi adatbázis segítségével.

Cao és munkatársai azt találták, hogy a diagnózis felállítása előtti 3 hónaptól 2 évig terjedő időszakban a betegeknél a hasi fájdalom, a végbélvérzés, a hasmenés és a vashiányos vérszegénység a korai CRC fokozott kockázatát jelezte.

Mely jelek milyen gyakorisággal jelentkeztek?

A korai CRC-ben szenvedő betegek 19,3%-ánál a négy fő jel közül egy vagy több jelentkezett a diagnózist megelőző 3 hónap és 2 év között; 15,6%-ának volt egy tünete, 3,7%-ának pedig kettő vagy több.

A többváltozós korrekciót követően azt találták, hogy egy tünet csaknem megkétszerezte a korai CRC kockázatát (esélyhányados (odds ratio-OR) 1,94); két tünet esetén a kockázat pedig már több mint háromszorosára nőtt (OR: 3,59); és három vagy több tünet jelentkezése pedig már több mint 6,5-szeresére növelte a kockázatot (OR, 6,52).

A hasi fájdalom 34%-kal magasabb kockázattal járt a korai CRC kialakulását tekintve (11,6% a megbetegedetteknél, összevetve a kontrollokkal: 7,7%; OR: 1,34).

Bár nem olyan gyakori tünet, mégis rektális vérzés esetén volt a legnagyobb esélye a korai CRC megjelenésének (7,2% a betegeknél, 1,3% kontrollok esetén; OR: 5,13).

A többi prediktív tünet a hasmenés (az esetek 2,8%-a betegek vs. a kontrollok 1,4%-a; OR: 1,43) és a vashiányos vérszegénység (a betegek 2,3%-a vs. a kontrollok 0,9%-a; OR: 2,07) önmagában kevésbé jelezte a korai CRC megjelenését.

A kutatók nem figyeltek meg nemek szerinti különbséget az egyes jelek vagy tünetek esetében.

Azoknál a betegeknél, akiknél valamely figyelmeztető tünet a diagnózis előtti 3 hónaptól 2 évig terjedő intervallumban jelentkezett, a tünetek észlelésétől a diagnózis felállításáig átlagosan 8,7 hónap telt el.

Mit javasolnak a kutatók?

A kutatók azt javasolják, hogy a klinikusok részesítsék előnyben az 50 évnél fiatalabb, végbélvérzésben és/vagy vashiányos vérszegénységben szenvedő betegek azonnali diagnosztikai vizsgálatát, és a hasi fájdalmat és hasmenést is tartsák szem előtt mint a korai kezdetű vastag- és végbélrák korai tüneteit. Ha ön is észleli valamely tünetet, forduljon háziorvosához vagy keressen fel gasztroenterológust!

Cao megjegyezte, hogy mivel a legtöbb korai CRC esetet „a tünetek megjelenése után diagnosztizálják, kulcsfontosságú, hogy ezeket a figyelemfelhívó jeleket és tüneteket azonnal felismerjük, és a lehető leghamarabb elvégezzük a diagnosztikai vizsgálatokat. Így jóval korábban diagnosztizálhatóvá válik a betegség, ami pedig csökkentheti az agresszívabb kezelés szükségességét, és javíthatja a betegek életminőségét, és túlélési arányát" – mondta a kutató.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos

Felhasznált irodalom: Key Red Flags for Early-Onset Colorectal Cancer (Medscape)