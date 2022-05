Általános tudnivalók, jó tanácsok véralvadásgátló szedéséhez

Körültekintő alkalmazásra, a gyógyszeradagok betartására, fokozott és rendszeres ellenőrzésre és az étkezési szokások, az életmód tudatos újragondolására lehet szükség, amennyiben véralvadásgátló terápiában részesül. Betegként ez jó néhány módosítást jelent a megszokott életvitelhez képest. Összeszedtük a legfontosabb tényezőket, amit jó, ha minden beteg ismer.

Amire minden beteg rákérdez: milyen mellékhatás jelentkezhet?

A véralvadásgátlók legfőbb mellékhatása a vérzés. Mint azt nevük is mutatja, gátolják a vér alvadását, nemcsak az érpályán belül, de azon kívül is. Sérülés, seb, vágás, műtét esetén, amikor az érfal folytonossága megszakad, jelentős vérzéssel is lehet számolni.

Fontos tudni, hogy gyomorfekély esetén véralvadásgátló-szedés mellett szintén vérzés jelentkezhet. Erre leginkább a nemszteroid gyulladáscsökkentő és a véralvadásgátló készítmények együttes szedése hajlamosít. Ezekenkívül bárhonnan származhat vérzés, melynek tünetei az adott szervnek megfelelőek.

Fontos tudni: esetek, amikor orvoshoz kell fordulni!

Bármilyen nem várt vérzés esetén érdemes orvosunkat felkeresni vagy az ügyeletet. A leggyakoribb vérzéses tünetek, melyekkel orvoshoz fordul a beteg:

seb, vágás elhúzódó vérzése

bőrvérzés, hematóma

véres vizelet

elhúzódó hüvelyi vérzés

vérzés székeléskor (friss piros vér, alvadt vér, fekete széklet is lehet)

bevérzett ízület

nem múló orrvérzés

vérhányás nagy gyomorvérzés

látászavar, bénulás, beszédzavar vérzéses stroke esetén

Diéta, mozgás – ez sem mindegy! Életmódbeli megkötések véralvadásgátlók szedése mellett

kerülendők a sérülések, ütések, de a rendszeres, állapotnak megfelelő testmozgás jótékony hatású, ezért nem ajánlott a teljes inaktivitás

ne legyen eltúlzott a diéta, főleg K-vitamin-antagonista szedésekor

észben kell tartani, hogy milyen gyógyszert szedhet, és tájékoztassa orvosát arról, hogy véralvadásgátló terápiában részesül

fontos, hogy ismerje, milyen készítményt szed, hiszen ha kórházba kerülne, befolyásolhatja az ellátásának, gyógyszerezésének körülményeit

rendszeresen szedje vagy adagolja a gyógyszert, és fontos, hogy a nap mindig ugyanazon napszakában, lehetőleg ugyanabban az órában vegye be vagy adja be a gyógyszert

foghúzás, fogászati beavatkozás előtt ne felejtsen el szólni, hogy véralvadásgátló gyógyszert szed

mindig legyen időben kiváltva a gyógyszer, hogy ne fogyjon el, és soha ne utazzon nélküle

Meddig kell szedni a véralvadásgátlót?

A gyógyszer szedésének vagy az injekció adásának időtartama mindig egyénileg meghatározott, amelyet a szakorvos ír elő. Megelőzési céllal (pl. műtétet követően) hetekig kell alkalmazni, míg valamilyen betegség (pl. lezajlott súlyos embólia, pitvarfibrilláció, vagy ismert trombózishajlam) esetén élethosszig tartó szedés indokolt.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus