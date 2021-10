A maszk hogy tudta ennyire megfogni az influenzát - Influenza kérdezz-felelek

Létezik egy lakossági alapvédettség, mert szinte mindenki átesett valamilyen influenzavírus okozta fertőzésen? A kérdésre Dr. Ócsai Lajos járványügyi szakember válaszol.

Miért ne lenne? Az influenzavírust több állatfaj is hordozza (madarak, sertés, ló, de még a fóka is). Az influenza is zoonotikus betegség, tehát állatról emberre és fordítva is képes terjedni. Az influenza vírusok az állatvilágban is képesek fent maradni, ezért mindig lesz „túlélő” vírus.

A járványt okozó, légúti fertőző betegségek ellen mindig több féleképpen védekezhetünk. Ezeket most megtanultuk. A maszkviselés, távolságtartás, iskolák és közösségek bezárása, otthoni karantén, kijárási tilalom, rendezvények tiltása hatásos intézkedések, de csak rövidtávon. Ezeknek az intézkedéseknek a bevezetésével a cél az időnyerés, a megbetegedések és a halottak számának a minimumra csökkentése. Átütő, gyors és hosszútávú sikert csak a speciális védelem a védőoltás hozhat. A járványok sosem tartanak örökké, előbb utóbb mindegyik lecseng.

Ehhez az kell, hogy a lakosság többsége már védett legyen. Ez idő kérdése. A védőoltások felfedezése és bevezetése előtt védettséget csak természetes úton –a betegség átvészelésével- lehetett szerezni. Erre jó példa a feketehimlő, amely a középkorban az európai lakosság durván felét ölte meg, de a többiek túlélték és védettséget szereztek, kérdés milyen áron.

Ma a védőoltások bevezetésével és alkalmazásával lehet védőoltással is biztosítani a lakosság védettségét

Mivel az influenzával több száz éve együtt élünk, létezik egy lakossági alapvédettség, mert szinte mindenki átesett valamilyen influenza vírus okozta fertőzésen. Ha figyelembe vesszük, hogy a Földön jelenleg keringő szezonális influenza törzsek nem teljesen újak (nem pandémiás törzsek) tehát a lakosság egy része már találkozott vagy ezekkel a vírusokkal, vagy valamelyik rokonukkal akkor érthető, hogy eleve lassabban terjed a lakosság körében.

Ha ehhez még hozzátesszük a maszkhasználatot a szociális távolságtartás komolyan vételét és a többi védekezési formát, akkor nem kell meglepődnünk az influenza nagymértékű visszaszorulásán, miközben a COVID-nál ez nem sikerült teljes mértékben. Ennek az oka elsősorban abban keresendő, hogy a SARS-CoV-2 vírussal szemben általános a lakossági fogékonyság (először találkozott az emberiség ezzel a kórokozóval) és ez a vírus lényegesen fertőzőképesebb (különösen a mutánsok) az influenzánál.

Válaszoló szakértőnk: Dr. Ócsai Lajos - Járványügyi szakember, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi Főosztályának nyugalmazott vezetője.