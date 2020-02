A hízás öt meglepő oka

Nem meglepő, hogy az olajban sült ételek, a nagy ételadagok, a desszertek, az alkohol és a cukros üdítőitalok mind súlygyarapodáshoz vezetnek. A kilók bizony rajtunk maradnak, ha a bevitt kalória mennyisége nagyobb, mint amit aktív mozgással elégetünk. De mivel magyarázható a hízás, ha az életünk szerves részét képezi a mozgás és az egészséges táplálkozás?

A súlygyarapodás önmagában is bosszantó, hát még akkor, ha fogalmunk sincs arról, mi okozhatja? Az egészséges életmód melletti hízásért általában több olyan dolog is felelhet, amire nem is gondolnánk.

1. Alváshiány

A szervezet legjobban nyugalmi állapotban működik.

Amennyiben azonban nem juttatjuk megfelelő mennyiségű pihenéshez, azt stresszként értékeli, és megkezdi a zsírraktározást.

Emellett, ha az ember nem elég kipihent, kevésbé jól tűri a stresszhelyzeteket, és hajlamos annak kompenzálásaként nassolni.

A legtöbb kalóriát ilyen esetekben a késő esti nassolással visszük be a szervezetbe.

Sokan úgy vélik, tele hassal könnyebb lesz elaludni, ám a kívánt hatás helyett csak extra kalóriához jutnak. Az alváshiány mindemellett fáradtságot, alacsony energiaszintet, és ingerlékenységet okoz. Könnyen segíthet a problémán, ha 15 perccel hamarabb fekszik le minden alkalommal, egészen addig, míg meg nem találja az Ön számára legmegfelelőbb alvásmennyiséget.

2. Stressz

Sajnos manapság nagy a verseny és mindenhol azt várják el tőlünk, hogy egyre többet teljesítsünk, egyre többet érjünk el. Mindez nagyfokú stresszel jár, ami kihat a hangulatunkra, érzelmeinkre. Stresszhatás alatt a szervezetünk biokémiai reakciói a túlélést szolgálják, ezért energiatakarékos üzemmódra áll át, mely egyet jelent a zsírraktározással, illetve az elhízásért felelős hormonok fokozott termelődésével.

Sokan a stressztől evéssel próbálnak megszabadulni, de ez hosszú távon ördögi körként működik.

A stresszevők ugyanis a magas szénhidráttartalmú ételeket részesítik előnyben, mely az agy szerotonin szintjét növeli. Mindez azonban tovább növeli a fölösleges kilogrammok számát, ami további stresszt okozhat. Szakemberek a különféle stresszkezelő technikák (pl. jóga) elsajátítását javasolják az evés helyett, melyek nemcsak a kalóriaégetésben segítenek, de egyéb pozitív hatással is bírnak a szervezetünkre.

3. Gyógyszerek mellékhatásaként

Némely gyógyszerek, különösen az antidepresszánsok, hangulatfokozók, vérnyomásgyógyszerek, fejfájás elleni készítmények és egyes diabétesz kezelésére szolgáló tabletták súlygyarapodást okozhatnak. Emellett a szteroidok, hormonpótló és fogamzásgátló gyógyszereknek is lehet ilyen jellegű hatásuk.

Ha életmódjában nincsenek változások, ám hízik, akkor nagy valószínűséggel a gyógyszerei okozzák azt. Egyes készítmények csak vízvisszatartó hatásuk révén produkálnak súlygyarapodást, míg mások étvágyfokozó mellékhatással bírnak. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy időnként néhány plusszkiló az ára annak, hogy ténylegesen jobban érezze magát.

Ilyenkor javasolt jobban odafigyelni az étkezésre, illetve a rendszeres testmozgást a mindennapok részévé tenni. Semmi esetre se hagyja abba a gyógyszer szedését az orvossal való konzultáció nélkül. Súlyos egészségügyi hatásai lehetnek!

4. Egészségügyi probléma

Az elhízás mögött állhat valamilyen egészségügyi probléma is, mely leggyakoribb formája a pajzsmirigy hormon csökkenésével járó súlygyarapodás.

Amennyiben gyakran kimerült, letargikus, illetve érzékeny a hidegre és túl sokat alszik vagy fáj a feje, keresse fel orvosát, hogy megállapítsa, nincs-e pajzsmirigy zavara.

Hasonló tüneteket okozhat a Cushing – szindróma, mely a kortizol nevű hormon termelési

zavarával van összefüggésben, és szintén súlygyarapodást okozhat.

5. Menopauza

A legtöbb nő a menopauza bekövetkezte után súlygyarapodást észlel. Ez azzal magyarázható, hogy az életkor előrehaladtával csökken a szervezet metabolizmusa, illetve kevésbé aktív életet élnek, mint fiatalabb korukban. Mindemellett a hormonváltozás étvágynövekedést, depressziót és alvászavart is okozhat.

Az ösztrogén csökkenésével párhuzamosan megváltozik a nők alakja is, egyre inkább nő a hastájékra lerakódó zsírmennyiség. Ez ellen leghatásosabban a különféle súlyzós és erősítő gyakorlatokkal lehet védekezni. Ezek a gyakorlatok segítenek a csontritkulás folyamatának lassításában is, de természetesen elengedhetetlen a kalciumban és D-vitaminban gazdag, kiegyensúlyozott táplálkozás is.

